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30 изчезнали след инцидент с ферибот във Вануату

30 изчезнали след инцидент с ферибот във Вануату

13 Септември, 2026 06:41, обновена 13 Септември, 2026 06:45 398 0

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Спасители издирват оцелели в Пасифика след потъването на MV Matui. Властите разследват претоварване и небрежност

30 изчезнали след инцидент с ферибот във Вануату - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна спасителна операция е в ход в Тихия океан, след като междуостровният ферибот MV Matui потъна в бурни води северно от архипелага Вануату. Към 6:45 часа българско време на 13 септември правителството на островната държава официално потвърди за един загинал и най-малко 30 души, които остават в неизвестност в открито море.

Плавателният съд е отпътувал в петък (11 септември) от остров Санто към остров Амбае с повече от 40 пътници и екипаж на борда, но така и не е достигнал крайната си цел поради изключително тежките метеорологични условия. До момента 15 души са намерени и спасени живи. Според информация на агенция Reuters, спасителните екипи постепенно свиват периметъра в открити води и насочват усилията си към югоизточното крайбрежие, накъдето силните океански течения могат да са отнесли евентуални оцелели.

Кабинетът на министър-председателя на Вануату Джотам Напат излезе с официално изявление, в което изказа съболезнования на близките и обяви стартирането на пълно разследване на инцидента. „Тази загуба изглежда е резултат от силни ветрове и пренебрегване на предупрежденията за опасни морски условия, като е възможна и сериозна небрежност, включително претоварване на плавателния съд“, се посочва в позицията на правителството, цитирана от британското издание The Guardian.

В акцията по издирване се включиха френски военни самолети от Нова Каледония, както и множество частни лодки на местни жители. Според новозеландското обществено радио RNZ, местни политици вече отправиха критики за забавяне на спасителната операция с близо 30 часа, което е намалило шансовете за бързото откриване на хората в морето при вълни, достигащи до 3 метра. Националните морски власти и операторът на ферибота Tui Shipping Agency все още не са коментирали темата пред международните медии.


Вануату
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