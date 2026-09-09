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Руски дронове са атакували граничен пункт между Украйна и Молдова
  Тема: Украйна

Руски дронове са атакували граничен пункт между Украйна и Молдова

9 Септември, 2026 11:23 851 7

  • русия-
  • украйна-
  • граничен пункт-
  • молдова

При удара край Старокозаче са загинали двама цивилни, а трима са ранени; преминаването през пункта временно е спряно

Руски дронове са атакували граничен пункт между Украйна и Молдова - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски дронове са атакували тази нощ граничния пункт Старокозаче между Украйна и Молдова, съобщи Reuters, позовавайки се на украинските власти, предава News.bg.

При удара са загинали двама цивилни, а други трима са били ранени, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер в Telegram. Нападението е предизвикало голям пожар, заради който преминаването през пункта временно е било спряно.

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През нощта Русия е нанесла и поредни удари с дронове по украинската столица Киев. В града също са избухнали пожари, но няма съобщения за жертви.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи по-рано за удар с дрон по 16-етажна сграда в града в ранните часове на сряда. По думите му към района са били насочени спешни екипи.

Москва възобнови въздушните атаки срещу Киев във вторник след кратко прекъсване по време на посещението на американски преговарящи за мир. При предишното нападение са загинали петима души.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 1 Отговор
    Правилно!!!
    Треснали са нещо натовско, което е преминавало!!!
    Я инструктори, я оръжие...

    Коментиран от #5

    11:25 09.09.2026

  • 2 Обаче

    1 15 Отговор
    Украинските дронове подпалиха руското пристанище Новоросийск.

    11:30 09.09.2026

  • 3 Овчар

    18 1 Отговор
    След като зеления бял нос вдигне бялото знаме в Украйна ще влязат икономическите убийци и ще довършат мисията..! Едните ще грабят ресурси другите ще закърпят разбития украински курник.! Всичко ще се ръководи от външни вампирски компании, работната ръка ще е почти изцяло украинска ..! Ще вадят ресурсите и ще ги подаряват почти безплатно , ще правят ремонт и пак ще плащат защото фирмата е чужда .

    11:31 09.09.2026

  • 4 ?????

    18 1 Отговор
    Логично е след пристанищата да им отрежат и сухопътните връзки.
    Само да напомня радостта на западните медии и тролчетата на Мирчев когато преди 2-3 месеца бандеровците почнаха атаките по руските рафинерии, складове и кораби.
    Май не е толкова весело когато в играта се включи и другия играч.

    11:32 09.09.2026

  • 5 Ъхъ

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Откъде иначе този "голям пожар" на КПП?😂😂😂

    11:32 09.09.2026

  • 6 ФАКТ

    3 14 Отговор
    Пусулер умира от страх и звъни по 50 пъти на ден на режима в САЩ да пита "Водя ли войната по международното право?" и те му казват "Не, Володя! Нарушаваш международното право. Изтегли си войските". И он ги изтегля. Буахах 🤣🤣🤣😅😅

    11:39 09.09.2026

  • 7 Гасят

    13 1 Отговор
    Но първо чакат хубаво да изгори. Инак пожарникарите може да ги отнесе вторичен взрив.

    11:41 09.09.2026

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