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Русия удари Украйна от Краматорск до Ивано-Франковск, Киев отвърна с атаки по руски НПЗ
  Тема: Украйна

Русия удари Украйна от Краматорск до Ивано-Франковск, Киев отвърна с атаки по руски НПЗ

13 Септември, 2026 18:06, обновена 13 Септември, 2026 18:55 1 389 58

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Десетки са пострадалите при руските атаки, има и жертви, докато украинските сили съобщиха за поражения по нефтопреработвателни заводи и военни обекти в Русия и окупираните територии

Русия удари Украйна от Краматорск до Ивано-Франковск, Киев отвърна с атаки по руски НПЗ - 1
Снимка: Донецка областна прокуратура
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия нанесе поредица от удари по различни части на Украйна в неделя, 13 септември, като атаките засегнаха както източните райони на страната, така и Одеска област и западния град Ивано-Франковск. В същото време украинските сили съобщиха за серия от удари по руска военна и петролна инфраструктура.

В Краматорск, Донецка област, при два руски удара са загинали двама цивилни, а още 10 души са били ранени. По данни на Донецката областна прокуратура първата атака е извършена около 10:05 часа, като е бил поразен цивилен автомобил. Загинали са двама души, а други четирима са били ранени. Около 10:55 часа руските сили са хвърлили по града четири авиобомби ФАБ-250 с УМПК, при което са пострадали още шестима души.

Нова атака е засегнала и Одеса и областта. По информация на украинската Държавна служба за извънредни ситуации 24 души са пострадали, сред тях и две деца. Повредени са жилищни блокове, складови и стопански помещения, както и автомобилен сервиз. На няколко места са възникнали пожари, включително мащабни пожари в складови помещения.

На фона на ударите по южната и източната част на страната руските сили са атакували и Ивано-Франковск с дронове. Един човек е бил ранен и хоспитализиран, а в един от кварталите са нанесени леки щети по прозорците на сгради. Кметът на града Руслан Марцинкив заяви, че има информация за възможно засилване на руските удари по Западна Украйна и призова жителите да използват укритията.

На свой ред украинските сили съобщиха за удари по руска нефтена инфраструктура. Генералният щаб на Украйна потвърди, че през нощта срещу 13 септември са били поразени нефтопреработващият завод „Славянский“ в Краснодарския край и „Танеко“ в Татарстан.

След удара по „Славянский“ в Славянск-на-Кубани е избухнал пожар. В „Танеко“ в Нижнекамск, по данни на украинския Генерален щаб, се е запалил един от резервоарите. Киев също така потвърди допълнителни поражения по Саратовския НПЗ след удар от 11 септември – засегнати са технологична инсталация за първична преработка на нефт и участък от магистрален тръбопровод.

Украинското военно разузнаване съобщи отделно, че при удара по НПЗ „Славянск-ЕКО“ в Краснодарския край са били поразени ключова инсталация за преработка на нефт и резервоарен парк. Според ГУР след атаката на територията на предприятието е избухнал мащабен пожар, като димът и пламъците са били видими от десетки километри.

Украинският Генерален щаб съобщи и за удари по руски военни обекти на окупираните територии. Поразено е място за съхранение, подготовка и изстрелване на ударни дронове в Донецк, както и наземни ретранслатори за управление на безпилотни апарати в района на Железния порт и Скадовск в Херсонска област и в окупирания Крим.

В района на Оленевка е бил поразен и антенен комплекс, а в Брянска област е унищожена радиолокационна станция за проследяване на цели, твърди украинското военно командване.

Така в рамките на едно денонощие бойните действия отново показаха своя двустранен характер – руските сили нанесоха удари по украински градове, включително далеч от фронтовата линия, докато Украйна засили атаките си срещу руски нефтопреработващи мощности и военна инфраструктура.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    6 46 Отговор
    Задават се санкциите от ада срещу Русия. Китай , Индия и Турция ще трябва да преостановят покупките на руски петрол , защото в противен случай Тръмп ще им наложи до 100 процента мита на родните стоки. Тръмп ще подпише законопроекта веднага щом се появи на бюрото му. Гласуването в сената мина , остава да мине в камарата на представителите…Русия ще изгуби основния си доход…

    Коментиран от #9, #45

    18:19 13.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Съдията

    48 1 Отговор
    Аха, руснаците само цивилни обекти удрят, а украинците нефтената промишленост и военни обекти!😂 Вие вярвате ли си, като пишете небивалици?! Мъка, мъка либерастка.😂

    18:19 13.09.2026

  • 4 Русия

    36 2 Отговор
    Удари влака на Борис Джонсън и съветник на Мерц, пътуващ за Полша! Но за съжаление са ударили само локомотива... Джонсън е сменил 3 памперса на марката "Джонсън и Джонсън"!

    18:20 13.09.2026

  • 5 Пълни руските потури

    3 35 Отговор
    Патулер умира от страх от запада.

