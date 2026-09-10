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ЕС ще обсъди бъдещето на Кая Калас и дипломатическата служба на блока

ЕС ще обсъди бъдещето на Кая Калас и дипломатическата служба на блока

10 Септември, 2026 13:54 1 395 49

  • ес-
  • кая калас-
  • европейски съюз-
  • външна политика

Германия и Франция настояват за реформа на Европейската служба за външна дейност и за обсъждането ѝ до края на 2026 г.

ЕС ще обсъди бъдещето на Кая Калас и дипломатическата служба на блока - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерите на Европейския съюз ще влязат в спор за бъдещето на Кая Калас и оглавяваната от нея дипломатическа служба на блока на среща на върха преди края на годината. Това става ясно от документ, цитиран от „Юроактив“, предава News.bg.

Спорният институционален дебат ще излезе на преден план в политическия дневен ред, след като Германия и Франция настояха за реформа на Европейската служба за външна дейност, ръководена от Калас, и за обсъждането ѝ до края на 2026 г.

В документа Париж и Берлин представят визията си за до голяма степен интегриране на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), която има около 5000 служители, 1/3 от които са командировани национални дипломати, в структурата на Европейската комисия.

В поверителното дипломатическо предложение се посочва, че това е необходимо, за да се осигури „по-силна, по-бърза и по-координирана“ външна политика на ЕС.

Съвместната инициатива, датираща от август и разпространена преди срещата на външните министри от миналата седмица, първоначално е била подготвена от Германия, а впоследствие актуализирана след получаване на предложения от Франция.

Германия е формулирала собствените си идеи в по-ранен, отделен документ.

Сравнението между двата документа разкрива някои съществени нюанси между германската и френската позиция, което подсказва, че двете столици не са съгласни относно мащаба на ролята, която Калас трябва да играе.

Френско-германският документ изрично призовава Калас да стане „изпълнителен заместник-председател“ на Европейската комисия - нещо, което отсъства от германския документ и което Берлин поставя под въпрос заради целта си да укрепи ролята на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Във френско-германския документ също така се посочва: „Върховният представител трябва най-сетне да получи правомощията да изпълнява отговорностите, възложени му от Договорите“.

Освен това съвместният документ предвижда част от вътрешното ядро на Европейската комисия - звената по външна политика в нейния генерален секретариат - да бъде подчинена на същата квота за национален състав, която вече се прилага спрямо ЕСВД, според която най-малко 1/3 от служителите трябва да идват от националните дипломатически служби.

Това би увеличило значително възможностите на националните правителства да влияят върху формулирането на външната политика на ЕС и би отворило вътрешния механизъм на Комисията за национални дипломати - искане, отправено от Франция.

Самата дискусия, която е най-значимият институционален дебат в ЕС след Договора от Лисабон, е свързана с преговорите за бюджета за периода 2028-2034 г., които се очаква да достигнат кулминацията си на продължила дълго среща на върха през декември.

Кая Калас се опита да си върне контрола върху процеса на реформи, като остро разкритикува френско-германския план и заяви, че той не се радва на подкрепа сред държавите от ЕС. Миналата седмица тя заяви, че всяко укрепване на ролята ѝ в рамките на Комисията в крайна сметка би било неработещо, тъй като именно председателят на Комисията „в действителност взема решенията“ във външната политика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    60 0 Отговор
    Вече чакаме истинската война която да освободи европа от такива тумори ..! Никой българин няма да стреля срещу руснак..най много да застреля подстрекателя..!

    Коментиран от #31

    13:58 10.09.2026

  • 2 НЕ ПИПАЙТЕ НАЙ-УБАВАТА КОМИСАРКА

    20 7 Отговор
    Много човеци се правят ножки на нейни снимки.

    Коментиран от #8, #17

    13:59 10.09.2026

  • 3 Абе

    46 0 Отговор
    И мерца и макарона и кала и урсула ще бъдат метла🧹като стармъра Стой и гледай.

    13:59 10.09.2026

  • 4 А ГДЕ

    38 1 Отговор
    Кая Калната ,постната балтийска шпрота ?

