Германските власти подозират саботаж на железопътна линия край Щутгарт

Неизвестни извършители повредиха няколко кабела на жп линия близо до югозападния германски град Щутгарт. Това доведе до нарушаване на движението на влакове, а също и на телефонните и интернет връзки, предаде ДПА, съобщи БТА.

Полицейски говорител съобщи, че специализираното звено за борба с тероризма и защита на националната сигурност проверява версията за възможен саботаж в Бакнанг, град с 38 000-но население, разположен на североизток от Щутгарт.

В неделя извършителите са си осигурили достъп до бетонна шахта край жп линията между Бакнанг и Маубах, отдалечен квартал на града, където са използвали инструменти, за да прекъснат няколко кабела, посочиха органите на реда.

Колко влака са засегнати и колко време е продължило спирането на движението, засега не е ясно.

Разследващите уточниха, че не могат да изключат повредата да се дължи и на ремонтни дейности на мястото. Но те изхождат от презумпцията, че ако беше така, железниците щяха да бъдат уведомени, а това не е така.

Издирват се очевидци, забелязали евентуално някаква съмнителна дейност на място или по околните алеи за разходки. Полицията приканва да ѝ бъдат предоставени сведения и за всякакви работници, привлекли внимание в района, носейки инструменти.