    18:20 13.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мишел

    33 0 Отговор
    Само в пристанищата и складовете на Одеса до обяд удари с над 40 крилати тежки планиращи управляеми авиобомби

    Коментиран от #39

    18:22 13.09.2026

  • 8 Идва

    24 0 Отговор
    началото на края на тези отрепки.

    18:23 13.09.2026

  • 9 В отговор

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Китай ще им спре ресурсите... Айфона вече наполовина се прави от Сингапур, Тайван и Ю.Корея, скоро ще смени марката .... или собственика си!

    18:23 13.09.2026

  • 10 Един е на света цар Путин навсегда

    23 3 Отговор
    Влакове до Суми вече не се движат, а има и съобщения, че автобусните услуги до града също са ограничени.
    Суми дотационен ли беше?😂

    18:26 13.09.2026

  • 11 ЗЕЛЕНСКИИИИ

    29 4 Отговор
    БЕЛИЯ БАЙРАК ВДИГАЙ МОМЧЕ.

    Коментиран от #36

    18:29 13.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Топчията

    16 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    18:36 13.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Димитър Георгиев- ДиДи

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Прав сте":

    Суссс бре гьотт.ветрен ,сам си пишеш и сам си отговаряш !

    18:37 13.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Клати Курти

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "И вие сте точен":

    Да бе ,щото в Булгар И Стан са намалили цените на горивата 😂😂😂👈.

    18:39 13.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Смешник

    16 2 Отговор
    Русия е огромна ядрена държава При тая размяна на удари губи само Украйна Но дрогирания Зелен наркоман не може или не иска да го разбере

    18:40 13.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 36 Oня с коня

    1 13 Отговор

    До коментар #11 от "ЗЕЛЕНСКИИИИ":

    Толкова години Земенски не вдигна бяло Знаме,че баш сега ли,когато Европа запретна ръкави и започна да снабдява Украйна с най-модерни оръжие и Купища Евро?А ще си върне ли Украйна избитите Синове и Съпрузи ако вдигне бяло Знаме?Не ги мислите тия работи и бързате да давате Съвети,ама добре че не ви се обръща внимание!

    Коментиран от #40, #42

    18:44 13.09.2026

  • 37 Q -Ресс Tиaа

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тихо бе пърр.делл ,няма такива бомби с обеднен уран ,има противотанкови снаряди със сърдечник с обеднен уран защото е много твърд .Писна ми на дядовия вече ,е...б ..и ,учи е..б...и учи ...

    18:45 13.09.2026

  • 38 Джери

    1 14 Отговор
    Слава на Украйна нашата освободителка и защитница на цяла Европа бой по блатарите

    18:45 13.09.2026

  • 39 Баба Гошка

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Тъкмо вместо пристанище, ще им направи нов плаж в Одеса. Да забравят за кораби и морско корабоплаване.

    18:46 13.09.2026

  • 40 Коня на Оня

    12 1 Отговор

    До коментар #36 от "Oня с коня":

    Конски ,отивай да правиш дървени лъжици и копанки ,влашки ромме ,а дъргела бмв продай на някой братчед докато още може и дари парите на Украйна след това .

    18:47 13.09.2026

  • 41 оня с коня

    9 1 Отговор
    Край нямат мъките козяшки небинарни и глад мори добитъка ,сами почнаха и да си отговарят ,че ще има пак обикаляне по кофите

    18:49 13.09.2026

  • 42 Баба Гошка

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Oня с коня":

    Съпрузи няма да им трябват. Само в Германистаннско 10 милиона мигрантПитеци чакат на топ порчени за бяла жена. Украинките бързо ще запълнят празнината от загубените съпрузи

    18:50 13.09.2026

  • 43 Том

    1 9 Отговор
    Няма край мъката на рублоидиота български

    18:52 13.09.2026

  • 44 Джери

    1 11 Отговор
    Велик е президента Зеленски размазал втарая в мире

    18:54 13.09.2026

  • 45 Колко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Неграмотно хахаха

    18:55 13.09.2026

  • 46 оня с коня

    7 0 Отговор
    ефтините краварски тролчета пак са налазили статията

    не ви ли свърши работния ден ? или галя дава бонус?

    18:56 13.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 58 Класически руски трололо

    2 1 Отговор
    Украинското министерство на финансите подготвя забавяне на пенсиите и заплатите - няма пари.

    Министърът на Финансите Марченко предупреди: това не се е случвало от 2022 г. Правителството съкращава разходите, като дава приоритет на отбраната. Социалното подпомагане се прехвърля на остатъчен принцип .
    Данъците върху пратките и търговските платформи няма да спасят ситуацията.

    Без МВФ Киев ще загуби 1,66 милиарда долара и милиарди европейски пари. Бизнесът напуска, приходите падат и ЕС ще трябва да покрие почти целия дефицит.

    Голям келепир в тая украина ,няма що

    19:27 13.09.2026

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