    14:00 10.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА

    37 1 Отговор
    Явно започва борба с нацизма.

    14:00 10.09.2026

  • 6 Пенчо

    42 1 Отговор
    Какво има да обсъждате бе? Тя за никакъв х.....й не става!

    14:01 10.09.2026

  • 7 Истината:

    40 1 Отговор
    В тази формация, управляван от Урсулите,
    ЕС Няма Никакво бъдеще!
    Докато не си отидат Кая, Урсула, Коща, Мацола и
    Креатурите им, Икономиката на ЕС е пред Катастрофа!

    14:01 10.09.2026

  • 8 стоян георгиев

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "НЕ ПИПАЙТЕ НАЙ-УБАВАТА КОМИСАРКА":

    Аз редовно полирам дебърциня на нейна снимка когато съм на 12часови дежурства на соларния парк .

    Коментиран от #41, #46

    14:01 10.09.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    7 1 Отговор
    Опа-а-а...😆

    14:02 10.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 @@@

    28 1 Отговор
    След край на войната в Укрия, Урсулите, Макроните, Мерцовете, Зеленски
    и тяхните порочникръгове щебъдатПомтени от хората в ЕС!

    14:05 10.09.2026

  • 12 Именно

    28 2 Отговор
    И грозна и злобна.
    Разкарайте я тая Кая Калас.
    И да си избели зъбите.

    14:07 10.09.2026

  • 13 Дзак

    23 1 Отговор
    Кая Калас има персонал 5000 души?

    14:08 10.09.2026

  • 14 Някой

    26 1 Отговор
    Когато и да се отърват от цацата, все ще е късно. Толкова ниско е нивото ѝ, че няма с какво да се сравни. Нанесе непоправими щети на ЕС и на отделните държави.

    Коментиран от #22

    14:09 10.09.2026

  • 15 Астролог

    4 0 Отговор
    Аз го знам!На Путин ,също !

    14:10 10.09.2026

  • 16 От тъпо на по-тъпо

    12 1 Отговор
    Почвам да имам съмнения дали французите и германците не се опитват да приемат някаква поредна глупост в последния момент в контекста на предстоящите изборни резултати.

    14:10 10.09.2026

  • 17 Иванов

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "НЕ ПИПАЙТЕ НАЙ-УБАВАТА КОМИСАРКА":

    Излязоха порно снимки на Кая калас

    Коментиран от #21, #27, #30, #38, #39, #42

    14:10 10.09.2026

  • 18 хихи

    11 1 Отговор
    бъдещето й е в СС

    14:11 10.09.2026

  • 19 Гаага

    2 4 Отговор
    Обсъдиха на Путин,сега на Калас!

    14:12 10.09.2026

  • 20 :)))))

    3 6 Отговор
    Как са я загрозили с фотошопа,Маша да е по-хубава!

    Коментиран от #26

    14:13 10.09.2026

  • 21 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иванов":

    Как прави кекс в кухнята....

    14:13 10.09.2026

  • 22 Сузи

    16 0 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Та тя и затова е сложена там, няма нищо случайно, всичко си върви по план на глжбалистите, загробили земното кълбе.
    Има много още молци като тая по ключови места за подсилване на деградацията.

    14:16 10.09.2026

  • 23 Трол

    13 1 Отговор
    Бъдещето на г-жа Калас е като касиерка в лидл.

    Коментиран от #25, #43, #45, #48

    14:19 10.09.2026

  • 24 Ами сега?

    12 2 Отговор
    Само уволнение или три в едно. Уволнение, затвор и конфискация на имуществото.

    14:20 10.09.2026

  • 25 Ако РФ поиска екстрадиране с бюлетина?

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Трол":

    Ще шие работни ръкавици, като майка си в Сибир.

    Коментиран от #36

    14:22 10.09.2026

  • 26 Най хубави бяха

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от ":)))))":

    Мадлин Олбрайт и Голда Меир. Направо елфийки бяха.

