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Европейският газ се търгува около 77 евро за мегаватчас, петролът Brent надхвърли 99 долара

Европейският газ се търгува около 77 евро за мегаватчас, петролът Brent надхвърли 99 долара

9 Септември, 2026 12:42 507 16

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Основните европейски борсови индекси се понижават, докато цените на златото и природния газ също отчитат спад за деня

Европейският газ се търгува около 77 евро за мегаватчас, петролът Brent надхвърли 99 долара - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Цените на природния газ на европейските пазари се търгуват около 77 евро за мегаватчас, докато суровият петрол Brent се е повишил до над 99 долара за барел. Европейските борсови индекси като цяло се движат надолу, съобщава Investing.com, предава News.bg.

Фючърсите на европейския природен газ с доставка през октомври на амстердамския пазар TTF се търгуваха на около 76,8 евро за мегаватчас, което представлява понижение от 1,3% за деня. Фючърсният договор на TTF за октомври се търгуваше на 76,700 евро.

Европейските борси се понижават

Германският индекс DAX спадна с 0,39% до 25 890,77 пункта, а британският FTSE 100 се понижи с 0,28% до 10 783,09 пункта.

Френският CAC 40 отчете спад от 0,61% до 8265,15 пункта. За разлика от европейските пазари китайският CSI 300 се повиши с 0,30% до 4572,60 пункта.

Еврото се търгуваше за 1,1619 долара.

Златото поевтинява, пшеницата поскъпва

Златото се търгуваше на цена от 4445,41 долара за унция, което представлява спад от 0,16% за деня според фючърсните данни на Investing.com.

Фючърсите на пшеницата достигнаха 749 цента за бушел, което е ръст от 0,27% за деня.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    7 2 Отговор
    Каква илюзия! Путин няма причина да сложи край на Новия световен ред. Значително по-големите загуби на Украйна (1000-1500 украинци дневно) намаляват бъдещите им вреди. Обезлюдяването на Украйна е толкова ужасяващо и безпрецедентно (вече е с почти 40 милиона под максимума от 1991 г.), че е време да говорим за пълното изчезване на украинците. Благодарение на Новия световен ред, Путин също така е видял увеличение на населението и територията, равно на това на Гърция. Икономиката също е претърпяла гигантски скок – от 7-мо на 4-то място в света. И трябва ли всичко това да бъде спряно??? Няма причина. Но има още един великолепен детайл: Украйна сега е най-големият исторически разрушител на Запада. Западът е понесъл половин трилион долара преки загуби само заради него и още 3,8 трилиона косвени загуби поради санкции. Взети заедно, това е еквивалентно на БВП на Германия! Така че Украйна е хипертоксичен трън в петата на Запада и Путин никога няма да го премахне или лекува. Ценността на Украйна се крие във феноменално успешните ѝ усилия да съсипе Запада в полза на Москва.

    Коментиран от #6

    12:47 09.09.2026

  • 2 да питам

    3 0 Отговор
    А газта има ли промяна в цената ?🤔

    Коментиран от #15

    12:51 09.09.2026

  • 3 ама как така

    1 3 Отговор
    нали газа беше скъп и няма да имаме и тази зима. и както предните зими ще умрат от студ 50% от населението. Вече 5 години е така. България намаля на 1.2 млн население заради това, че не се топлим с руска газ.

    12:51 09.09.2026

  • 4 осраински

    2 0 Отговор
    Всички изкуствено създадени държави трябва да изчезнат.

    12:52 09.09.2026

  • 5 ФАКТ

    2 4 Отговор
    Бензиностанцията има нужда от Президент, който не звъни в САЩ да иска позволение преди да отиде до тоалета

    Коментиран от #7, #8, #14

    12:53 09.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жеков

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    За руския "елит" западът е Родина, където са им децата, а Русия извод на неграмотни.

    12:54 09.09.2026

  • 8 осраински

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Е той поне само звъни докато кравите сами ходят на крак да бъдат издоени в Москва

    Коментиран от #9, #12

    12:55 09.09.2026

  • 9 Русоспийски

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "осраински":

    Доят , ама бикове .. 😁

    Коментиран от #10

    12:58 09.09.2026

  • 10 осраински

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Русоспийски":

    Спирам.Трудно е да споря със стерилни журналисти

    Коментиран от #11

    13:00 09.09.2026

  • 11 Русоспийски

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "осраински":

    Мерси , подобно ..

    13:03 09.09.2026

  • 12 Важното е Главният Руски тролей

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "осраински":

    да е на линия.Останалото е без значение :)

    13:03 09.09.2026

  • 13 Два пъти

    0 0 Отговор
    нагоре, в сравнение със средната цена от 2025

    13:04 09.09.2026

  • 14 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    "Бензиностанцията има нужда от Президент, който не звъни в САЩ да иска позволение преди да отиде до тоалета"

    Той поне звъни директно на Тръмп, докато нашите рипат към посолството....

    13:11 09.09.2026

  • 15 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    По договора газът беше 7 долара. Обаче се отказахме да изчисляеамв в рубли и сега е 77. Сметките са точни..

    13:13 09.09.2026

  • 16 На тези

    0 0 Отговор
    тъй наречени борси участват само "лицензирани" посредници. Не си го представяйте като търговията на пазара на Красно село. Плюс че там не търгуват реален продукт, а финансови инструменти (стандартни договори). Реалната търговия на газ и петрол няма никаква връзка с тези борси. Те "само" определят цените, по които вече реални производители и търговци сключват сделките помежду си
    Много е интересно наистина

    13:14 09.09.2026

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