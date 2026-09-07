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Петер Мадяр започва работа по нова Конституция на Унгария

Петер Мадяр започва работа по нова Конституция на Унгария

7 Септември, 2026 20:45, обновена 7 Септември, 2026 20:50 589 10

  • унгария-
  • премиер-
  • петер мадяр-
  • конституция

Премиерът обяви старта на мащабната реформа, която да ограничи възможностите за еднолично управление в страната

Петер Мадяр започва работа по нова Конституция на Унгария - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството на Унгария официално започна работа по съставянето на изцяло нова Конституция на страната. Новината бе съобщена лично от министър-председателя Петер Мадяр по време на откриването на есенната сесия на унгарския парламент на 7 септември. Основната цел на проекта е създаването на правни гаранции, които да попречат на която и да е политическа сила да обсеби държавната власт занапред.

По думите на унгарския премиер, новият документ трябва да отразява интересите на цялото общество, а не да обслужва лични политически интереси. Очаква се разработката да отнеме около една година, а готовият проект да бъде подложен на национален референдум през лятото на 2027 година. Реформата е ключова част от стратегията на Мадяр за пълно демонтиране на наследството и институционалния модел на предишното дългогодишно управление на Виктор Орбан.

Сегашният Основен закон, приет през 2011 г. от партията ФИДЕС, ще бъде изцяло заменен. Промените идват след поредица от сериозни размествания в Будапеща, включително предсрочното отстраняване на досегашния президент и налагането на ограничения върху мандатите на депутатите.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    6 1 Отговор
    Дори кючеците на унгарските цигани са елегантнокултурни Австро-унгарски..каквато държавата и народа и такива и циганите и

    20:53 07.09.2026

  • 2 кина

    13 2 Отговор
    Следва да влязат западните компании и да започнат източването на ресурсите на Унгария..! Орбан за това беше неудобен НЕ ДАВАШЕ БЕЗПЛАТНО .! Защо медиите не говорят истината и с факти в България..? Защото им плащат да мразят народа си и да го превърнат в роб на запада..! НОВА и БТВ са най корумпираните..

    20:56 07.09.2026

  • 3 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Петар плет плете, през три метра преплита Петър Маджаров

    20:56 07.09.2026

  • 4 Японка към ком 2

    1 2 Отговор
    Капитализма е така ,вие от изтока не разбрахте това

    20:58 07.09.2026

  • 5 Мадяр

    15 0 Отговор
    Като по българския сценарии - имаме мнозинство, ще променяме всичко.И забъркаха една голяма каша с конституцията...

    21:05 07.09.2026

  • 6 Хо-ха-ха

    8 1 Отговор
    Унгарците такъв си го вкараха с този Мадур... Вместо да са водеща страна в един източноевропейски съюз, сега ще са роби на Англия, Германия и Франция.

    21:11 07.09.2026

  • 7 Цвете

    1 9 Отговор
    КАК НЕ СЕ ПОЯВИ ЕДИН МАДЯР И В БЪЛГАРИЯ????? ЕТО ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ,ЧЕ МЛАДИТЕ ИМАТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН И СА ГОТОВИ НА ВСИЧКО ,ЗА ДА ДОКАЖАТ, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА Е ЖИВА. ШАПО Г- Н ПРЕМИЕР.👍👏👍

    21:11 07.09.2026

  • 8 Артилерист

    11 0 Отговор
    Струва ми се, че Мадяр води Унгария по стъпките на България при ранното СДС с техния "Последен валс, сбогом любима...". И да не обяснявам на какъв хал ни доведоха, че ще ме изтрият...

    21:12 07.09.2026

  • 9 Цвете

    1 8 Отговор
    КАК НЕ СЕ ПОЯВИ ЕДИН МАДЯР И В БЪЛГАРИЯ????? ЕТО ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ,ЧЕ МЛАДИТЕ ИМАТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН И СА ГОТОВИ НА ВСИЧКО ,ЗА ДА ДОКАЖАТ, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА Е ЖИВА. ШАПО Г- Н ПРЕМИЕР.👍👏👍

    21:13 07.09.2026

  • 10 Цвете

    1 7 Отговор
    КАК НЕ СЕ ПОЯВИ ЕДИН МАДЯР И В БЪЛГАРИЯ????? ЕТО ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ,ЧЕ МЛАДИТЕ ИМАТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН И СА ГОТОВИ НА ВСИЧКО ,ЗА ДА ДОКАЖАТ, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА Е ЖИВА. ШАПО Г- Н ПРЕМИЕР.👍👏👍

    21:14 07.09.2026

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