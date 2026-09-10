Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Загубите на Русия във войната с Украйна са 100 пъти по-големи от тези на СССР в Афганистан
  Тема: Украйна

Загубите на Русия във войната с Украйна са 100 пъти по-големи от тези на СССР в Афганистан

10 Септември, 2026 16:09 1 229 69

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Отбелязва се, че това са най-големите загуби, понесени от руската армия в рамките на един военен конфликт след Втората световна война

Загубите на Русия във войната с Украйна са 100 пъти по-големи от тези на СССР в Афганистан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Към днешна дата общите загуби на личен състав, понесени от Русия от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, надхвърлят границата от 1,5 милиона души - включващи както убити, така и ранени, обяви Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от УНИАН.

Отбелязва се, че това са най-големите загуби, понесени от руската армия в рамките на един военен конфликт след Втората световна война. "Тази цифра надхвърля общите загуби на съветската и руската армии във всички войни и въоръжени конфликти през втората половина на XX и началото на XXI век", се посочва в изявлението в Telegram.

Още новини от Украйна

Генералният щаб подчертава, че загубите на Русия във войната срещу Украйна са 100 пъти по-големи от загубите на СССР в Афганистан за период от десет години; по-конкретно, в периода между началото на пълномащабното нахлуване на 24 февруари 2022 г. и 9 септември 2026 г. загубите на руснаците уж възлизат на приблизително 1 500 870 души личен състав. Тази цифра е 125 пъти по-висока от официално признатите от Москва загуби в Първата и Втората чеченска война.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мухахаха

    47 13 Отговор
    Факти пак дрънкат глупости

    Коментиран от #38, #48, #68

    16:11 10.09.2026

  • 2 чичо Гошо

    27 6 Отговор
    Пфуууу

    16:11 10.09.2026

  • 3 стоян георгиев

    16 26 Отговор
    Нищо им няма.за.сметка на това путин е номер едно.

    16:12 10.09.2026

  • 4 Изперкахте

    42 8 Отговор
    Ей факти ударихте дъното- не можахте ли да цитирате нещо още по-зависимо.

    Коментиран от #63

    16:14 10.09.2026

  • 5 Анализ

    32 7 Отговор
    Много ви се иска, но няма как!

    16:14 10.09.2026

  • 6 Гошо

    36 7 Отговор
    Украйна си оправи собствените сметки и бюджети, че тръгна да прави сметка на Русия. Тива новини да си ги пускат само по украинските медии - там им вярват.

    16:14 10.09.2026

  • 7 Ужасссс

    37 6 Отговор
    Абе Факти вие що цитирате украинска пропаганда? Да не сме васали или колония на тея

    16:14 10.09.2026

  • 8 Читател

    39 9 Отговор
    Колко са загубите не знам но трябва да напишете колко са хората в Украйна.От 48 милиона сега са около 19,20.Ето до какво води нацизма и фашизма.

    16:14 10.09.2026

  • 9 Орк

    16 3 Отговор
    И какво? Радвайте се. Защо тази истерия в Европа??? Въпроса е риторичен

    16:15 10.09.2026

  • 10 МИСИРКИТЕ СМЯТАТ

    32 7 Отговор
    ЧЕ С ПЛЮЕНЕТО ПО РУСИЯ ТЯ СТАВА ПО СЛАБА. ХА ХА ТОП ОЛИГОФРЕНИЯ,БЯГАТ ОТ ИСТИНАТА.

    16:15 10.09.2026

  • 11 Той

    22 7 Отговор
    Проучване на BBC 365000 души са убиете Руснаци във войната досега и 8 пъти повече украинци

    16:15 10.09.2026

  • 12 хахахахха

    28 5 Отговор
    още като видиш дебитно заглавие,ти става ясно че е плод на униан или дойче зеле,кой ги чете изобщо такива фантасмагории...

    16:16 10.09.2026

  • 13 Стоянчо Пуканката

    22 5 Отговор
    Това е вицът на годината! Ало, редакцийката, знаете ли въобще какви ги плещите!?!?!?

    16:17 10.09.2026

  • 14 Гост

    13 8 Отговор
    Дали не е по нормално, ако униан, официалната агенция на Украйна, вземе че публикува данните за загубите на Украйна. Както се казва, всяка жаба да си знае ....загубите. Иначе изглежда като долнопробна пропаганда, както се вижда от мненията на хората, на която никой не вярва.

