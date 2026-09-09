Тръмп: „Алтернатива за Германия” е във възход, да направим Германия отново велика

Американският президент Доналд Тръмп поздрави днес германската партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) за изборната ѝ победа в провинция Саксония-Анхалт, като заяви, че крайнодясната партия "набира сила", предаде ДПА, съобщи БТА.
"Уау! Популистката партия в Германия току-що преживя наистина голяма нощ", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл, имайки предвид регионалните избори в неделя. Тръмп не спомена изрично AзГ, но препратката беше ясна.
АзГ и нейните привърженици са уморени от "абсолютно ужасните имиграционни правила" в Германия, заяви Тръмп. "ТЕ СА ВЪВ ВЪЗХОД И НЯМА ДА ТЪРПЯТ ПОВЕЧЕ", написа той.
Тръмп завърши публикацията си с възклицанието "MGGA!!!", което явно означава "Make Germany Great Again" ("Да направим Германия отново велика") – игра на думи с неговия девиз "Да направим Америка отново велика", известен като "MAGA".
В изборната нощ Тръмп вече сподели в Трут Соушъл изображение на прогнозата за регионалните избори в Саксония-Анхалт. Той не коментира диаграмата, която показваше, че AзГ печели изборите.
Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари миналата година, се смята, че AзГ поддържа по-тесни връзки с Вашингтон от всякога. Съпредседателката на партията Алис Вайдел описа Тръмп като пример за подражание след завръщането му в Белия дом, а представители на AзГ пътуваха до Вашингтон за встъпването му в длъжност.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се срещна с Вайдел в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари миналата година. На конференцията Ванс предупреди, че изключването на популистките партии и изграждането на политически "защитни стени" крие риск от пренебрегване на волята на милиони избиратели. Изказването му предизвика полемика по онова време и породи критики от страна на много германски политици.
През втория си мандат Тръмп води политика на масови депортации и твърд подход спрямо мигрантите. Президентът републиканец неведнъж е критикувал германската политика в областта на убежището и миграцията, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо Доню
Коментиран от #36
10:11 09.09.2026
2 Да бе
Коментиран от #5
10:13 09.09.2026
3 Херодот
Първо, на власт идват нацистите.
Второ, те сключват съюз с руския диктатор.
Трето, изяснява се въпроса, кой е по-главния в съюза.
Коментиран от #20, #35
10:16 09.09.2026
4 сащисан кравар
10:17 09.09.2026
5 Ще прецакате
До коментар #2 от "Да бе":и немската партия като тази в Румъния и на Орбан. Когато на розавинкавите нещо не им харесва веднага се опитват да го унищожат.
Но батко Тръмп не могат. Прекалено е силен за тях .....дребните рибки.
10:19 09.09.2026
6 Радио Ереван
10:22 09.09.2026
7 ШЕФА
Коментиран от #26
10:22 09.09.2026
8 Айляк
Дано обаче Доньо помогне малко и за разчистването на бурените плъзнали из управленския елит на Европа.
Вярвам, че това ще бъде и в интерес на САЩ.
Коментиран от #12
10:22 09.09.2026
9 Бай Шмерц
10:27 09.09.2026
10 Уви, Тръмп
Помислил се и там за шеф.
10:27 09.09.2026
11 Жалка жълтопаветна измет
Коментиран от #22
10:28 09.09.2026
12 Няма как да стане
До коментар #8 от "Айляк":Той го знае и затова плямпа кво да е, да не дрънка празен.
10:28 09.09.2026
13 Утре ще си е сменил мнението,
10:29 09.09.2026
14 Ами сега?
Горкият, вече не знае на кой свят е.
10:31 09.09.2026
15 Морски
10:32 09.09.2026
16 Маринов
Коментиран от #18
10:33 09.09.2026
17 Май ще си го приберат преди края
10:33 09.09.2026
18 Не ги мисли,
До коментар #16 от "Маринов":ще го сторят.
10:34 09.09.2026
19 Тръмп може
Коментиран от #28, #31
10:34 09.09.2026
20 Грешно мислиш и пишеш.
До коментар #3 от "Херодот":Нацистките наследници да на власт. Е и? От там и трите ти точки за за кошчето
10:34 09.09.2026
21 Ццц
Коментиран от #24
10:35 09.09.2026
22 С лозунги не става
До коментар #11 от "Жалка жълтопаветна измет":Тичкай да ги затвориш.
10:35 09.09.2026
23 Историк
10:36 09.09.2026
24 Чезни, пик04!
До коментар #21 от "Ццц":Не си компетентен.
Коментиран от #27
10:36 09.09.2026
25 И кога пък
10:37 09.09.2026
26 Ти пък
До коментар #7 от "ШЕФА":дядо Дончо и смислено изказване .... хахаха
10:38 09.09.2026
27 Тихо мушмул ! Така е
До коментар #24 от "Чезни, пик04!":Либерастите са добитък, който трябва да бъде вкаран спешно в Червената книга на изчезващите видове в името на човечеството !
Коментиран от #30
10:38 09.09.2026
28 Така е. Затова не е финансирал никога
До коментар #19 от "Тръмп може":Путин, камо ли Цомчо Пешо Волгата или Евгени Минчев.
10:40 09.09.2026
29 масови депортации
Коментиран от #32
10:40 09.09.2026
30 Я, разпозна ли се,
До коментар #27 от "Тихо мушмул ! Така е":пик04?
Продължавай да се радваш.
10:41 09.09.2026
31 А тъй, точно тъй
До коментар #19 от "Тръмп може":пари за меки китки не трябва да има !
Коментиран от #33
10:42 09.09.2026
32 Споко, ще ви забраним,
До коментар #29 от "масови депортации":щом сте нацисти. Все пак сте малцинство
10:42 09.09.2026
33 И затова не помага на Путин,
До коментар #31 от "А тъй, точно тъй":много ясно.
10:43 09.09.2026
34 Не може
11:03 09.09.2026
35 Германката
До коментар #3 от "Херодот":AFD не са нацисти! Бих Ви посъветвала да прочетете програмата на партията и то в оригинал! И още нещо!
Когато нормалният живот стане изключение , това води до промяна!
11:03 09.09.2026
36 а през това
До коментар #1 от "Дедо Доню":време германски либерали-нацисти искат да намерят начин да забранят АзГ.. как да не ги наричеш фашисти..
11:06 09.09.2026
37 ПОДЛОСТ
11:08 09.09.2026