ЕС ще обсъди бъдещето на Кая Калас и дипломатическата служба на блока

Лидерите на Европейския съюз ще влязат в спор за бъдещето на Кая Калас и оглавяваната от нея дипломатическа служба на блока на среща на върха преди края на годината. Това става ясно от документ, цитиран от „Юроактив“, предава News.bg.
Спорният институционален дебат ще излезе на преден план в политическия дневен ред, след като Германия и Франция настояха за реформа на Европейската служба за външна дейност, ръководена от Калас, и за обсъждането ѝ до края на 2026 г.
В документа Париж и Берлин представят визията си за до голяма степен интегриране на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), която има около 5000 служители, 1/3 от които са командировани национални дипломати, в структурата на Европейската комисия.
В поверителното дипломатическо предложение се посочва, че това е необходимо, за да се осигури „по-силна, по-бърза и по-координирана“ външна политика на ЕС.
Съвместната инициатива, датираща от август и разпространена преди срещата на външните министри от миналата седмица, първоначално е била подготвена от Германия, а впоследствие актуализирана след получаване на предложения от Франция.
Германия е формулирала собствените си идеи в по-ранен, отделен документ.
Сравнението между двата документа разкрива някои съществени нюанси между германската и френската позиция, което подсказва, че двете столици не са съгласни относно мащаба на ролята, която Калас трябва да играе.
Френско-германският документ изрично призовава Калас да стане „изпълнителен заместник-председател“ на Европейската комисия - нещо, което отсъства от германския документ и което Берлин поставя под въпрос заради целта си да укрепи ролята на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.
Във френско-германския документ също така се посочва: „Върховният представител трябва най-сетне да получи правомощията да изпълнява отговорностите, възложени му от Договорите“.
Освен това съвместният документ предвижда част от вътрешното ядро на Европейската комисия - звената по външна политика в нейния генерален секретариат - да бъде подчинена на същата квота за национален състав, която вече се прилага спрямо ЕСВД, според която най-малко 1/3 от служителите трябва да идват от националните дипломатически служби.
Това би увеличило значително възможностите на националните правителства да влияят върху формулирането на външната политика на ЕС и би отворило вътрешния механизъм на Комисията за национални дипломати - искане, отправено от Франция.
Самата дискусия, която е най-значимият институционален дебат в ЕС след Договора от Лисабон, е свързана с преговорите за бюджета за периода 2028-2034 г., които се очаква да достигнат кулминацията си на продължила дълго среща на върха през декември.
Кая Калас се опита да си върне контрола върху процеса на реформи, като остро разкритикува френско-германския план и заяви, че той не се радва на подкрепа сред държавите от ЕС. Миналата седмица тя заяви, че всяко укрепване на ролята ѝ в рамките на Комисията в крайна сметка би било неработещо, тъй като именно председателят на Комисията „в действителност взема решенията“ във външната политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #31
13:58 10.09.2026
2 НЕ ПИПАЙТЕ НАЙ-УБАВАТА КОМИСАРКА
Коментиран от #8, #17
13:59 10.09.2026
3 Абе
13:59 10.09.2026
4 А ГДЕ
14:00 10.09.2026
5 АЛТЕРНАТИВА
14:00 10.09.2026
6 Пенчо
14:01 10.09.2026
7 Истината:
ЕС Няма Никакво бъдеще!
Докато не си отидат Кая, Урсула, Коща, Мацола и
Креатурите им, Икономиката на ЕС е пред Катастрофа!
14:01 10.09.2026
8 стоян георгиев
До коментар #2 от "НЕ ПИПАЙТЕ НАЙ-УБАВАТА КОМИСАРКА":Аз редовно полирам дебърциня на нейна снимка когато съм на 12часови дежурства на соларния парк .
Коментиран от #41, #46
14:01 10.09.2026
9 Евгени от Алфапласт
14:02 10.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 @@@
и тяхните порочникръгове щебъдатПомтени от хората в ЕС!
14:05 10.09.2026
12 Именно
Разкарайте я тая Кая Калас.
И да си избели зъбите.
