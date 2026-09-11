Папа Лъв XIV: Тялото не е предмет, с който човек да се разпорежда произволно

Свеждането на тялото до обект, с който може да се разпореждаме произволно, винаги е отричане на достойнството на личността.
Това заяви папа Лъв XIV на аудиенция на площад „Свети Петър“, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).
Папата призова за уважение към телесния живот. Тялото не може да бъде превръщано в предмет, с който човек разполага произволно. То е създадено от Бог и е предназначено за възкресението, посочи Лъв XIV. Затова човешкото тяло трябва да бъде приемано като добро и достойно за почит.
Папа Лъв XIV заяви още, че човек трябва да смята собственото си тяло за добро и достойно за почит, именно защото е създадено от Бог и е предопределено за възкресение в последния ден. Трябва да бъдем бдителни, за да не стане то роб на извратените наклонности на сърцето, тъй като всички сме ранени от греха.
Според папата има три най-значими израза на достойнството на личността: интелигентност, която прави човешките същества ненаситни търсачи на истината; съвест, чрез която те придават единство и смисъл на живота си; и свобода, която ги прави отговорни агенти на собствените си решения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Европеец
Коментиран от #4
11:17 11.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #8, #14, #19
11:28 11.09.2026
4 "ЕвропеЕЕец""
До коментар #2 от "Европеец":Човека иска да каже тялото твое е създадено от господа и гена твой. Не го променяй не се дуи със анаболи и тренировки не слагай ботокс цици нови а си живей смирено и скромно.
11:32 11.09.2026
5 мдаа
11:36 11.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Смех
11:41 11.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
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11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Госあ
11:50 11.09.2026
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16 Давид
Коментиран от #17
12:03 11.09.2026
17 ......
До коментар #16 от "Давид":хиляда години са един ден за Бог и един ден са като хиляда години, четете Библията !
Коментиран от #20
12:10 11.09.2026
18 Ленин мавзолейни
Надявам се да не ме извадят и да ме пратят на фронта, че нещо няма пАбеда.
12:10 11.09.2026
19 обаче
До коментар #3 от "Овчар":религията на Истината прави човека свободен !
12:13 11.09.2026
20 Давид
До коментар #17 от "......":За бог няма време а само безкрайност ;) за смъртни богове като теб времето е факт , след милиарда години като станеш безсмъртен бог ще разбереш ;)
12:14 11.09.2026
21 Папата, ах!
Това е смисълът на хуманизма, който ни карат да забравим!
Цял живот човек да се готви за смъртта, защото е грешен изначално - това ни казва папата... В Средновековието силно религиозните изтезавали телата си с глад и бичуване в името на Бога, под вещото ръководство на църквата и догмите.
Сега човеците вършат същите глупости, но под вещото ръководство на социалните инженери и с вярата в Бог пари...
Спасението е не в ирационалното, а в здравия разум, в подкрепа на човешкото и ограничаване на животинските рефлекси...
Техно средновековието, за да подчини човека, се нуждае от религия и страх. И понеже интелектът е в упадък, нови идеи няма, предлагат изпитано лекарство - църквата 1000 години е държала човека в подчинение и невежество...
Човечеството спешно се нуждае от Просвещение и просвещенци, които да възродят здравия разум и хуманизма.
12:25 11.09.2026
22 Гост666
12:48 11.09.2026