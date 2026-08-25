Германските власти подозират саботаж на железопътна линия край Щутгарт

Неизвестни извършители повредиха няколко кабела на жп линия близо до югозападния германски град Щутгарт. Това доведе до нарушаване на движението на влакове, а също и на телефонните и интернет връзки, предаде ДПА, съобщи БТА.
Полицейски говорител съобщи, че специализираното звено за борба с тероризма и защита на националната сигурност проверява версията за възможен саботаж в Бакнанг, град с 38 000-но население, разположен на североизток от Щутгарт.
В неделя извършителите са си осигурили достъп до бетонна шахта край жп линията между Бакнанг и Маубах, отдалечен квартал на града, където са използвали инструменти, за да прекъснат няколко кабела, посочиха органите на реда.
Колко влака са засегнати и колко време е продължило спирането на движението, засега не е ясно.
Разследващите уточниха, че не могат да изключат повредата да се дължи и на ремонтни дейности на мястото. Но те изхождат от презумпцията, че ако беше така, железниците щяха да бъдат уведомени, а това не е така.
Издирват се очевидци, забелязали евентуално някаква съмнителна дейност на място или по околните алеи за разходки. Полицията приканва да ѝ бъдат предоставени сведения и за всякакви работници, привлекли внимание в района, носейки инструменти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заради руските саботьори
Камери на всяко клонче. Таман редовите вандали ще се кртнст.
Коментиран от #4
13:20 25.08.2026
2 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Припомням, че правителството на ватенката Радев избърза да каже, че няма руска намеса при взрива в ЕМКО на 10 август, а е "вътрешна работа"
Коментиран от #7
13:20 25.08.2026
3 Рашизма е варваpcки фашизъм !
2. Отхвърляне на модернизма — Упадъчният Запад, либерализмът и Просвещението се представят като морална деградация.
3. Действие заради самото действие — Култът към силата и войната често се поставя над всичко.
4. Несъгласието е предателство — Критиците на войната и властта са обявени за чужди агенти, екстремисти или предатели.
5. Страх от различието — Враждебност към различни етнически, политически и културни групи и към малцинства.
6. Апел към социалното недоволство — Недоволството се насочва към външни врагове: Запада, НАТО и предателите.
Коментиран от #10
13:21 25.08.2026
4 име
До коментар #1 от "Заради руските саботьори":А на задния ти вход да сложим ли камера, че да видим кой руски саботьор влиза там?!
Коментиран от #8, #11
13:22 25.08.2026
5 Рашизма е варваpcки фашизъм !
8. Врагът е едновременно силен и слаб — Западът е описван като всемогъщ, но едновременно загниващ и обречен.
9. Животът е постоянна война — Обществото се мобилизира около идеята за постоянна екзистенциална заплаха.
10. Презрение към слабите — Култ към силата, армията и победителя; слабостта се представя като морален порок.
11. Култ към героизма и смъртта — Саможертвата за държавата и войната се превръща в идеологически идеал.
12. Мачизъм и оръжейна култура — Милитаризмът и агресивната мъжественост са официалната култура.
13. Качествен популизъм — Властта претендира, че тя и лидерът изразяват истинската воля на народа
14. Новоговор — Специална военна операция, дискредитация, чужд агент, национален предател и др.
Всички 14 признака за фашизъм се покриват от Путлер и рашисткия му режим, даже надгражда
13:23 25.08.2026
6 Напълно
Коментиран от #13
13:23 25.08.2026
7 ганчо мирчев с двaтa пpъста чело
До коментар #2 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Доказа се че дрона е украински, посланието е ясно. Нали така, козяк?!
Коментиран от #12, #14
13:24 25.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 руснаци
13:33 25.08.2026
10 Същото и за Запада важи
До коментар #3 от "Рашизма е варваpcки фашизъм !":Не умувай ! Даже в много по голяма сила
13:45 25.08.2026
11 Здрасти,
До коментар #4 от "име":мутантик!
Би ли те градушката?
13:47 25.08.2026
12 Нищо не ти се разбира
До коментар #7 от "ганчо мирчев с двaтa пpъста чело":Сменяй си дилъра.
13:48 25.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Може ли източник, брой, дата
До коментар #7 от "ганчо мирчев с двaтa пpъста чело":на фейка ти?
Та и ние да се зарадваме.
13:52 25.08.2026
15 Специалист
14:19 25.08.2026