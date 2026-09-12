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Втора въздушна тревога за деня в Киев
  Тема: Украйна

Втора въздушна тревога за деня в Киев

12 Септември, 2026 10:47 718 20

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  • украйна-
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Задействани са сирени и в редица области на Украйна

Втора въздушна тревога за деня в Киев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въздушна тревога беше обявена в Киев в събота, 12 септември, като това е второто предупреждение в украинската столица от началото на денонощието, сочат данни на официалната система за оповестяване.

Сирени звучат и в Киевска област, както и в Днепропетровска, Житомирска, Кировоградска, Полтавска, Ровненска, Сумска, Харковска и Черниговска област.

По-рано през нощта украинските власти съобщиха за въздушна тревога в Киев и редица други региони заради опасност от използване на балистични ракети. Украинската агенция Укринформ цитира Военновъздушните сили на страната, според които предупреждението е било свързано именно с „опасност от използване на балистично въоръжение“.

Към момента няма потвърдена информация за попадения или жертви, свързани с най-новата тревога. Не са публикувани и официални данни за конкретния тип въздушна заплаха при второто предупреждение за деня.

Киев се намира в повишена готовност след серия руски въздушни атаки през последните дни. На 11 септември руски безпилотни апарати удариха две бензиностанции в украинската столица. По данни на Reuters при атаките загинаха двама души, а най-малко 12 бяха ранени, включително дете. Повредени бяха също жилищна сграда и обекти на инфраструктурата.

Украинските власти съобщиха още, че при атаката на 11 септември попадения са регистрирани в Днепровски и Оболонски район на Киев. Силите за противовъздушна отбрана са действали над града, докато предупреждението е било повишено от жълто на червено ниво.

От 6 септември Киев използва и нова диференцирана система за въздушно оповестяване. Жълтото ниво означава опасност от дронове, а червеното се използва при масирана атака с безпилотни апарати, ракетна заплаха или комбинирана ракетно-дронова атака.

Към 11 септември около 70% от територията на столицата вече е обхваната от новата система, която позволява на гражданите да получават по-конкретна информация за вида на въздушната заплаха. Киевските власти планират до края на годината да модернизират още 50 сирени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито

    10 0 Отговор
    Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Република Турция ще преминат на 13 и 14 септември по републиканската пътна инфраструктура

    Коментиран от #7

    11:00 12.09.2026

  • 2 Симпатизант

    19 0 Отговор
    Укрия утече атлантически

    Коментиран от #10

    11:00 12.09.2026

  • 3 Отлично!

    14 0 Отговор
    Също като в Тотото. Редовно без пропуск на тираж. Който играе пИчели.

    11:02 12.09.2026

  • 4 7676

    11 0 Отговор
    Весело е хубаво е отново пак се чува музика!!!!!

    11:02 12.09.2026

  • 5 Метрото е пълно догоре

    13 1 Отговор
    Носят си кофи за по нужда.

    11:03 12.09.2026

  • 6 Софиянец

    12 0 Отговор
    Хихихи, нека нека! Още много тепърва ще звучат! 😂

    11:04 12.09.2026

  • 7 стоян георгиев

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Честито":

    Ем нали сме в натю, или по-точно натю е в нас! 🤮

    11:05 12.09.2026

  • 8 Робот

    12 0 Отговор
    Това което не ви казват..ЕВРОПА няма защита срещу реактивните дронове на Русия..!! Китай и Русия обменят технологии и извиват ръцете на западните маймуни..! Шанса ЕС да бъде запален е ГОЛЯМ..!

    11:05 12.09.2026

  • 9 Малко се забави Путин

    12 0 Отговор
    Трябваше да ги начеше още на Майдана. Тамън се бяха събрали на камара.

    11:06 12.09.2026

  • 10 Да Да

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Симпатизант":

    Укрия утече през Атлантика

    11:06 12.09.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор
    Не разбрах само КАФЯВОТО НИВО КАКВО ОЗНАЧАВА Другото ми стана ясно На курсове по рисуване ли сме или на война Нещо се размиват понятията

    11:07 12.09.2026

  • 12 БРАВО

    9 0 Отговор
    Да свикват да живеят некъпани, на нъмно и студено.

    11:08 12.09.2026

  • 13 Мдаа

    11 0 Отговор
    Добре беше тръгнала Украйна към Запада,обаче Атлантическият Запад продава входно билетче само срещу "русофобия в действие". И ква стана тя сега..

    11:10 12.09.2026

  • 14 Много ги жали Путин

    12 0 Отговор
    На шест километра са от Славянск, а не са изтърбушили панелките с артилерия. Краката трябва да му целуват.

    11:10 12.09.2026

  • 15 Лакеите на Пентагона

    4 0 Отговор
    Лошо, за нашите данъци да ги трепят.

    11:10 12.09.2026

  • 16 петро порошенко

    10 0 Отговор
    Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата.

    Ама тая карма се оказа изключително гадна и злопаметна ky4ka, а?

    11:16 12.09.2026

  • 17 Тиква

    5 0 Отговор
    Браво, всичко трябва да се изравни, нито един бандер и окрасраин да не остане.

    11:19 12.09.2026

  • 18 Хе хе...

    4 0 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики. Резултатът? Путин взе да се събужда.
    Найс, а?

    Коментиран от #19

    11:20 12.09.2026

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хе хе...":

    Украйна си въртеше бизнеса Заводи наследство от СССР Сигурни доставки на нефт и газ от Русия на БЕЗЦЕНИЦА Изнасяха си отровите по цял Свят никой не ги закачаше Обаче въшката се наяде и поиска ДЕМОКРАЦИЯ Излезе на челото и се чу ШЛЯП И те така те

    11:27 12.09.2026

  • 20 Мишел

    2 0 Отговор
    Изтичат четиридесетте дни, в които Украйна щеше да откаже Русия от удари по обекти на украинска територия. Засега ефектът е, че Украйна остана без индустрия, без логистика, без горива..., но с по няколко въздушни тревоги на денонощие не само в Киев..

    11:48 12.09.2026

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