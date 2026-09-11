Папа Лъв XIV: Тялото не е предмет, с който човек да се разпорежда произволно

Свеждането на тялото до обект, с който може да се разпореждаме произволно, винаги е отричане на достойнството на личността.

Това заяви папа Лъв XIV на аудиенция на площад „Свети Петър“, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Папата призова за уважение към телесния живот. Тялото не може да бъде превръщано в предмет, с който човек разполага произволно. То е създадено от Бог и е предназначено за възкресението, посочи Лъв XIV. Затова човешкото тяло трябва да бъде приемано като добро и достойно за почит.

Папа Лъв XIV заяви още, че човек трябва да смята собственото си тяло за добро и достойно за почит, именно защото е създадено от Бог и е предопределено за възкресение в последния ден. Трябва да бъдем бдителни, за да не стане то роб на извратените наклонности на сърцето, тъй като всички сме ранени от греха.

Според папата има три най-значими израза на достойнството на личността: интелигентност, която прави човешките същества ненаситни търсачи на истината; съвест, чрез която те придават единство и смисъл на живота си; и свобода, която ги прави отговорни агенти на собствените си решения.