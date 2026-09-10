Алжир скъса дипломатическите си отношения с ОАЕ

Алжир прекъсна дипломатическите си отношения с Обединените арабски емирства (ОАЕ), предаде „Ройтерс“, предава News.bg.

Властите са посочили, че причината за решението е „изчерпване на всички средства за запазване на двустранните връзки“, но не са дадени подробности.

Миналата година президентът на Алжир Абделмаджид Тебун заяви, че отношенията на страната му с всички държави от Персийския залив са топли, с изключение на една, визирайки ОАЕ.

Той определи връзките със Саудитска Арабия, Кувейт, Оман и Катар като „братски“, докато същевременно обвини ОАЕ в намеса във вътрешните работи на Алжир и в опити за дестабилизиране на страната.

Напрежението допълнително ескалира през февруари тази година, когато Алжир започна процедура по прекратяване на споразумението за въздушни съобщения с ОАЕ, подписано в Абу Даби през май 2013 г.