МААЕ: Северна Корея разширява ядрената си инфраструктура в Йонбьон и Кангсон

Северна Корея е изградила ново съоръжение за обогатяване на уран в основния си ядрен комплекс в Йонбьон, което може да побере до 28 каскади от центрофуги. Страната е започнала и експлоатацията на пристройка към съществуващия обект за обогатяване в Кангсон, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от Ройтерс, предава БТА.

В доклад, датиран от 28 август, МААЕ посочва, че констатациите свидетелстват за продължаващо разрастване на ядрената инфраструктура на Северна Корея на няколко места. Агенцията е използвала сателитни изображения и материали от открити източници, включително фотографии, публикувани от севернокорейските държавни медии.

МААЕ няма инспектори в Северна Корея от 2009 г.

Агенцията е идентифицирала нова двуетажна сграда в Йонбьон като второ съоръжение за обогатяване на уран в комплекса.

МААЕ е съпоставила снимки от държавните медии, показващи посещение на севернокорейския лидер Ким Чен Ун през юни, със сателитни кадри, направени по време на строителството на сградата.

Според агенцията фотографиите от посещението показват, че каскади от газови центрофуги са инсталирани както на горния, така и на долния етаж на основната сграда.

Според МААЕ развитието на ядрената програма на Северна Корея нарушава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

„Продължаващата експлоатация на съоръженията за обогатяване в Кангсон и Йонбьон, както и съобщаваното по-нататъшно разрастване на производството на ядрен материал с оръжейно качество от страна на КНДР, са повод за сериозна загриженост“, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Пхенян отхвърля правомощията на агенцията. Мисията на Северна Корея към ООН във Виена заяви през септември миналата година, че статутът на страната като държава с ядрено оръжие е станал необратим.

Според севернокорейската мисия МААЕ няма правно основание да се намесва във вътрешните работи на държава с ядрено оръжие, която съществува извън Договора за неразпространение на ядреното оръжие.