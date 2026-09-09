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Виктор Орбан: Това не беше денят на Унгария! Страната ни е изправена пред дългово робство

Виктор Орбан: Това не беше денят на Унгария! Страната ни е изправена пред дългово робство

9 Септември, 2026 19:18 1 265 27

  • виктор орбан-
  • петер мадяр-
  • унгария-
  • фидес-
  • тиса

Лидерът на Фидес реагира на покачващите се цени на горивата и парламентарния дебат относно промените в тазгодишния бюджет

Виктор Орбан: Това не беше денят на Унгария! Страната ни е изправена пред дългово робство - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Унгария рискува да попадне отново в дългово робство, предупреди бившият премиер на страната Виктор Орбан, цитиран от MTI. Лидерът на Фидес реагира на покачващите се цени на горивата и парламентарния дебат относно промените в тазгодишния бюджет.

Орбан написа във Facebook, че цените на горивата са "астрономически", че бюджетният дефицит е извън контрол и че "дългово робство" е на хоризонта.

"Това не беше денят на Унгария", казва той.

Публикацията беше придружена от снимка на министъра на икономиката и енергетиката Ищван Капитани, министъра на финансите Андраш Карман и премиера Петер Маджар, както и съобщенията "рекордно високи цени на бензина", "рекордно висок бюджетен дефицит" и "рекордно висок публичен дълг".

Орбан отправи предупреждението, докато унгарският парламент обсъжда промените в тазгодишния бюджет, докато покачващите се цени на горивата допълнително увеличават натиска върху правителството.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най важното е

    17 9 Отговор
    Тъпи атлантенца да управляват. Възможно най тъпи

    Коментиран от #22

    19:22 09.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    19 6 Отговор
    Унгарците могат да се сбогуват със спокойния живот , предстои чужди компании да влязат и да точат ресурси за жълти стотинки..! Този процес после ще е трудно обратим .!

    Коментиран от #9, #10

    19:22 09.09.2026

  • 4 За целият ЕС

    20 5 Отговор
    бюджетният дефицит е извън контрол и "дългово робство" е на хоризонта.

    Коментиран от #8, #24

    19:23 09.09.2026

  • 5 Мадярките

    9 4 Отговор
    и те подкараха песента за публично частното партнъорство като нашите рундювци. И те ще подаряват инфраструктура на Бляк Рок явно.

    19:26 09.09.2026

  • 6 Виторио ,

    4 8 Отговор
    Още дрънчат петолъчките , а ?

    19:26 09.09.2026

  • 7 осраински

    6 3 Отговор
    Маджарите са прости като блгАрете

    Коментиран от #11

    19:27 09.09.2026

  • 8 Швейк

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "За целият ЕС":

    Само в “матушка” русия всичко е ОК , нали копейка!?

    19:28 09.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Запрягай магарето и

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Отивай да помагаш .

    19:29 09.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 цените на горивата са "астрономически",

    9 0 Отговор
    но ще станат още по "астрономически" Фактор са и новите мита за Канада също. Цените на алкохола също ще са "астрономически" Само за седмица 15% скочи алкохола във Вашингтон по стари партиди. Рибата ще е на цени каквито света не е виждал също ...Въобще ще е мазало
    .

    19:32 09.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бай Ставри от южното крило

    6 0 Отговор
    Първата година е трудно, после се свиква.

    19:40 09.09.2026

  • 15 Обран

    2 8 Отговор
    Аз ви направих бедни, а сега ще сте роби, обаче богати.

    19:40 09.09.2026

  • 16 При нас

    7 2 Отговор
    всичко е наред. Мунчо ни води...

    19:40 09.09.2026

  • 17 Гост№4442

    6 3 Отговор
    В клуба на богатите всички са така спокойно,нали мъдияра ви готви за там.

    19:41 09.09.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    не само се интересувам , ами и разбирам от жени!! рускини много съм вършал , с унгарка точно не се случи да преспя , но с хървато-унгарка съм бил----има ги такива още от Австрийската империя

    19:42 09.09.2026

  • 19 Въпрос

    4 4 Отговор
    Този още ли не е в затвора?

    19:54 09.09.2026

  • 20 Тъпото руско говедо

    4 3 Отговор
    Щях да кажа, че говори за България и дълговото робство наложено от русофила румен радев и безхаберниците му сключили заробващия договор с "Боташ". Русофилите винаги ще защитават интересите на русия, иначе няма да се наричат русофили... това са безхаберници с промити мозъци и условен рефлекс.

    19:56 09.09.2026

  • 21 Последния софиянец

    1 1 Отговор
    Рашпатриота орбо доведе Унгария до просешка тояга, същото се случва и в задунайска на рублев боташович!

    20:07 09.09.2026

  • 22 руски банан 🍌

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Най важното е":

    Не е ли по-важно да ни управляват северноазиатци с интелект по-нисък от на шимпанзе?

    20:20 09.09.2026

  • 23 ........–

    1 1 Отговор
    Тъжен евреоКвич на тукашните розови фламингота.

    20:20 09.09.2026

  • 24 Тяханата била "изправена",

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "За целият ЕС":

    а наща е окончателно надупена , благодарение на блестящите финансисти . Обаче пък заплатките как растат ,а?

    20:22 09.09.2026

  • 25 Дайте още трилиони на зеления

    2 0 Отговор
    Че той излена най големия тарикат

    20:28 09.09.2026

  • 26 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Няма страшно всичко ще си дойде на място ,довчера една провинция утре друга в Германия ,тая почна от медиите после от подлогите на Ротшилд ,и накрая и на него и племето ми ще припари под г@@@ ,че не държава няма да има къде да се скрият

    20:28 09.09.2026

  • 27 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Крадеф замени орбан като троянски кон на калния хаганат в ЕС

    20:34 09.09.2026

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