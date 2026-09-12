Украински дрон уби жена в автомобил край Белгород, ранено е дете на 9

През изминалото денонощие руските региони бяха подложени на една от най-мащабните въздушни атаки. Според официална информация от местните власти, силите на противовъздушната отбрана са прехванали десетки безпилотни летателни апарати (БПЛА), като най-сериозни са ударите в Ростовска и Белгородска област. Атаките са нанесли материални щети по жилищни сгради, автомобили и ключова инфраструктура.

В Ростовска област дежурните сили на ПВО са успели да неутрализират повече от 90 БПЛА и ракети. Информацията бе потвърдена официално от губернатора на региона Юрий Слюсар в неговия личен канал, цитиран от руската медия Комерсант. Въздушните цели са били свалени над градовете Таганрог и Новошахтинск, както и над още 10 района на областта, включително Каменски, Тарасовски и Миллеровски. При падането на обломки в Миллеровски район са нанесени щети по десет частни къщи и стопански постройки, но няма пострадали граждани. В Тарасовски район паднали осколки са предизвикали пожар в суха трева, който бързо е бил ликвидиран от пожарните служби, съобщават от Ведомости.

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Ситуацията в Белгородска област остава значително по-тежка по отношение на цивилните жертви. При целенасочени удари от FPV дронове срещу цивилни автомобили са пострадали трима души, предава информационната агенция Интерфакс. Атаката е станала в селището Октябрски, където дрон е ударил движеща се лека кола. В резултат на експлозията една жена е починала на място от получените рани, а други трима души, сред които и деветгодишно дете в тежко състояние, са хоспитализирани в местна болница с тежки осколочни наранявания. Допълнителни удари по автомобили и паркинги са регистрирани и в град Шебекино, информират от Фонтанка.

Местните аварийни и спасителни служби продължават работа на местата на инцидентите. В голяма част от засегнатите райони е обявена постоянна опасност от нови атаки с безпилотни апарати, а гражданите са призовани да останат в закрити помещения.