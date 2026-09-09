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Тръмп: „Алтернатива за Германия” е във възход, да направим Германия отново велика

Тръмп: „Алтернатива за Германия” е във възход, да направим Германия отново велика

9 Септември, 2026 10:09 966 37

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  • германия-
  • доналд тръмп

„Алтернатива за Германия” и нейните привърженици са уморени от абсолютно ужасните имиграционни правила в Германия, заяви Тръмп

Тръмп: „Алтернатива за Германия” е във възход, да направим Германия отново велика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп поздрави днес германската партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) за изборната ѝ победа в провинция Саксония-Анхалт, като заяви, че крайнодясната партия "набира сила", предаде ДПА, съобщи БТА.

"Уау! Популистката партия в Германия току-що преживя наистина голяма нощ", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл, имайки предвид регионалните избори в неделя. Тръмп не спомена изрично AзГ, но препратката беше ясна.

АзГ и нейните привърженици са уморени от "абсолютно ужасните имиграционни правила" в Германия, заяви Тръмп. "ТЕ СА ВЪВ ВЪЗХОД И НЯМА ДА ТЪРПЯТ ПОВЕЧЕ", написа той.

Тръмп завърши публикацията си с възклицанието "MGGA!!!", което явно означава "Make Germany Great Again" ("Да направим Германия отново велика") – игра на думи с неговия девиз "Да направим Америка отново велика", известен като "MAGA".

В изборната нощ Тръмп вече сподели в Трут Соушъл изображение на прогнозата за регионалните избори в Саксония-Анхалт. Той не коментира диаграмата, която показваше, че AзГ печели изборите.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари миналата година, се смята, че AзГ поддържа по-тесни връзки с Вашингтон от всякога. Съпредседателката на партията Алис Вайдел описа Тръмп като пример за подражание след завръщането му в Белия дом, а представители на AзГ пътуваха до Вашингтон за встъпването му в длъжност.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се срещна с Вайдел в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари миналата година. На конференцията Ванс предупреди, че изключването на популистките партии и изграждането на политически "защитни стени" крие риск от пренебрегване на волята на милиони избиратели. Изказването му предизвика полемика по онова време и породи критики от страна на много германски политици.

През втория си мандат Тръмп води политика на масови депортации и твърд подход спрямо мигрантите. Президентът републиканец неведнъж е критикувал германската политика в областта на убежището и миграцията, отбелязва ДПА.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо Доню

    15 6 Отговор
    Оставка Канадци Шорошняци Прокописти Урсулисти сичкото либерали вън

    Коментиран от #36

    10:11 09.09.2026

  • 2 Да бе

    11 12 Отговор
    И Орбан направи Унгария велика.🤣

    Коментиран от #5

    10:13 09.09.2026

  • 3 Херодот

    7 12 Отговор
    Трите фази, как да направим Германия велика:
    Първо, на власт идват нацистите.
    Второ, те сключват съюз с руския диктатор.
    Трето, изяснява се въпроса, кой е по-главния в съюза.

    Коментиран от #20, #35

    10:16 09.09.2026

  • 4 сащисан кравар

    9 3 Отговор
    Това звучи едно такова хитлеристко🙄

    10:17 09.09.2026

  • 5 Ще прецакате

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе":

    и немската партия като тази в Румъния и на Орбан. Когато на розавинкавите нещо не им харесва веднага се опитват да го унищожат.
    Но батко Тръмп не могат. Прекалено е силен за тях .....дребните рибки.

    10:19 09.09.2026

  • 6 Радио Ереван

    1 5 Отговор
    Да ! Германия - още един щат на Америка .. след Канада !

    10:22 09.09.2026

  • 7 ШЕФА

    9 5 Отговор
    Един път този кравар да каже нещо смислено !

    Коментиран от #26

    10:22 09.09.2026

  • 8 Айляк

    5 2 Отговор
    Бай Дончо има и германски корени, освен шотландски, та сигурно го вълнува ситуацията в Германия.
    Дано обаче Доньо помогне малко и за разчистването на бурените плъзнали из управленския елит на Европа.
    Вярвам, че това ще бъде и в интерес на САЩ.

    Коментиран от #12

    10:22 09.09.2026

  • 9 Бай Шмерц

    5 3 Отговор
    Му се строши стола

    10:27 09.09.2026

  • 10 Уви, Тръмп

    2 1 Отговор
    в Германия не пее.
    Помислил се и там за шеф.

    10:27 09.09.2026

  • 11 Жалка жълтопаветна измет

    5 2 Отговор
    Съд и затвор за урсулите

    Коментиран от #22

    10:28 09.09.2026

  • 12 Няма как да стане

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Айляк":

    Той го знае и затова плямпа кво да е, да не дрънка празен.

    10:28 09.09.2026

  • 13 Утре ще си е сменил мнението,

    3 1 Отговор
    затова не бързам да се радвам.

    10:29 09.09.2026

  • 14 Ами сега?

    5 1 Отговор
    АзГъзето мрази евреите, а Дони е с Израел.
    Горкият, вече не знае на кой свят е.

    10:31 09.09.2026

  • 15 Морски

    2 1 Отговор
    Това изперкало дядо си мисли, че някой се съобразява в Европа с него!