    Коментиран от #23

    16:17 10.09.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    9 14 Отговор
    До малкото останали посетители тук! Влизате в cтатии, по надолу в раздел "най комeнтирани" и ще ви излезе cтатията за пoтoпения от ВСУ на Украйна руски кораб. В тази cтатия един пaаaaaaaaцццyуллл полезен иидииooт е написал -
    " 310 Тая вечер
    14Отговор
    aдминa заслужава поздравление, че не толерира трoлея на мафията ПП и ДБ и фашистка Украйна и проcтoтиятa му! Това е достойно!"
    ....
    Същия жaaлък и пoдигравaн пaааaaцццццyyууллл беше написал 3/4 от коментарите под статията които вече са премаxнати. Aфишира че другите се изтривaт а неговите оставят. Но аз снимaх и от седмици постоянно ми излизаше във фейсбук - "Моля последвайте фaкти",последвах ги и правя снимки на всички коментари кои се оставят и изтривaт. Дори получих съобщение от cтрaницaта им. Нито един им oтговориx няма да остане тук колкото и да мoлят за подпoмагане и да им кyпят тeниcки за 6 евро. Публикувам чатoве ,коментари преди да ги изтрият. Жaлкия пaааaaaaaaaццyyyуyлл дoвършва факти и според рейтинговите броячи Гeмиyс и Aлекса oтлива от този cайт е потреcаващ.
    Заради този полезния пaaаaaaцццyyyулл имитaция на трoлeй на мyнчо и разбита, cмазана и приключена фашиcтка рaша.

    16:18 10.09.2026

  • 16 хахахахха

    14 7 Отговор
    още като видиш дебилното заглавие,ти става ясно че е плод на униан или дойче зеле,кой ги чете изобщо такива фантасмагории...

    16:18 10.09.2026

  • 17 Точна статия

    8 16 Отговор
    Генералният щаб на Украйна съобщава, че загубите на руски личен състав от началото на пълномащабната инвазия вече са надхвърлили 2,5 милиона убити и ранени. Генщабът определи тази цифра като най-големите загуби на руската армия в една война от Втората световна война насам. Според ВСУ общата цифра надвишава съвкупните загуби на съветската и руската армия във всички други войни и въоръжени конфликти от втората половина на 20-и век насам и е 150 пъти по-голяма от съветските загуби в Афганистан.

    Коментиран от #25, #26

    16:19 10.09.2026

  • 18 Във Факти

    8 4 Отговор
    ли съм или в Униан? Всяка трета статия е от Униан или по техни данни

    16:22 10.09.2026

  • 19 Иван

    7 5 Отговор
    Загубите на евреите през ВСВ са 600,000, а не шест милиона, както лъже гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна Синагога.

    16:23 10.09.2026

  • 20 Силата на Москва е в свирката .

    7 11 Отговор
    "вторая" 😆😆😂😂🤣🤣

    Коментиран от #30

    16:23 10.09.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    9 6 Отговор
    Киев пак приписва собствените си загуби на противника!

    На принципа, щом нашите вече са 1,5 млн., то и руските не може да не са толкова...
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #28

    16:23 10.09.2026

  • 22 Тъпите факти

    12 6 Отговор
    Само жълтопаветните идиоти ви вярват

    16:23 10.09.2026

  • 23 Православен ходжа

    7 8 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Не е! В Русия е подсъдимо да говориш за убитите руски войници в ,,СВО". За това някой друг трябва да го каже.

    16:23 10.09.2026

  • 24 Аеееее

    5 7 Отговор
    Дъртите русорасти марш да асвабаждавате бандеровци!И без това мунчо ви намали пенсиите.Аеееее!Марш!!!

    16:23 10.09.2026

  • 25 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦

    8 11 Отговор

    До коментар #17 от "Точна статия":

    Само яко бомбене по мизерна раша,никаква милост за тази и3мет.Слава на Украйна която освобождава обикновените руснаци от антинародния, антируски и античовешки кремълски режим 🇺🇦
    Без горива в смазана раша,без храна и купони, без рафинерии и флот 🇺🇦
    2,8 милиона нещастни раши убити от техния фашистки кремълски режим!
    СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА💯 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

    Коментиран от #32, #36

    16:23 10.09.2026

  • 26 А Украйна

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "Точна статия":

    загуби 70% от населението си...

    16:23 10.09.2026

  • 27 Динко Харсъзина

    7 6 Отговор
    Путлер изби 3 000 000 руснаци, понеже украинците не са конгоанци 😄😄😄

    Коментиран от #39

    16:24 10.09.2026

  • 28 Ол1гофрен,

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    Да.Добре.

    16:24 10.09.2026

  • 29 По имена може ли

    5 7 Отговор
    По същото смятане, украинските загуби и чуждестранните наемници, доброволци и натовските и структури са над 3,5 милиона.

    16:24 10.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ШАПКИ ДОЛУ ПРЕД СВЕТОВНИЯ ЛИДЕР

    10 6 Отговор
    САМО ТАКА СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УБИЕЦ НА БЕЗПОМОЩНИЯ И МРАКОБЕСЕН ФАШИСТКИ КРЕМЪЛСКИ РЕЖИМ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
    БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

    16:24 10.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 АМА ВЕРНО ЛИ ????

