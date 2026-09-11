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Папа Лъв XIV: Тялото не е предмет, с който човек да се разпорежда произволно
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

Папа Лъв XIV: Тялото не е предмет, с който човек да се разпорежда произволно

11 Септември, 2026 11:09 666 22

  • sir-
  • папа лъв xiv-
  • ватиканът-
  • църква

Папата заяви още, че човек трябва да смята собственото си тяло за добро и достойно за почит, именно защото е създадено от Бог

Папа Лъв XIV: Тялото не е предмет, с който човек да се разпорежда произволно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

Свеждането на тялото до обект, с който може да се разпореждаме произволно, винаги е отричане на достойнството на личността.

Това заяви папа Лъв XIV на аудиенция на площад „Свети Петър“, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Папата призова за уважение към телесния живот. Тялото не може да бъде превръщано в предмет, с който човек разполага произволно. То е създадено от Бог и е предназначено за възкресението, посочи Лъв XIV. Затова човешкото тяло трябва да бъде приемано като добро и достойно за почит.

Папа Лъв XIV заяви още, че човек трябва да смята собственото си тяло за добро и достойно за почит, именно защото е създадено от Бог и е предопределено за възкресение в последния ден. Трябва да бъдем бдителни, за да не стане то роб на извратените наклонности на сърцето, тъй като всички сме ранени от греха.

Според папата има три най-значими израза на достойнството на личността: интелигентност, която прави човешките същества ненаситни търсачи на истината; съвест, чрез която те придават единство и смисъл на живота си; и свобода, която ги прави отговорни агенти на собствените си решения.


Ватикан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    8 3 Отговор
    Много глупаво изказване и заглавие... ... Не си струва да се коментира, а камоли да се чете....

    Коментиран от #4

    11:17 11.09.2026

  • 3 Овчар

    5 5 Отговор
    Религията е в основата на робството..! Това е силно оръжие но срока му на годност ИЗТИЧА..Науката бие по всички параграфи..!

    Коментиран от #8, #14, #19

    11:28 11.09.2026

  • 4 "ЕвропеЕЕец""

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Човека иска да каже тялото твое е създадено от господа и гена твой. Не го променяй не се дуи със анаболи и тренировки не слагай ботокс цици нови а си живей смирено и скромно.

    11:32 11.09.2026

  • 5 мдаа

    9 0 Отговор
    Хората също не са предмети, с които политиците да се разпореждат!

    11:36 11.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Смех

    1 1 Отговор
    Седи си тоя на златния трон... блажени са вярващите, а децата в Африка измират като мухи от глад.

    11:41 11.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Госあ

    2 0 Отговор
    Що не се върнем малко назад да разгледаме папските декрети за робството. Брутални са! Много правилно великия Йеасу ги е сякъл 😆

    11:50 11.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Давид

    3 1 Отговор
    Тялото не възкръсва ;) иначе , в последният ден , милиардите измрели през хилядолетията , ще блокират системата ;) всъщност това сте вие , трупове оставяни от предишните ви животи . Някак тънко ни прубутват фалшвият католицизъм .

    Коментиран от #17

    12:03 11.09.2026

  • 17 ......

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Давид":

    хиляда години са един ден за Бог и един ден са като хиляда години, четете Библията !

    Коментиран от #20

    12:10 11.09.2026

  • 18 Ленин мавзолейни

    1 0 Отговор
    И аз искам да ме погребат, като моя приятел Гошо пияницата, ама комунистите и путинисти не разрешават.
    Надявам се да не ме извадят и да ме пратят на фронта, че нещо няма пАбеда.

    12:10 11.09.2026

  • 19 обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    религията на Истината прави човека свободен !

    12:13 11.09.2026

  • 20 Давид

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "......":

    За бог няма време а само безкрайност ;) за смъртни богове като теб времето е факт , след милиарда години като станеш безсмъртен бог ще разбереш ;)

    12:14 11.09.2026

  • 21 Папата, ах!

    0 1 Отговор
    Здрав дух, в здраво тяло!
    Това е смисълът на хуманизма, който ни карат да забравим!
    Цял живот човек да се готви за смъртта, защото е грешен изначално - това ни казва папата... В Средновековието силно религиозните изтезавали телата си с глад и бичуване в името на Бога, под вещото ръководство на църквата и догмите.
    Сега човеците вършат същите глупости, но под вещото ръководство на социалните инженери и с вярата в Бог пари...
    Спасението е не в ирационалното, а в здравия разум, в подкрепа на човешкото и ограничаване на животинските рефлекси...
    Техно средновековието, за да подчини човека, се нуждае от религия и страх. И понеже интелектът е в упадък, нови идеи няма, предлагат изпитано лекарство - църквата 1000 години е държала човека в подчинение и невежество...
    Човечеството спешно се нуждае от Просвещение и просвещенци, които да възродят здравия разум и хуманизма.

    12:25 11.09.2026

  • 22 Гост666

    1 0 Отговор
    Тяло е създадено с помощта на мъж и жена не на бог . И с помощта на еволюцията сме станали от примати хора . И човек може да прави каквото си иска с тялото .

    12:48 11.09.2026