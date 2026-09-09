Виктор Орбан: Това не беше денят на Унгария! Страната ни е изправена пред дългово робство

Унгария рискува да попадне отново в дългово робство, предупреди бившият премиер на страната Виктор Орбан, цитиран от MTI. Лидерът на Фидес реагира на покачващите се цени на горивата и парламентарния дебат относно промените в тазгодишния бюджет.
Орбан написа във Facebook, че цените на горивата са "астрономически", че бюджетният дефицит е извън контрол и че "дългово робство" е на хоризонта.
"Това не беше денят на Унгария", казва той.
Публикацията беше придружена от снимка на министъра на икономиката и енергетиката Ищван Капитани, министъра на финансите Андраш Карман и премиера Петер Маджар, както и съобщенията "рекордно високи цени на бензина", "рекордно висок бюджетен дефицит" и "рекордно висок публичен дълг".
Орбан отправи предупреждението, докато унгарският парламент обсъжда промените в тазгодишния бюджет, докато покачващите се цени на горивата допълнително увеличават натиска върху правителството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най важното е
Коментиран от #22
19:22 09.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
Коментиран от #9, #10
19:22 09.09.2026
4 За целият ЕС
Коментиран от #8, #24
19:23 09.09.2026
5 Мадярките
19:26 09.09.2026
6 Виторио ,
19:26 09.09.2026
7 осраински
Коментиран от #11
19:27 09.09.2026
8 Швейк
До коментар #4 от "За целият ЕС":Само в “матушка” русия всичко е ОК , нали копейка!?
19:28 09.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Запрягай магарето и
До коментар #3 от "Овчар":Отивай да помагаш .
19:29 09.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 цените на горивата са "астрономически",
.
19:32 09.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бай Ставри от южното крило
19:40 09.09.2026
15 Обран
19:40 09.09.2026
16 При нас
19:40 09.09.2026
17 Гост№4442
19:41 09.09.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Хаха":не само се интересувам , ами и разбирам от жени!! рускини много съм вършал , с унгарка точно не се случи да преспя , но с хървато-унгарка съм бил----има ги такива още от Австрийската империя
19:42 09.09.2026
19 Въпрос
19:54 09.09.2026
20 Тъпото руско говедо
19:56 09.09.2026
21 Последния софиянец
20:07 09.09.2026
22 руски банан 🍌
До коментар #1 от "Най важното е":Не е ли по-важно да ни управляват северноазиатци с интелект по-нисък от на шимпанзе?
20:20 09.09.2026
23 ........–
20:20 09.09.2026
24 Тяханата била "изправена",
До коментар #4 от "За целият ЕС":а наща е окончателно надупена , благодарение на блестящите финансисти . Обаче пък заплатките как растат ,а?
20:22 09.09.2026
25 Дайте още трилиони на зеления
20:28 09.09.2026
26 Kaлпазанин
20:28 09.09.2026
27 Kaлпазанин
20:34 09.09.2026