14:07 10.09.2026
13 Дзак
14:08 10.09.2026
14 Някой
Коментиран от #22
14:09 10.09.2026
15 Астролог
14:10 10.09.2026
16 От тъпо на по-тъпо
14:10 10.09.2026
17 Иванов
До коментар #2 от "НЕ ПИПАЙТЕ НАЙ-УБАВАТА КОМИСАРКА":Излязоха порно снимки на Кая калас
Коментиран от #21, #27, #30, #38, #39, #42
14:10 10.09.2026
18 хихи
14:11 10.09.2026
19 Гаага
14:12 10.09.2026
20 :)))))
Коментиран от #26
14:13 10.09.2026
21 хихи
До коментар #17 от "Иванов":Как прави кекс в кухнята....
14:13 10.09.2026
22 Сузи
До коментар #14 от "Някой":Та тя и затова е сложена там, няма нищо случайно, всичко си върви по план на глжбалистите, загробили земното кълбе.
Има много още молци като тая по ключови места за подсилване на деградацията.
14:16 10.09.2026
23 Трол
Коментиран от #25, #43, #45, #48
14:19 10.09.2026
24 Ами сега?
14:20 10.09.2026
25 Ако РФ поиска екстрадиране с бюлетина?
До коментар #23 от "Трол":Ще шие работни ръкавици, като майка си в Сибир.
Коментиран от #36
14:22 10.09.2026
26 Най хубави бяха
До коментар #20 от ":)))))":Мадлин Олбрайт и Голда Меир. Направо елфийки бяха.
14:25 10.09.2026
27 В кой сайт?
До коментар #17 от "Иванов":Иначе има хубави крака и стегнато дупе.
14:30 10.09.2026
28 хитлер
14:31 10.09.2026
29 735735345
14:31 10.09.2026
30 хитлер
До коментар #17 от "Иванов":дай линк
14:33 10.09.2026
31 Моряка
До коментар #1 от "Овчар":Овчар,овчар,ама си прав.Но опростачването на народа ни в последните 35 години доведе до създаването на прослойка от маргинали,соросоиди и фашизоиди,които може да вдигнат пушка срещу руснак.Но или ще получат куршум в гърба,или ще им изсъхнат ръцете.Заедно с Паситата,които ги подстрекават.
14:37 10.09.2026
32 Ясно
14:41 10.09.2026
33 Оги
Коментиран от #49
14:43 10.09.2026
34 604
14:46 10.09.2026
35 Това недоразумение
14:47 10.09.2026
36 Дзак
До коментар #25 от "Ако РФ поиска екстрадиране с бюлетина?":Това нещо укоризнено ли е? Много хора работят в шивашки фирми.
14:48 10.09.2026
37 По ми е интересно
14:48 10.09.2026
38 Анонимен
До коментар #17 от "Иванов":Всеки с маниите си!
Коментиран от #40
14:49 10.09.2026
39 Сигурно
До коментар #17 от "Иванов":Са някакви извращения
14:50 10.09.2026
40 Анонимен
До коментар #38 от "Анонимен":Като няма нещо повече!
14:52 10.09.2026
41 Име
До коментар #8 от "стоян георгиев":Отдавна съм казал, че си платена ...
14:55 10.09.2026
42 Бъзиктар
До коментар #17 от "Иванов":Като видя Калса и ми става на вътре.
15:00 10.09.2026
43 Моряка
До коментар #23 от "Трол":Съмнявам се.Не ми се вижда да има минимум интелект за касиерка на Лидъл.Най много да стане депутат в НС.Или член на КС.Щом Дуловската мома стана,Кая зщо да не стане.
15:02 10.09.2026
44 НАСКО
15:09 10.09.2026
45 Анонимен
До коментар #23 от "Трол":Ще можете ли да издържите една смяна Там?
15:10 10.09.2026
46 Моряка
До коментар #8 от "стоян георгиев":Стоянчо,по културно,бе момчето ми.Не изпадай на нивото на Кая,че може да те изтеглят в Брюксел, даже и в Страстбург.
15:13 10.09.2026
47 уволнявка
15:16 10.09.2026
48 Тая
До коментар #23 от "Трол":До касата не трябва да я пускат.
15:20 10.09.2026
49 Мони-ка
До коментар #33 от "Оги":Ще обслужва руските войници менуално в окопите за намаляване на стреса, докато тепат укри...Тъжка и жалка картинка ще е...даже ще пуска сълзици понякога.
15:21 10.09.2026