    14:25 10.09.2026

  • 27 В кой сайт?

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Иванов":

    Иначе има хубави крака и стегнато дупе.

    14:30 10.09.2026

  • 28 хитлер

    12 1 Отговор
    Тъпа много тъпа Кая Калас.Две думи не може да каже без да обърка всичко.Какъв е тоя ЕС щом к. калас е министър?

    14:31 10.09.2026

  • 29 735735345

    7 0 Отговор
    е па я да предложим - горещо поцинкованье, на два пъте - за по-добър блясък и защита !

    14:31 10.09.2026

  • 30 хитлер

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иванов":

    дай линк

    14:33 10.09.2026

  • 31 Моряка

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Овчар,овчар,ама си прав.Но опростачването на народа ни в последните 35 години доведе до създаването на прослойка от маргинали,соросоиди и фашизоиди,които може да вдигнат пушка срещу руснак.Но или ще получат куршум в гърба,или ще им изсъхнат ръцете.Заедно с Паситата,които ги подстрекават.

    14:37 10.09.2026

  • 32 Ясно

    7 0 Отговор
    Кая е първия бушон, който ще изгори.. и то с право. Подир нея и всички тези 5000 хрантутника на "държавна издръжка". Но не забравяме, че рибата се вмирисва откъм главата... та след Кая.. е ред на шефката и Урсула и останалите на хранилката.

    14:41 10.09.2026

  • 33 Оги

    5 0 Отговор
    Кая Картечарката ще я пращат на фронта да се бие с руснаците.

    Коментиран от #49

    14:43 10.09.2026

  • 34 604

    3 0 Отговор
    То там само парашутисти ...и техните лобисти...отива към ссср2

    14:46 10.09.2026

  • 35 Това недоразумение

    5 0 Отговор
    Да си ходи в малката държавица от където е дошла колкото по бързо толкова по добре а пък и нагло не ще да се маха овцата

    14:47 10.09.2026

  • 36 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ако РФ поиска екстрадиране с бюлетина?":

    Това нещо укоризнено ли е? Много хора работят в шивашки фирми.

    14:48 10.09.2026

  • 37 По ми е интересно

    0 3 Отговор
    миналото на Маша!

    14:48 10.09.2026

  • 38 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иванов":

    Всеки с маниите си!

    Коментиран от #40

    14:49 10.09.2026

  • 39 Сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иванов":

    Са някакви извращения

    14:50 10.09.2026

  • 40 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    Като няма нещо повече!

    14:52 10.09.2026

  • 41 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Отдавна съм казал, че си платена ...

    14:55 10.09.2026

  • 42 Бъзиктар

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иванов":

    Като видя Калса и ми става на вътре.

    15:00 10.09.2026

  • 43 Моряка

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Трол":

    Съмнявам се.Не ми се вижда да има минимум интелект за касиерка на Лидъл.Най много да стане депутат в НС.Или член на КС.Щом Дуловската мома стана,Кая зщо да не стане.

    15:02 10.09.2026

  • 44 НАСКО

    1 0 Отговор
    Калайката, май ще се окаже бушонче!

    15:09 10.09.2026

  • 45 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Трол":

    Ще можете ли да издържите една смяна Там?

    15:10 10.09.2026

  • 46 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,по културно,бе момчето ми.Не изпадай на нивото на Кая,че може да те изтеглят в Брюксел, даже и в Страстбург.

    15:13 10.09.2026

  • 47 уволнявка

    3 0 Отговор
    Каята е за махане от много много много отдавна. Явно вече е решено да я уволнят публично. Урсумата да се готви за разкарване - импийчмънт и уволнявка и за другата отровна урсулянка.

    15:16 10.09.2026

  • 48 Тая

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Трол":

    До касата не трябва да я пускат.

    15:20 10.09.2026

  • 49 Мони-ка

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Оги":

    Ще обслужва руските войници менуално в окопите за намаляване на стреса, докато тепат укри...Тъжка и жалка картинка ще е...даже ще пуска сълзици понякога.

    15:21 10.09.2026

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