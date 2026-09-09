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МААЕ: Северна Корея разширява ядрената си инфраструктура в Йонбьон и Кангсон

МААЕ: Северна Корея разширява ядрената си инфраструктура в Йонбьон и Кангсон

9 Септември, 2026 12:22, обновена 9 Септември, 2026 12:26 441 11

  • северна корея-
  • ядрена инфраструктура-
  • йонбьон-
  • кангсон-
  • маае

Агенцията е установила ново съоръжение за обогатяване на уран в Йонбьон и пристройка към обекта в Кангсон

МААЕ: Северна Корея разширява ядрената си инфраструктура в Йонбьон и Кангсон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея е изградила ново съоръжение за обогатяване на уран в основния си ядрен комплекс в Йонбьон, което може да побере до 28 каскади от центрофуги. Страната е започнала и експлоатацията на пристройка към съществуващия обект за обогатяване в Кангсон, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от Ройтерс, предава БТА.

В доклад, датиран от 28 август, МААЕ посочва, че констатациите свидетелстват за продължаващо разрастване на ядрената инфраструктура на Северна Корея на няколко места. Агенцията е използвала сателитни изображения и материали от открити източници, включително фотографии, публикувани от севернокорейските държавни медии.

МААЕ няма инспектори в Северна Корея от 2009 г.

Агенцията е идентифицирала нова двуетажна сграда в Йонбьон като второ съоръжение за обогатяване на уран в комплекса.

МААЕ е съпоставила снимки от държавните медии, показващи посещение на севернокорейския лидер Ким Чен Ун през юни, със сателитни кадри, направени по време на строителството на сградата.

Според агенцията фотографиите от посещението показват, че каскади от газови центрофуги са инсталирани както на горния, така и на долния етаж на основната сграда.

Според МААЕ развитието на ядрената програма на Северна Корея нарушава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

„Продължаващата експлоатация на съоръженията за обогатяване в Кангсон и Йонбьон, както и съобщаваното по-нататъшно разрастване на производството на ядрен материал с оръжейно качество от страна на КНДР, са повод за сериозна загриженост“, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Пхенян отхвърля правомощията на агенцията. Мисията на Северна Корея към ООН във Виена заяви през септември миналата година, че статутът на страната като държава с ядрено оръжие е станал необратим.

Според севернокорейската мисия МААЕ няма правно основание да се намесва във вътрешните работи на държава с ядрено оръжие, която съществува извън Договора за неразпространение на ядреното оръжие.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЙОН БЬОН КАРАГЬОН

    6 0 Отговор
    И РЪМПИ ПАК ША ВИКА КИМ МИ Е ПРИЯТЕЛ.....

    Коментиран от #5

    12:28 09.09.2026

  • 2 да питам

    3 1 Отговор
    Карат ли още Волво ?!

    12:29 09.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор
    ей , копейзаж!!! с корейците пак ли сте ,,братушки,,?

    12:29 09.09.2026

  • 4 МЕГЛЕН КУНЕВ

    4 0 Отговор
    ПРАТЕТЕ МЕН.АЗ ЗАТВАРЯМ ВСЯКАКВИ ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ.ИМАМ ОПИТ С БЪЛГАРИЯ

    12:30 09.09.2026

  • 5 Абе ,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЙОН БЬОН КАРАГЬОН":

    Без очила ли пишеш ?

    Коментиран от #7

    12:30 09.09.2026

  • 6 Громико

    4 3 Отговор
    Време е Германия и Япония да разработят свои ядрен потенциял

    12:32 09.09.2026

  • 7 ДА ТА ОТВОРЯ АГЕЙН....

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе ,":

    ИМАШ ЛИ ДИАБЕТ .УДАРИ ЛИ ТЪ В ОЧИТЕ НИИИИИИКВИ ОЧИЛА И ГОСПОД НИ МОЙ ТИ ПОМОГНА.....

    Коментиран от #8

    12:43 09.09.2026

  • 8 Абе ,

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДА ТА ОТВОРЯ АГЕЙН....":

    Уау , агейн .. па руzzкий - снова , да ?😁

    Коментиран от #10

    12:47 09.09.2026

  • 9 Ахаа

    0 2 Отговор
    А балираха ли зимнина ?

    12:48 09.09.2026

  • 10 ПРОСТАКА Е БЪЛГАРИН .НЕ ДРУГ....

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе ,":

    Де го чукаш де се ПУКА....

    12:52 09.09.2026

  • 11 Това засяга ли ни?

    0 0 Отговор
    КНДР доказа, че социализмът (добър или лош) има капацитет за революционни скокове в областта на науката и техниката, освен в социалната сфера.

    Световната капиталистическа система не успя да задуши социалистическата революция в КНДР. Статията го доказва.

    НР България беше средно развита европейска държава, пред такива държави като Турция, Гърция, Испания и Португалия.

    Къде сме днес?

    13:14 09.09.2026

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