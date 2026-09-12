Втора въздушна тревога за деня в Киев

Въздушна тревога беше обявена в Киев в събота, 12 септември, като това е второто предупреждение в украинската столица от началото на денонощието, сочат данни на официалната система за оповестяване.
Сирени звучат и в Киевска област, както и в Днепропетровска, Житомирска, Кировоградска, Полтавска, Ровненска, Сумска, Харковска и Черниговска област.
По-рано през нощта украинските власти съобщиха за въздушна тревога в Киев и редица други региони заради опасност от използване на балистични ракети. Украинската агенция Укринформ цитира Военновъздушните сили на страната, според които предупреждението е било свързано именно с „опасност от използване на балистично въоръжение“.
Към момента няма потвърдена информация за попадения или жертви, свързани с най-новата тревога. Не са публикувани и официални данни за конкретния тип въздушна заплаха при второто предупреждение за деня.
Киев се намира в повишена готовност след серия руски въздушни атаки през последните дни. На 11 септември руски безпилотни апарати удариха две бензиностанции в украинската столица. По данни на Reuters при атаките загинаха двама души, а най-малко 12 бяха ранени, включително дете. Повредени бяха също жилищна сграда и обекти на инфраструктурата.
Украинските власти съобщиха още, че при атаката на 11 септември попадения са регистрирани в Днепровски и Оболонски район на Киев. Силите за противовъздушна отбрана са действали над града, докато предупреждението е било повишено от жълто на червено ниво.
От 6 септември Киев използва и нова диференцирана система за въздушно оповестяване. Жълтото ниво означава опасност от дронове, а червеното се използва при масирана атака с безпилотни апарати, ракетна заплаха или комбинирана ракетно-дронова атака.
Към 11 септември около 70% от територията на столицата вече е обхваната от новата система, която позволява на гражданите да получават по-конкретна информация за вида на въздушната заплаха. Киевските власти планират до края на годината да модернизират още 50 сирени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито
Коментиран от #7
11:00 12.09.2026
2 Симпатизант
Коментиран от #10
11:00 12.09.2026
3 Отлично!
11:02 12.09.2026
4 7676
11:02 12.09.2026
5 Метрото е пълно догоре
11:03 12.09.2026
6 Софиянец
11:04 12.09.2026
7 стоян георгиев
До коментар #1 от "Честито":Ем нали сме в натю, или по-точно натю е в нас! 🤮
11:05 12.09.2026
8 Робот
11:05 12.09.2026
9 Малко се забави Путин
11:06 12.09.2026
10 Да Да
До коментар #2 от "Симпатизант":Укрия утече през Атлантика
11:06 12.09.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:07 12.09.2026
12 БРАВО
11:08 12.09.2026
13 Мдаа
11:10 12.09.2026
14 Много ги жали Путин
11:10 12.09.2026
15 Лакеите на Пентагона
11:10 12.09.2026
16 петро порошенко
Ама тая карма се оказа изключително гадна и злопаметна ky4ka, а?
11:16 12.09.2026
17 Тиква
11:19 12.09.2026
18 Хе хе...
Найс, а?
Коментиран от #19
11:20 12.09.2026
19 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Хе хе...":Украйна си въртеше бизнеса Заводи наследство от СССР Сигурни доставки на нефт и газ от Русия на БЕЗЦЕНИЦА Изнасяха си отровите по цял Свят никой не ги закачаше Обаче въшката се наяде и поиска ДЕМОКРАЦИЯ Излезе на челото и се чу ШЛЯП И те така те
11:27 12.09.2026
20 Мишел
11:48 12.09.2026