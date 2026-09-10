Загубите на Русия във войната с Украйна са 100 пъти по-големи от тези на СССР в Афганистан

Към днешна дата общите загуби на личен състав, понесени от Русия от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, надхвърлят границата от 1,5 милиона души - включващи както убити, така и ранени, обяви Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от УНИАН.

Отбелязва се, че това са най-големите загуби, понесени от руската армия в рамките на един военен конфликт след Втората световна война. "Тази цифра надхвърля общите загуби на съветската и руската армии във всички войни и въоръжени конфликти през втората половина на XX и началото на XXI век", се посочва в изявлението в Telegram.

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Генералният щаб подчертава, че загубите на Русия във войната срещу Украйна са 100 пъти по-големи от загубите на СССР в Афганистан за период от десет години; по-конкретно, в периода между началото на пълномащабното нахлуване на 24 февруари 2022 г. и 9 септември 2026 г. загубите на руснаците уж възлизат на приблизително 1 500 870 души личен състав. Тази цифра е 125 пъти по-висока от официално признатите от Москва загуби в Първата и Втората чеченска война.