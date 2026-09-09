Норвегия се сбогува с крал Харалд V след 13 дни национален траур

Норвегия ще изпрати крал Харалд V с поредица от церемонии, с които ще завърши 13-дневният национален траур след смъртта му на 89-годишна възраст, предава Фокус.

Шествието от Кралския дворец до катедралата в Осло ще започне в 12:00 часа местно време. Църковната церемония е насрочена за около 13:00 часа и ще започне с общонационална минута мълчание.

Кралски семейства ще присъстват на погребението

Сред очакваните гости са британският принц Уилям и принцеса Ан, японският престолонаследник принц Акишино и престолонаследницата Кико, испанският крал Фелипе, кралица Летиция и кралица София, шведското кралско семейство, както и датският крал Фредерик и кралица Мери.

Очаква се да присъства и 53-годишната кралица Мете-Марит. Тя ще пътува с автомобил заедно с вдовицата на Харалд, 89-годишната кралица Соня, тъй като продължава да се възстановява след трансплантация на бял дроб през юни.

След церемонията по-малка процесия ще придружи ковчега до кралската крипта в крепостта Акерсхус. Там той ще бъде поставен в саркофаг редом с тези на родителите на Харалд.

Засилени мерки за сигурност

Норвежката полиция е мобилизирала близо 3000 служители в операция, определена като една от най-мащабните в историята ѝ. Около 3500 военнослужещи също са привлечени за обезпечаването на събитието.

В голяма част от източната част на страната са въведени извънредни ограничения за въздушното пространство. Учениците ще могат да пропуснат учебни занятия, за да присъстват на погребението.

Стотици хиляди норвежци отдадоха почит

Стотици хиляди норвежци вече отдадоха почит на крал Харалд, като оставиха цветя, свещи и знамена пред Кралския дворец или преминаха покрай ковчега му в кралския параклис.

Погребалните церемонии ще сложат край на 13-дневния период на национален траур в страната.