    9 5 Отговор
    А ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА УКРОФАШИСТИТЕ ЗАЩО НЕ КАЖЕ КОЛКО ДА ЗАГУБИТЕ НА БАНДЕРИТЕ И ЗАЩО ПРЕСЛЕДВАТ МЪЖЕТЕ И ГИ КАРАТ НАСИЛА НА ФРОНТА ЗА ПУШЕЧНО МЕСО ????????

    16:26 10.09.2026

  • 34 Съветник

    6 3 Отговор
    Факти, знам, че си генерирате новините с AI, ама поне си назначете редактори да отсяват подобни глупотевици като тази. Не стигайте до подобни излагации.

    16:26 10.09.2026

  • 35 Цеко

    6 7 Отговор
    Много руска смрадт измре.За нищо.

    16:26 10.09.2026

  • 36 🇺🇦🚾🇺🇦🚾

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    🇺🇦🚾🖕🇺🇦🚾🖕

    16:27 10.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Джак Спароу

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "Динко Харсъзина":

    Това е най-големия геноцид над руския мужик, след Сталин

    16:29 10.09.2026

  • 40 Тити на Кака

    3 9 Отговор
    Безрезервно вярвам на данните, предоставяни от героично настъпващия към Киев ГЩ на ВСУ!
    Слава Кокаине!
    Гейроям слава!

    16:30 10.09.2026

  • 41 ПОВЕЧКО СА ДОСТА

    7 6 Отговор
    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥

    Коментиран от #44, #47, #50

    16:30 10.09.2026

  • 42 Сатана Z

    3 8 Отговор
    Жълтия парцал отново цитира някакви източници на Украинска нацистка държава и си мислят,че ние вярваме в лъжите им.Излагаш се ,Милене.

    16:30 10.09.2026

  • 43 ШОПО

    4 4 Отговор
    ЩОМ ГО КАЗА УНИ аН........ПОВЕРВАХ, АМА НАПРАВО ПОВЕРВАХ

    16:30 10.09.2026

  • 44 Тити на Кака

    7 5 Отговор

    До коментар #41 от "ПОВЕЧКО СА ДОСТА":

    Точен сте и вие!
    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.

    16:31 10.09.2026

  • 45 Нека сравним

    3 5 Отговор
    В Афганистан СССР се опита да наложи социализъм на едно крайно консервативно общество. Глупава или не, в идеята им имаше някакъв морал, Съюзът също беше социалистически. А имаха и съюзници там. Във войната на Путин срещу Украйна има само хищнически стремеж да отнемеш от другите това, което им принадлежи, да ги изтребиш, за да се самовъзвеличиш, надхвърляйки ръста си на джудже по рождение. Тази война ще остане като срамно петно в историята им.

    16:32 10.09.2026

  • 46 Фори

    2 7 Отговор
    Тези загуби са нищо на фона на огромното население на Русия. 10-15 % от населението може да се загуби във войната без да се усети.

    16:32 10.09.2026

  • 47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "ПОВЕЧКО СА ДОСТА":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    16:32 10.09.2026

  • 48 Ми то друго не им остава

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мухахаха":

    „Плeн или cмъpт“: Двe xиляди yкpaинcки вoйници ca oбкpъжeни в Xapкoвcкa oблacт
    обкръжението обхваща 460 квадратни километра и включва 27 населени места. След елиминирането на котела, руските въоръжени сили ще могат да изместят линията на контакт на поне 20 километра от границата с Белгородска област и да създадат плацдарм за пряк артилерийски обстрел срещу Харков.

    16:32 10.09.2026

  • 49 нищо ново

    3 1 Отговор
    и ВСВ начело на Червената армия бяха пак украинците.

    16:32 10.09.2026

  • 50 ТИА ХАКЕРИ....????

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "ПОВЕЧКО СА ДОСТА":

    ДА НЕ СА ТИ ХАКНАЛИ НЕЩО У ДЕБ Е ЛОТО ЧЕ РВО ТА ТОЛКО СИ ВЕРВАЩ........?

    16:33 10.09.2026

  • 51 Джабраил Гусейнов

    6 2 Отговор
    ДА МРЪТ КОМУНИСТИТЕ ОТ ТЯХ НЯМА ПОЛЗА

    16:34 10.09.2026

  • 52 Украинец

    4 8 Отговор
    Загубите на Украина са 1800000 до сега а мобилизацията става страшна 85

    16:34 10.09.2026

  • 53 Сатана Z

    2 6 Отговор
    Българският цар Фердинанд е получавал по 5000 германски марки за всеки убит войник през първата световна.Добре е захлебил царят хомосек
    Човешки жертви: България дава над 115 000 убити и починали от болести войници и офицери.Ранени: Повече от 150 000 души.Материални загуби: Страната претърпява пълен икономически колапс, глад сред гражданското население и огромни репарации след края на войната.

