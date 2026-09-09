Европейският газ се търгува около 77 евро за мегаватчас, петролът Brent надхвърли 99 долара

Цените на природния газ на европейските пазари се търгуват около 77 евро за мегаватчас, докато суровият петрол Brent се е повишил до над 99 долара за барел. Европейските борсови индекси като цяло се движат надолу, съобщава Investing.com, предава News.bg.
Фючърсите на европейския природен газ с доставка през октомври на амстердамския пазар TTF се търгуваха на около 76,8 евро за мегаватчас, което представлява понижение от 1,3% за деня. Фючърсният договор на TTF за октомври се търгуваше на 76,700 евро.
Европейските борси се понижават
Германският индекс DAX спадна с 0,39% до 25 890,77 пункта, а британският FTSE 100 се понижи с 0,28% до 10 783,09 пункта.
Френският CAC 40 отчете спад от 0,61% до 8265,15 пункта. За разлика от европейските пазари китайският CSI 300 се повиши с 0,30% до 4572,60 пункта.
Еврото се търгуваше за 1,1619 долара.
Златото поевтинява, пшеницата поскъпва
Златото се търгуваше на цена от 4445,41 долара за унция, което представлява спад от 0,16% за деня според фючърсните данни на Investing.com.
Фючърсите на пшеницата достигнаха 749 цента за бушел, което е ръст от 0,27% за деня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
Коментиран от #6
12:47 09.09.2026
2 да питам
Коментиран от #15
12:51 09.09.2026
3 ама как така
12:51 09.09.2026
4 осраински
12:52 09.09.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #7, #8, #14
12:53 09.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Жеков
До коментар #5 от "ФАКТ":За руския "елит" западът е Родина, където са им децата, а Русия извод на неграмотни.
12:54 09.09.2026
8 осраински
До коментар #5 от "ФАКТ":Е той поне само звъни докато кравите сами ходят на крак да бъдат издоени в Москва
Коментиран от #9, #12
12:55 09.09.2026
9 Русоспийски
До коментар #8 от "осраински":Доят , ама бикове .. 😁
Коментиран от #10
12:58 09.09.2026
10 осраински
До коментар #9 от "Русоспийски":Спирам.Трудно е да споря със стерилни журналисти
Коментиран от #11
13:00 09.09.2026
11 Русоспийски
До коментар #10 от "осраински":Мерси , подобно ..
13:03 09.09.2026
12 Важното е Главният Руски тролей
До коментар #8 от "осраински":да е на линия.Останалото е без значение :)
13:03 09.09.2026
13 Два пъти
13:04 09.09.2026
14 Ъъъ
До коментар #5 от "ФАКТ":"Бензиностанцията има нужда от Президент, който не звъни в САЩ да иска позволение преди да отиде до тоалета"
Той поне звъни директно на Тръмп, докато нашите рипат към посолството....
13:11 09.09.2026
15 Ами
До коментар #2 от "да питам":По договора газът беше 7 долара. Обаче се отказахме да изчисляеамв в рубли и сега е 77. Сметките са точни..
13:13 09.09.2026
16 На тези
Много е интересно наистина
13:14 09.09.2026