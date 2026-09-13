Русия удари Украйна от Краматорск до Ивано-Франковск, Киев отвърна с атаки по руски НПЗ

Русия нанесе поредица от удари по различни части на Украйна в неделя, 13 септември, като атаките засегнаха както източните райони на страната, така и Одеска област и западния град Ивано-Франковск. В същото време украинските сили съобщиха за серия от удари по руска военна и петролна инфраструктура.

В Краматорск, Донецка област, при два руски удара са загинали двама цивилни, а още 10 души са били ранени. По данни на Донецката областна прокуратура първата атака е извършена около 10:05 часа, като е бил поразен цивилен автомобил. Загинали са двама души, а други четирима са били ранени. Около 10:55 часа руските сили са хвърлили по града четири авиобомби ФАБ-250 с УМПК, при което са пострадали още шестима души.

Нова атака е засегнала и Одеса и областта. По информация на украинската Държавна служба за извънредни ситуации 24 души са пострадали, сред тях и две деца. Повредени са жилищни блокове, складови и стопански помещения, както и автомобилен сервиз. На няколко места са възникнали пожари, включително мащабни пожари в складови помещения.

На фона на ударите по южната и източната част на страната руските сили са атакували и Ивано-Франковск с дронове. Един човек е бил ранен и хоспитализиран, а в един от кварталите са нанесени леки щети по прозорците на сгради. Кметът на града Руслан Марцинкив заяви, че има информация за възможно засилване на руските удари по Западна Украйна и призова жителите да използват укритията.

На свой ред украинските сили съобщиха за удари по руска нефтена инфраструктура. Генералният щаб на Украйна потвърди, че през нощта срещу 13 септември са били поразени нефтопреработващият завод „Славянский“ в Краснодарския край и „Танеко“ в Татарстан.

След удара по „Славянский“ в Славянск-на-Кубани е избухнал пожар. В „Танеко“ в Нижнекамск, по данни на украинския Генерален щаб, се е запалил един от резервоарите. Киев също така потвърди допълнителни поражения по Саратовския НПЗ след удар от 11 септември – засегнати са технологична инсталация за първична преработка на нефт и участък от магистрален тръбопровод.

Украинското военно разузнаване съобщи отделно, че при удара по НПЗ „Славянск-ЕКО“ в Краснодарския край са били поразени ключова инсталация за преработка на нефт и резервоарен парк. Според ГУР след атаката на територията на предприятието е избухнал мащабен пожар, като димът и пламъците са били видими от десетки километри.

Украинският Генерален щаб съобщи и за удари по руски военни обекти на окупираните територии. Поразено е място за съхранение, подготовка и изстрелване на ударни дронове в Донецк, както и наземни ретранслатори за управление на безпилотни апарати в района на Железния порт и Скадовск в Херсонска област и в окупирания Крим.

В района на Оленевка е бил поразен и антенен комплекс, а в Брянска област е унищожена радиолокационна станция за проследяване на цели, твърди украинското военно командване.

Така в рамките на едно денонощие бойните действия отново показаха своя двустранен характер – руските сили нанесоха удари по украински градове, включително далеч от фронтовата линия, докато Украйна засили атаките си срещу руски нефтопреработващи мощности и военна инфраструктура.