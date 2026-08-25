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Германските власти подозират саботаж на железопътна линия край Щутгарт

Германските власти подозират саботаж на железопътна линия край Щутгарт

25 Август, 2026 13:11 880 15

  • саботаж-
  • щутгарт-
  • германия-
  • бакнанг

Специализираното звено за борба с тероризма и защита на националната сигурност проверява версията за възможен саботаж

Германските власти подозират саботаж на железопътна линия край Щутгарт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неизвестни извършители повредиха няколко кабела на жп линия близо до югозападния германски град Щутгарт. Това доведе до нарушаване на движението на влакове, а също и на телефонните и интернет връзки, предаде ДПА, съобщи БТА.

Полицейски говорител съобщи, че специализираното звено за борба с тероризма и защита на националната сигурност проверява версията за възможен саботаж в Бакнанг, град с 38 000-но население, разположен на североизток от Щутгарт.

В неделя извършителите са си осигурили достъп до бетонна шахта край жп линията между Бакнанг и Маубах, отдалечен квартал на града, където са използвали инструменти, за да прекъснат няколко кабела, посочиха органите на реда.

Колко влака са засегнати и колко време е продължило спирането на движението, засега не е ясно.

Разследващите уточниха, че не могат да изключат повредата да се дължи и на ремонтни дейности на мястото. Но те изхождат от презумпцията, че ако беше така, железниците щяха да бъдат уведомени, а това не е така.

Издирват се очевидци, забелязали евентуално някаква съмнителна дейност на място или по околните алеи за разходки. Полицията приканва да ѝ бъдат предоставени сведения и за всякакви работници, привлекли внимание в района, носейки инструменти.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заради руските саботьори

    4 11 Отговор
    трябва да въведе Биг Брадър повсеместно.
    Камери на всяко клонче. Таман редовите вандали ще се кртнст.

    Коментиран от #4

    13:20 25.08.2026

  • 2 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    3 12 Отговор
    Според западни разузнавателни източници Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България - случаят ЕМКО от 10 август. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, за да изпитат решимостта на НАТО, съобщи вестник "Дейли телеграф", цитиран от БНР.
    Припомням, че правителството на ватенката Радев избърза да каже, че няма руска намеса при взрива в ЕМКО на 10 август, а е "вътрешна работа"

    Коментиран от #7

    13:20 25.08.2026

  • 3 Рашизма е варваpcки фашизъм !

    3 12 Отговор
    1. Култ към традицията — Традиционни ценности, православие, духовни скрепи.

    2. Отхвърляне на модернизма — Упадъчният Запад, либерализмът и Просвещението се представят като морална деградация.

    3. Действие заради самото действие — Култът към силата и войната често се поставя над всичко.

    4. Несъгласието е предателство — Критиците на войната и властта са обявени за чужди агенти, екстремисти или предатели.

    5. Страх от различието — Враждебност към различни етнически, политически и културни групи и към малцинства.

    6. Апел към социалното недоволство — Недоволството се насочва към външни врагове: Запада, НАТО и предателите.

    Коментиран от #10

    13:21 25.08.2026

  • 4 име

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Заради руските саботьори":

    А на задния ти вход да сложим ли камера, че да видим кой руски саботьор влиза там?!

    Коментиран от #8, #11

    13:22 25.08.2026

  • 5 Рашизма е варваpcки фашизъм !

    3 8 Отговор
    7. Обсебеност от заговори — Русия се представя като обсадена крепост, атакувана чрез глобални западни конспирации.

    8. Врагът е едновременно силен и слаб — Западът е описван като всемогъщ, но едновременно загниващ и обречен.

    9. Животът е постоянна война — Обществото се мобилизира около идеята за постоянна екзистенциална заплаха.

    10. Презрение към слабите — Култ към силата, армията и победителя; слабостта се представя като морален порок.

    11. Култ към героизма и смъртта — Саможертвата за държавата и войната се превръща в идеологически идеал.

    12. Мачизъм и оръжейна култура — Милитаризмът и агресивната мъжественост са официалната култура.

    13. Качествен популизъм — Властта претендира, че тя и лидерът изразяват истинската воля на народа

    14. Новоговор — Специална военна операция, дискредитация, чужд агент, национален предател и др.

    Всички 14 признака за фашизъм се покриват от Путлер и рашисткия му режим, даже надгражда

    13:23 25.08.2026

  • 6 Напълно

    9 2 Отговор
    в украински стил-неофициално обаче! Ама вие все пак кажете ,че е Путин!

    Коментиран от #13

    13:23 25.08.2026

  • 7 ганчо мирчев с двaтa пpъста чело

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Доказа се че дрона е украински, посланието е ясно. Нали така, козяк?!

    Коментиран от #12, #14

    13:24 25.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 руснаци

    3 4 Отговор
    Руснаци нацисти

    13:33 25.08.2026

  • 10 Същото и за Запада важи

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Рашизма е варваpcки фашизъм !":

    Не умувай ! Даже в много по голяма сила

    13:45 25.08.2026

  • 11 Здрасти,

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    мутантик!
    Би ли те градушката?

    13:47 25.08.2026

  • 12 Нищо не ти се разбира

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ганчо мирчев с двaтa пpъста чело":

    Сменяй си дилъра.

    13:48 25.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Може ли източник, брой, дата

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ганчо мирчев с двaтa пpъста чело":

    на фейка ти?
    Та и ние да се зарадваме.

    13:52 25.08.2026

  • 15 Специалист

    1 0 Отговор
    И в българското жп се случва.Но при нас е ежедневие. Стандартна ромска кражба.Няма никой хванат и осъден. Чакаме германското звено за борба с тероризма да дойде да ни оправи ли.

    14:19 25.08.2026

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