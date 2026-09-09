Руски дронове са атакували граничен пункт между Украйна и Молдова

Руски дронове са атакували тази нощ граничния пункт Старокозаче между Украйна и Молдова, съобщи Reuters, позовавайки се на украинските власти, предава News.bg.
При удара са загинали двама цивилни, а други трима са били ранени, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер в Telegram. Нападението е предизвикало голям пожар, заради който преминаването през пункта временно е било спряно.
През нощта Русия е нанесла и поредни удари с дронове по украинската столица Киев. В града също са избухнали пожари, но няма съобщения за жертви.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи по-рано за удар с дрон по 16-етажна сграда в града в ранните часове на сряда. По думите му към района са били насочени спешни екипи.
Москва възобнови въздушните атаки срещу Киев във вторник след кратко прекъсване по време на посещението на американски преговарящи за мир. При предишното нападение са загинали петима души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Треснали са нещо натовско, което е преминавало!!!
Я инструктори, я оръжие...
Коментиран от #5
11:25 09.09.2026
2 Обаче
11:30 09.09.2026
3 Овчар
11:31 09.09.2026
4 ?????
Само да напомня радостта на западните медии и тролчетата на Мирчев когато преди 2-3 месеца бандеровците почнаха атаките по руските рафинерии, складове и кораби.
Май не е толкова весело когато в играта се включи и другия играч.
11:32 09.09.2026
5 Ъхъ
До коментар #1 от "Пич":Откъде иначе този "голям пожар" на КПП?😂😂😂
11:32 09.09.2026
6 ФАКТ
11:39 09.09.2026
7 Гасят
11:41 09.09.2026