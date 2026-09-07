Петер Мадяр започва работа по нова Конституция на Унгария

Правителството на Унгария официално започна работа по съставянето на изцяло нова Конституция на страната. Новината бе съобщена лично от министър-председателя Петер Мадяр по време на откриването на есенната сесия на унгарския парламент на 7 септември. Основната цел на проекта е създаването на правни гаранции, които да попречат на която и да е политическа сила да обсеби държавната власт занапред.

По думите на унгарския премиер, новият документ трябва да отразява интересите на цялото общество, а не да обслужва лични политически интереси. Очаква се разработката да отнеме около една година, а готовият проект да бъде подложен на национален референдум през лятото на 2027 година. Реформата е ключова част от стратегията на Мадяр за пълно демонтиране на наследството и институционалния модел на предишното дългогодишно управление на Виктор Орбан.

Сегашният Основен закон, приет през 2011 г. от партията ФИДЕС, ще бъде изцяло заменен. Промените идват след поредица от сериозни размествания в Будапеща, включително предсрочното отстраняване на досегашния президент и налагането на ограничения върху мандатите на депутатите.