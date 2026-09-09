Европейският газ се търгува около 77 евро за мегаватчас, петролът Brent надхвърли 99 долара

Цените на природния газ на европейските пазари се търгуват около 77 евро за мегаватчас, докато суровият петрол Brent се е повишил до над 99 долара за барел. Европейските борсови индекси като цяло се движат надолу, съобщава Investing.com, предава News.bg.

Фючърсите на европейския природен газ с доставка през октомври на амстердамския пазар TTF се търгуваха на около 76,8 евро за мегаватчас, което представлява понижение от 1,3% за деня. Фючърсният договор на TTF за октомври се търгуваше на 76,700 евро.

Европейските борси се понижават

Германският индекс DAX спадна с 0,39% до 25 890,77 пункта, а британският FTSE 100 се понижи с 0,28% до 10 783,09 пункта.

Френският CAC 40 отчете спад от 0,61% до 8265,15 пункта. За разлика от европейските пазари китайският CSI 300 се повиши с 0,30% до 4572,60 пункта.

Еврото се търгуваше за 1,1619 долара.

Златото поевтинява, пшеницата поскъпва

Златото се търгуваше на цена от 4445,41 долара за унция, което представлява спад от 0,16% за деня според фючърсните данни на Investing.com.

Фючърсите на пшеницата достигнаха 749 цента за бушел, което е ръст от 0,27% за деня.