Танкер е поразен в Ормузкия пролив, хусити удариха Саудитска Арабия

Ситуацията в Близкия изток се влоши драстично в ранните часове на деня. Организацията за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) съобщи за успешно поразен търговски танкер при преминаването му през стратегическия Ормузки пролив. Нападението възобнови сериозните опасения за сигурността на глобалните доставки на петрол и безопасността на корабоплаването в региона.
Паралелно с морския инцидент, властите в Саудитска Арабия потвърдиха, че двама души са ранени след падане на снаряд, изстрелян от йеменските бунтовници хуси. Ударът е засегнал цивилна инфраструктура, а пострадалите са хоспитализирани без опасност за живота. Саудитската противовъздушна отбрана остава в пълна готовност поради зачестилите трансгранични атаки.
Ескалацията предизвика незабавна международна дипломатическа реакция. Външният министър на Турция Хакан Фидан проведе спешен телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи. Двамата дипломати обсъдиха критичната обстановка в Ормузкия пролив и рисковете от по-нататъшно разрастване на военните действия след ударите срещу Саудитска Арабия. Турция призова за деескалация, докато Техеран подчерта необходимостта от изтегляне на чуждестранните сили от региона.
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1 Репарации
06:15 13.09.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СРЕЩУ ХУСИТЕ
......И ПОЛУЧИХА ОТВЕТКА :)
.......
А В САУДИТСКА АРАБИЯ ИМА МНОГО ПОВЕЧЕ КАКВО ДА ГОРИ В СРАВНЕНИЕ С ЙЕМЕН :)
06:21 13.09.2026
3 Дзак
06:49 13.09.2026
4 Правят впечатление няколко нови момента:
2. Тръмп отказа да се занимава с хусите, а трябваше първо с тях да се занимае, преди да напада Иран. Много по- лесно беше да се овладее Баб ел- Мандеб, да осигури алтернативен маршрут за износ на петрол и тогава да напада Иран. Има 50000 морски пехотинци в района, можеше да потърси и помощ от Египет и СА. Един десант щеше да осигури остров Перим и крайбрежието на Йемен, вкл. град Мока.
3. Арабските държави в Залива започнаха сепаративни, без САЩ, преговори с Иран. Това внася изцяло нов елемент в ситуацията.
4. Турция се намесва все по- активно в преговорите с Иран. Изглежда без да се координира със САЩ.
5. Израел и ЕС са пасивни.
Инициативата е в ръцете на Иран и хусите, а до изборите в САЩ остава малко време. Ескалацията тепърва ще се засилва.
06:50 13.09.2026