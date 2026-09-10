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Пожар на кораб във Филипините отне пет живота, десетки са изчезнали

Пожар на кораб във Филипините отне пет живота, десетки са изчезнали

10 Септември, 2026 07:34 310 0

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Спасителната операция се усложнява сериозно от изключително влошените метеорологични условия

Пожар на кораб във Филипините отне пет живота, десетки са изчезнали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима души загинаха при пожар на паром във Филипините, съобщиха от Националната брегова охрана.

Инцидентът е възникнал късно вечерта на 9 септември на борда на пътническия съд M/V June Aster, плаващ от столицата Манила към остров Бусуанга. Огънят е избухнал на около 2,2 километра от брега, близо до популярния туристически и дайвинг център Корон, провинция Палаван.

На борда на кораба са пътували общо 134 души – 117 пътници и 17-членен екипаж. Благодарение на бързата намеса на спасителните лодки, намиращи се в близост до сушата, успешно са евакуирани 42-ма души. Въпреки това, 87 души все още официално се водят за изчезнали. Бреговата охрана предупреди, че бройката на жертвите и спасените постоянно се обновява в реално време.

Спасителната операция се усложнява сериозно от изключително влошените метеорологични условия, силния вятър и големите вълни в района. Силните течения вече са отвлекли горящия паром на разстояние над 14 километра от мястото, където е подаден първоначалният сигнал за помощ. Разследването за причините за инцидента продължава.


Филипини
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