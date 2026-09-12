Втора въздушна тревога за деня в Киев

Въздушна тревога беше обявена в Киев в събота, 12 септември, като това е второто предупреждение в украинската столица от началото на денонощието, сочат данни на официалната система за оповестяване.

Сирени звучат и в Киевска област, както и в Днепропетровска, Житомирска, Кировоградска, Полтавска, Ровненска, Сумска, Харковска и Черниговска област.

По-рано през нощта украинските власти съобщиха за въздушна тревога в Киев и редица други региони заради опасност от използване на балистични ракети. Украинската агенция Укринформ цитира Военновъздушните сили на страната, според които предупреждението е било свързано именно с „опасност от използване на балистично въоръжение“.

Към момента няма потвърдена информация за попадения или жертви, свързани с най-новата тревога. Не са публикувани и официални данни за конкретния тип въздушна заплаха при второто предупреждение за деня.

Киев се намира в повишена готовност след серия руски въздушни атаки през последните дни. На 11 септември руски безпилотни апарати удариха две бензиностанции в украинската столица. По данни на Reuters при атаките загинаха двама души, а най-малко 12 бяха ранени, включително дете. Повредени бяха също жилищна сграда и обекти на инфраструктурата.

Украинските власти съобщиха още, че при атаката на 11 септември попадения са регистрирани в Днепровски и Оболонски район на Киев. Силите за противовъздушна отбрана са действали над града, докато предупреждението е било повишено от жълто на червено ниво.

От 6 септември Киев използва и нова диференцирана система за въздушно оповестяване. Жълтото ниво означава опасност от дронове, а червеното се използва при масирана атака с безпилотни апарати, ракетна заплаха или комбинирана ракетно-дронова атака.

Към 11 септември около 70% от територията на столицата вече е обхваната от новата система, която позволява на гражданите да получават по-конкретна информация за вида на въздушната заплаха. Киевските власти планират до края на годината да модернизират още 50 сирени.