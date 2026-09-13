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Папа Лъв XIV призова за подновяване на ангажимента към мира

Папа Лъв XIV призова за подновяване на ангажимента към мира

13 Септември, 2026 15:27 380 4

  • папа лъв-
  • мир

Папата отправи призива си в деня, когато светът си спомня за жертвите на терористичните атаки в САЩ от 11 септември 2001 г.

Папа Лъв XIV призова за подновяване на ангажимента към мира - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV призова днес за подновяване на ангажимента към мира в момент, в който светът си спомня за жертвите на терористичните атаки в САЩ, извършени на 11 септември 2001 г., предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Роденият в Чикаго папа направи първите си публични коментари по повод годишнината, като говори на английски език в края на традиционната си неделна обедна молитва от прозореца на кабинета си с изглед към площад „Свети Петър“.

„Преди два дни се навършиха 25 години от терористичните атаки от 11 септември в САЩ. Отново отправям молитвите си за онези, които загубиха живота си, и за онези, които продължават да носят раните от този трагичен ден“, каза Лъв XIV.

„В момент, когато конфликтите и насилието измъчват толкова много от нашите братя и сестри, приканвам всички да се молят Господ да дари света с мир“, добави той.

Говорейки после на италиански, той добави: „Споменът за трагичните събития отпреди 25 години ни подтиква да подновим ангажимента си към мира, преди всичко чрез молитва“.

Лъв XIV и 11 септември 2001 г.

На 11 септември 2001 г. бившият пастор Робърт Превост беше в Рим, където участваше в голямо събрание на своя августински религиозен орден. По това време той беше провинциален настоятел на августинците в Чикаго.

Превост беше избран за предстоятел на целия орден на 14 септември, на рождения си ден - длъжност, която заемаше в продължение на два последователни мандата до 2012 г., отбелязва АП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    5 0 Отговор
    Как краварите си разиграват коня предполагам, че 11 септември все някога отново ще се повтори....

    15:31 13.09.2026

  • 2 Изглежда

    5 1 Отговор
    Толкова напрегнат, сякаш зад перваза на прозореца е приклекнала някоя монахиня да го възхвалява с цугтромбони!
    Или пък, като им знаем предпочитанията на католиците - някой дякон!

    15:33 13.09.2026

  • 3 ти да видиш

    4 0 Отговор
    Тоа лъв ли е,къв е там да развърже кесията на ватикана като е толкова загрижен.На призиви сме се наслушали!!!!👿

    15:34 13.09.2026

  • 4 Асам кандидато за президентГюрю

    1 0 Отговор
    Кога налапаха дръвцето почнаха пак за мир да се борят....само ръгби за вас.

    15:55 13.09.2026