    10:32 09.09.2026

  • 16 Маринов

    2 1 Отговор
    След това истинско заглавие и поддържания текст от Тръмп едва ли ще стартират процедура за забрана на тази партия, каквито призиви има в Германия. Такива ще са резултатите във всички провинции на бившата ГДР. Да се стягат наследниците на бившите хитлеристи да сдават властта, да спират парите за Киев, да отворят тръбите на Северен поток за евтина газ. Там предстои да се сменя глобално политиката и външните отношения.

    Коментиран от #18

    10:33 09.09.2026

  • 17 Май ще си го приберат преди края

    2 1 Отговор
    на мандата в луксозна психиатрия.

    10:33 09.09.2026

  • 18 Не ги мисли,

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Маринов":

    ще го сторят.

    10:34 09.09.2026

  • 19 Тръмп може

    5 1 Отговор
    да е всякакъв и с много кусури, но в едно е последователен - пари за меки китки не трябва да има ! Трябва да се спазва ред и всеки да си плаща накрая масрафа !

    Коментиран от #28, #31

    10:34 09.09.2026

  • 20 Грешно мислиш и пишеш.

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Херодот":

    Нацистките наследници да на власт. Е и? От там и трите ти точки за за кошчето

    10:34 09.09.2026

  • 21 Ццц

    1 1 Отговор
    Единственото, което прави Тръмп една идея по-малък идьот от сънародниците си е омразата му към либерастите! Те са добитък, който трябва да бъде вкаран спешно в Червената книга на изчезващите видове в името на човечеството

    Коментиран от #24

    10:35 09.09.2026

  • 22 С лозунги не става

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Жалка жълтопаветна измет":

    Тичкай да ги затвориш.

    10:35 09.09.2026

  • 23 Историк

    3 2 Отговор
    Това е най-страшното за света- възраждането на фашизма, последиците от който тежат на целия свят. За 80 години явно уроците на историята не са научени. Комунизмът не си е отишъл, а се възражда и изобщо света се саморазрушава. Докога и докъде предстои да видим. Сталин и Хитлер са се преродили в самозабравилите се Путин и Тръмп.

    10:36 09.09.2026

  • 24 Чезни, пик04!

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ццц":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #27

    10:36 09.09.2026

  • 25 И кога пък

    2 0 Отговор
    Германия е била велика ?

    10:37 09.09.2026

  • 26 Ти пък

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ШЕФА":

    дядо Дончо и смислено изказване .... хахаха

    10:38 09.09.2026

  • 27 Тихо мушмул ! Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Чезни, пик04!":

    Либерастите са добитък, който трябва да бъде вкаран спешно в Червената книга на изчезващите видове в името на човечеството !

    Коментиран от #30

    10:38 09.09.2026

  • 28 Така е. Затова не е финансирал никога

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тръмп може":

    Путин, камо ли Цомчо Пешо Волгата или Евгени Минчев.

    10:40 09.09.2026

  • 29 масови депортации

    2 2 Отговор
    И концлагери за атлантенцата. Да направим Беляне отново велико

    Коментиран от #32

    10:40 09.09.2026

  • 30 Я, разпозна ли се,

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тихо мушмул ! Така е":

    пик04?
    Продължавай да се радваш.

    10:41 09.09.2026

  • 31 А тъй, точно тъй

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тръмп може":

    пари за меки китки не трябва да има !

    Коментиран от #33

    10:42 09.09.2026

  • 32 Споко, ще ви забраним,

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "масови депортации":

    щом сте нацисти. Все пак сте малцинство

    10:42 09.09.2026

  • 33 И затова не помага на Путин,

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "А тъй, точно тъй":

    много ясно.

    10:43 09.09.2026

  • 34 Не може

    1 0 Отговор
    Мерц, урсула, Кая, ... и останалите дебелизирани в Германия и Брюксел "копат" точно в обратната посока- направиха от Германия едно Столипиново. Взривиха й АЕЦ-вете, изгониха предприятията в Азия и САЩ, обявиха война на Русия, пращат милиарди на фашисти по света, подмениха населението на Европа с примати... Ако това е "велика", то здраве му кажи.

    11:03 09.09.2026

  • 35 Германката

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Херодот":

    AFD не са нацисти! Бих Ви посъветвала да прочетете програмата на партията и то в оригинал! И още нещо!
    Когато нормалният живот стане изключение , това води до промяна!

    11:03 09.09.2026

  • 36 а през това

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо Доню":

    време германски либерали-нацисти искат да намерят начин да забранят АзГ.. как да не ги наричеш фашисти..

    11:06 09.09.2026

  • 37 ПОДЛОСТ

    1 0 Отговор
    Тръмп, просто идава една от основните цели на САЩ! Да разбие ЕС на по малки части защото, ще им е по леко да ги манипулират като отделни държави! За съжаление, ако ЕС не се реформира и Брюксел да заживее с реалните проблеми на хората само ще подпомага тази цел! Едно е ясно- в момента САЩ не само, че не са съюзник на ЕС, а активно работят с хибридни методи и операции срещу него!

    11:08 09.09.2026