Новини
Свят »
Алжир »
Алжир скъса дипломатическите си отношения с ОАЕ

Алжир скъса дипломатическите си отношения с ОАЕ

10 Септември, 2026 14:28 1 076 1

  • алжир-
  • оае-
  • отношения-
  • дипломатически отношения

Алжир посочи „изчерпване на всички средства за запазване на двустранните връзки“, без да даде подробности за решението

Алжир скъса дипломатическите си отношения с ОАЕ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Алжир прекъсна дипломатическите си отношения с Обединените арабски емирства (ОАЕ), предаде „Ройтерс“, предава News.bg.

Властите са посочили, че причината за решението е „изчерпване на всички средства за запазване на двустранните връзки“, но не са дадени подробности.

Миналата година президентът на Алжир Абделмаджид Тебун заяви, че отношенията на страната му с всички държави от Персийския залив са топли, с изключение на една, визирайки ОАЕ.

Той определи връзките със Саудитска Арабия, Кувейт, Оман и Катар като „братски“, докато същевременно обвини ОАЕ в намеса във вътрешните работи на Алжир и в опити за дестабилизиране на страната.

Напрежението допълнително ескалира през февруари тази година, когато Алжир започна процедура по прекратяване на споразумението за въздушни съобщения с ОАЕ, подписано в Абу Даби през май 2013 г.


Алжир
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да си го кажем

    9 0 Отговор
    Подкрепа за сепаратистки движения: Една от основните „червени линии“ за Алжир бе обвинението, че ОАЕ оказва финансова и логистична подкрепа на Движението за автономия на Кабилия (MAK) – берберска сепаратистка организация, която Алжир официално е обявил за терористична група.

    14:35 10.09.2026