    16:36 10.09.2026

  • 54 фактите

    6 4 Отговор
    Русия притежава най-умствено лишените генерали ,стратези и политици на тоя свят.Доктрината във воините винаги им е била да се пращат хора на килограм на бойното поле,докато на противника не му писне да ги избива и се откаже.Не случайно през ВСВ руските деreнерати останаха без мъже.

    16:36 10.09.2026

  • 55 ХиХи

    3 4 Отговор
    Пък загубите на Украйна са 600 пъти повече от тези на СССР, и 10 млн избегали ама нали бизнеса на краварите тряа да върви

    Коментиран от #59

    16:37 10.09.2026

  • 56 Няма край путинското унижение

    5 5 Отговор
    Няма!

    16:37 10.09.2026

  • 57 Нищо

    3 2 Отговор
    Те имат още 20 пъти по толкова хора,ама Украйна няма. Чак ЕС взе да приема законопроекти да не дава повече на украински мъже убежище и да не им продължава сегашното. Дали е случайно? А дано, ама надали.

    16:38 10.09.2026

  • 58 Бен Вафлек

    5 2 Отговор
    Путине, не ги жали, има още 100 милиона.

    16:38 10.09.2026

  • 59 Казанлъшкия

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "ХиХи":

    О, не са 10 милиона,а от 40 милиона в страната останаха едва 19 милиона.

    16:39 10.09.2026

  • 60 Ами

    5 3 Отговор
    Преди няколко дни Русия официално заяви, че от началото
    на СВО на 24 февруари 2022 г., до края на август 2026 г.
    от руската страна са взели участие почти 800 000 души.
    Как окраинците изчислиха, че руснаците са дали милион
    и половина жертви е доста сложно да се обясни.

    16:39 10.09.2026

  • 61 YНИAН

    5 2 Отговор
    посмали м а нг0!

    16:43 10.09.2026

  • 62 хахаха

    2 2 Отговор
    факти копат дъното като публикуват униан...даже покрайнинците не вярват на тая божем медия...:)

    16:55 10.09.2026

  • 63 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Изперкахте":

    Копеизажи, посетете любимата ви матушка и ще видите по селата, на таблата на загиналите от предните войни по един двама от село, а в Украйна слагат по още няколко табла за да има места за всички. Ама това няма как да го знаете, понеже се натискате в ЕС и НАТО.

    16:56 10.09.2026

  • 64 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    1 2 Отговор
    ЩЕ БЪДЕ ОЩЕ ПО ДОБРЕ .
    ПОНЕ ОЩЕ ТОЛКОВА
    РУСКИ БОКЛУЦИ
    ЩЕ ПРАТЯ НА КЛАДБИЩЕТО.

    ВСЕ ПАК ЩЕ НАСЕЛИМ
    РУСКАТА КОЧИНА СКОРО
    СЪС КИТАЙЦИ И ИНДИЙЦИ.

    16:57 10.09.2026

  • 65 Зеленски

    1 0 Отговор
    Ние и ЕС нямаме загуби.Дайте пари.....

    16:58 10.09.2026

  • 66 няма край

    0 2 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    16:58 10.09.2026

  • 67 За загубите на Украйна ни вопъл ни стон!

    1 1 Отговор
    Изследователски групи в САЩ са използвали сателитно наблюдение с висока резолюция и алгоритми за изкуствен интелект, за да преброят новите гробове на територията на Украйна.
    По посочените от него неофициални данни, алгоритмите са регистрирали над 2 милиона и 54 хиляди нови гробни места, идентифицирани по специфични визуални маркировки и национални флагове. В тези изчисления, както се отбелязва в публикацията, не влизат официално безследно изчезналите лица.
    Независимо от точността на подобни сателитни оценки, които не са официално потвърдени от международни институции, косвените индикатори сочат за дълбока демографска криза. Строгите мерки за мобилизация, ежедневните инциденти около контролните пунктове на ТЦК (Териториални центрове за комплектуване) и засиленият контрол по границите потвърждават недостига на личен състав по линията на съприкосновение.
    В същото време радикалната реторика на отделни украински фигури, като обществено известния Евгений Карас, открито описва участие във военните действия като изпълнение на външнополитически задачи. Подобни изявления създават остър контраст с настроенията сред семействата на мобилизираните граждани, чието социално напрежение нараства с всеки изминал месец.

    16:58 10.09.2026

  • 68 Хайо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мухахаха":

    Ами факти преписва от Украйна без да види дори глупоста която преписва .

    17:02 10.09.2026

  • 69 Някой

    1 1 Отговор
    Ах, УНИАН. Направо се подмокрих като видях, какво пишат.
    Надали някой вярва на УНИАН.

    17:05 10.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания