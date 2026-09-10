Загубите на Русия във войната с Украйна са 100 пъти по-големи от тези на СССР в Афганистан

Към днешна дата общите загуби на личен състав, понесени от Русия от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, надхвърлят границата от 1,5 милиона души - включващи както убити, така и ранени, обяви Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от УНИАН.
Отбелязва се, че това са най-големите загуби, понесени от руската армия в рамките на един военен конфликт след Втората световна война. "Тази цифра надхвърля общите загуби на съветската и руската армии във всички войни и въоръжени конфликти през втората половина на XX и началото на XXI век", се посочва в изявлението в Telegram.
Генералният щаб подчертава, че загубите на Русия във войната срещу Украйна са 100 пъти по-големи от загубите на СССР в Афганистан за период от десет години; по-конкретно, в периода между началото на пълномащабното нахлуване на 24 февруари 2022 г. и 9 септември 2026 г. загубите на руснаците уж възлизат на приблизително 1 500 870 души личен състав. Тази цифра е 125 пъти по-висока от официално признатите от Москва загуби в Първата и Втората чеченска война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мухахаха
Коментиран от #38, #48, #68
16:11 10.09.2026
2 чичо Гошо
16:11 10.09.2026
3 стоян георгиев
16:12 10.09.2026
4 Изперкахте
Коментиран от #63
16:14 10.09.2026
5 Анализ
16:14 10.09.2026
6 Гошо
16:14 10.09.2026
7 Ужасссс
16:14 10.09.2026
8 Читател
16:14 10.09.2026
9 Орк
16:15 10.09.2026
10 МИСИРКИТЕ СМЯТАТ
16:15 10.09.2026
11 Той
16:15 10.09.2026
12 хахахахха
16:16 10.09.2026
13 Стоянчо Пуканката
16:17 10.09.2026
14 Гост
Коментиран от #23
16:17 10.09.2026
15 ДрайвингПлежър
" 310 Тая вечер
14Отговор
aдминa заслужава поздравление, че не толерира трoлея на мафията ПП и ДБ и фашистка Украйна и проcтoтиятa му! Това е достойно!"
....
Същия жaaлък и пoдигравaн пaааaaцццццyyууллл беше написал 3/4 от коментарите под статията които вече са премаxнати. Aфишира че другите се изтривaт а неговите оставят. Но аз снимaх и от седмици постоянно ми излизаше във фейсбук - "Моля последвайте фaкти",последвах ги и правя снимки на всички коментари кои се оставят и изтривaт. Дори получих съобщение от cтрaницaта им. Нито един им oтговориx няма да остане тук колкото и да мoлят за подпoмагане и да им кyпят тeниcки за 6 евро. Публикувам чатoве ,коментари преди да ги изтрият. Жaлкия пaааaaaaaaaццyyyуyлл дoвършва факти и според рейтинговите броячи Гeмиyс и Aлекса oтлива от този cайт е потреcаващ.
Заради този полезния пaaаaaaцццyyyулл имитaция на трoлeй на мyнчо и разбита, cмазана и приключена фашиcтка рaша.
16:18 10.09.2026
16 хахахахха
16:18 10.09.2026
17 Точна статия
Коментиран от #25, #26
16:19 10.09.2026
18 Във Факти
16:22 10.09.2026
19 Иван
16:23 10.09.2026
20 Силата на Москва е в свирката .
Коментиран от #30
16:23 10.09.2026
21 az СВО Победа 81
На принципа, щом нашите вече са 1,5 млн., то и руските не може да не са толкова...
🤣🤣🤣
Коментиран от #28
16:23 10.09.2026
22 Тъпите факти
16:23 10.09.2026
23 Православен ходжа
До коментар #14 от "Гост":Не е! В Русия е подсъдимо да говориш за убитите руски войници в ,,СВО". За това някой друг трябва да го каже.
16:23 10.09.2026
24 Аеееее
16:23 10.09.2026
25 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
До коментар #17 от "Точна статия":Само яко бомбене по мизерна раша,никаква милост за тази и3мет.Слава на Украйна която освобождава обикновените руснаци от антинародния, антируски и античовешки кремълски режим 🇺🇦
Без горива в смазана раша,без храна и купони, без рафинерии и флот 🇺🇦
2,8 милиона нещастни раши убити от техния фашистки кремълски режим!
СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА💯 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
Коментиран от #32, #36
16:23 10.09.2026
26 А Украйна
До коментар #17 от "Точна статия":загуби 70% от населението си...
16:23 10.09.2026
27 Динко Харсъзина
Коментиран от #39
16:24 10.09.2026
28 Ол1гофрен,
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":Да.Добре.
16:24 10.09.2026
29 По имена може ли
16:24 10.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ШАПКИ ДОЛУ ПРЕД СВЕТОВНИЯ ЛИДЕР
БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
16:24 10.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 АМА ВЕРНО ЛИ ????
16:26 10.09.2026
34 Съветник
16:26 10.09.2026
35 Цеко
16:26 10.09.2026
36 🇺🇦🚾🇺🇦🚾
До коментар #25 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":🇺🇦🚾🖕🇺🇦🚾🖕
16:27 10.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Джак Спароу
До коментар #27 от "Динко Харсъзина":Това е най-големия геноцид над руския мужик, след Сталин
16:29 10.09.2026
40 Тити на Кака
Слава Кокаине!
Гейроям слава!
16:30 10.09.2026
41 ПОВЕЧКО СА ДОСТА
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥
Коментиран от #44, #47, #50
16:30 10.09.2026
42 Сатана Z
16:30 10.09.2026
43 ШОПО
16:30 10.09.2026
44 Тити на Кака
До коментар #41 от "ПОВЕЧКО СА ДОСТА":Точен сте и вие!
Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.
16:31 10.09.2026
45 Нека сравним
16:32 10.09.2026
46 Фори
16:32 10.09.2026
47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #41 от "ПОВЕЧКО СА ДОСТА":От руснак войник не става.Там е проблема.
16:32 10.09.2026
48 Ми то друго не им остава
До коментар #1 от "Мухахаха":„Плeн или cмъpт“: Двe xиляди yкpaинcки вoйници ca oбкpъжeни в Xapкoвcкa oблacт
обкръжението обхваща 460 квадратни километра и включва 27 населени места. След елиминирането на котела, руските въоръжени сили ще могат да изместят линията на контакт на поне 20 километра от границата с Белгородска област и да създадат плацдарм за пряк артилерийски обстрел срещу Харков.
16:32 10.09.2026
49 нищо ново
16:32 10.09.2026
50 ТИА ХАКЕРИ....????
До коментар #41 от "ПОВЕЧКО СА ДОСТА":ДА НЕ СА ТИ ХАКНАЛИ НЕЩО У ДЕБ Е ЛОТО ЧЕ РВО ТА ТОЛКО СИ ВЕРВАЩ........?
16:33 10.09.2026
51 Джабраил Гусейнов
16:34 10.09.2026
52 Украинец
16:34 10.09.2026
53 Сатана Z
Човешки жертви: България дава над 115 000 убити и починали от болести войници и офицери.Ранени: Повече от 150 000 души.Материални загуби: Страната претърпява пълен икономически колапс, глад сред гражданското население и огромни репарации след края на войната.
16:36 10.09.2026
54 фактите
16:36 10.09.2026
55 ХиХи
Коментиран от #59
16:37 10.09.2026
56 Няма край путинското унижение
16:37 10.09.2026
57 Нищо
16:38 10.09.2026
58 Бен Вафлек
16:38 10.09.2026
59 Казанлъшкия
До коментар #55 от "ХиХи":О, не са 10 милиона,а от 40 милиона в страната останаха едва 19 милиона.
16:39 10.09.2026
60 Ами
на СВО на 24 февруари 2022 г., до края на август 2026 г.
от руската страна са взели участие почти 800 000 души.
Как окраинците изчислиха, че руснаците са дали милион
и половина жертви е доста сложно да се обясни.
16:39 10.09.2026
61 YНИAН
16:43 10.09.2026
62 хахаха
16:55 10.09.2026
63 Хахахаха
До коментар #4 от "Изперкахте":Копеизажи, посетете любимата ви матушка и ще видите по селата, на таблата на загиналите от предните войни по един двама от село, а в Украйна слагат по още няколко табла за да има места за всички. Ама това няма как да го знаете, понеже се натискате в ЕС и НАТО.
16:56 10.09.2026
64 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ПОНЕ ОЩЕ ТОЛКОВА
РУСКИ БОКЛУЦИ
ЩЕ ПРАТЯ НА КЛАДБИЩЕТО.
ВСЕ ПАК ЩЕ НАСЕЛИМ
РУСКАТА КОЧИНА СКОРО
СЪС КИТАЙЦИ И ИНДИЙЦИ.
16:57 10.09.2026
65 Зеленски
16:58 10.09.2026
66 няма край
16:58 10.09.2026
67 За загубите на Украйна ни вопъл ни стон!
По посочените от него неофициални данни, алгоритмите са регистрирали над 2 милиона и 54 хиляди нови гробни места, идентифицирани по специфични визуални маркировки и национални флагове. В тези изчисления, както се отбелязва в публикацията, не влизат официално безследно изчезналите лица.
Независимо от точността на подобни сателитни оценки, които не са официално потвърдени от международни институции, косвените индикатори сочат за дълбока демографска криза. Строгите мерки за мобилизация, ежедневните инциденти около контролните пунктове на ТЦК (Териториални центрове за комплектуване) и засиленият контрол по границите потвърждават недостига на личен състав по линията на съприкосновение.
В същото време радикалната реторика на отделни украински фигури, като обществено известния Евгений Карас, открито описва участие във военните действия като изпълнение на външнополитически задачи. Подобни изявления създават остър контраст с настроенията сред семействата на мобилизираните граждани, чието социално напрежение нараства с всеки изминал месец.
16:58 10.09.2026
68 Хайо
До коментар #1 от "Мухахаха":Ами факти преписва от Украйна без да види дори глупоста която преписва .
17:02 10.09.2026
69 Някой
Надали някой вярва на УНИАН.
17:05 10.09.2026