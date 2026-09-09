Виктор Орбан: Това не беше денят на Унгария! Страната ни е изправена пред дългово робство

Унгария рискува да попадне отново в дългово робство, предупреди бившият премиер на страната Виктор Орбан, цитиран от MTI. Лидерът на Фидес реагира на покачващите се цени на горивата и парламентарния дебат относно промените в тазгодишния бюджет.

Орбан написа във Facebook, че цените на горивата са "астрономически", че бюджетният дефицит е извън контрол и че "дългово робство" е на хоризонта.

"Това не беше денят на Унгария", казва той.

Публикацията беше придружена от снимка на министъра на икономиката и енергетиката Ищван Капитани, министъра на финансите Андраш Карман и премиера Петер Маджар, както и съобщенията "рекордно високи цени на бензина", "рекордно висок бюджетен дефицит" и "рекордно висок публичен дълг".

Орбан отправи предупреждението, докато унгарският парламент обсъжда промените в тазгодишния бюджет, докато покачващите се цени на горивата допълнително увеличават натиска върху правителството.