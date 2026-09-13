Русия удари Украйна от Краматорск до Ивано-Франковск, Киев отвърна с атаки по руски НПЗ

Русия нанесе поредица от удари по различни части на Украйна в неделя, 13 септември, като атаките засегнаха както източните райони на страната, така и Одеска област и западния град Ивано-Франковск. В същото време украинските сили съобщиха за серия от удари по руска военна и петролна инфраструктура.
В Краматорск, Донецка област, при два руски удара са загинали двама цивилни, а още 10 души са били ранени. По данни на Донецката областна прокуратура първата атака е извършена около 10:05 часа, като е бил поразен цивилен автомобил. Загинали са двама души, а други четирима са били ранени. Около 10:55 часа руските сили са хвърлили по града четири авиобомби ФАБ-250 с УМПК, при което са пострадали още шестима души.
Нова атака е засегнала и Одеса и областта. По информация на украинската Държавна служба за извънредни ситуации 24 души са пострадали, сред тях и две деца. Повредени са жилищни блокове, складови и стопански помещения, както и автомобилен сервиз. На няколко места са възникнали пожари, включително мащабни пожари в складови помещения.
На фона на ударите по южната и източната част на страната руските сили са атакували и Ивано-Франковск с дронове. Един човек е бил ранен и хоспитализиран, а в един от кварталите са нанесени леки щети по прозорците на сгради. Кметът на града Руслан Марцинкив заяви, че има информация за възможно засилване на руските удари по Западна Украйна и призова жителите да използват укритията.
На свой ред украинските сили съобщиха за удари по руска нефтена инфраструктура. Генералният щаб на Украйна потвърди, че през нощта срещу 13 септември са били поразени нефтопреработващият завод „Славянский“ в Краснодарския край и „Танеко“ в Татарстан.
След удара по „Славянский“ в Славянск-на-Кубани е избухнал пожар. В „Танеко“ в Нижнекамск, по данни на украинския Генерален щаб, се е запалил един от резервоарите. Киев също така потвърди допълнителни поражения по Саратовския НПЗ след удар от 11 септември – засегнати са технологична инсталация за първична преработка на нефт и участък от магистрален тръбопровод.
Украинското военно разузнаване съобщи отделно, че при удара по НПЗ „Славянск-ЕКО“ в Краснодарския край са били поразени ключова инсталация за преработка на нефт и резервоарен парк. Според ГУР след атаката на територията на предприятието е избухнал мащабен пожар, като димът и пламъците са били видими от десетки километри.
Украинският Генерален щаб съобщи и за удари по руски военни обекти на окупираните територии. Поразено е място за съхранение, подготовка и изстрелване на ударни дронове в Донецк, както и наземни ретранслатори за управление на безпилотни апарати в района на Железния порт и Скадовск в Херсонска област и в окупирания Крим.
В района на Оленевка е бил поразен и антенен комплекс, а в Брянска област е унищожена радиолокационна станция за проследяване на цели, твърди украинското военно командване.
Така в рамките на едно денонощие бойните действия отново показаха своя двустранен характер – руските сили нанесоха удари по украински градове, включително далеч от фронтовата линия, докато Украйна засили атаките си срещу руски нефтопреработващи мощности и военна инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #9, #45
18:19 13.09.2026
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3 Съдията
18:19 13.09.2026
4 Русия
18:20 13.09.2026
5 Пълни руските потури
18:20 13.09.2026
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7 Мишел
Коментиран от #39
18:22 13.09.2026
8 Идва
18:23 13.09.2026
9 В отговор
До коментар #1 от "Примати":Китай ще им спре ресурсите... Айфона вече наполовина се прави от Сингапур, Тайван и Ю.Корея, скоро ще смени марката .... или собственика си!
18:23 13.09.2026
10 Един е на света цар Путин навсегда
Суми дотационен ли беше?😂
18:26 13.09.2026
11 ЗЕЛЕНСКИИИИ
Коментиран от #36
18:29 13.09.2026
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20 Топчията
18:36 13.09.2026
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22 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #19 от "Прав сте":Суссс бре гьотт.ветрен ,сам си пишеш и сам си отговаряш !
18:37 13.09.2026
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24 Клати Курти
До коментар #21 от "И вие сте точен":Да бе ,щото в Булгар И Стан са намалили цените на горивата 😂😂😂👈.
18:39 13.09.2026
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28 Смешник
18:40 13.09.2026
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36 Oня с коня
До коментар #11 от "ЗЕЛЕНСКИИИИ":Толкова години Земенски не вдигна бяло Знаме,че баш сега ли,когато Европа запретна ръкави и започна да снабдява Украйна с най-модерни оръжие и Купища Евро?А ще си върне ли Украйна избитите Синове и Съпрузи ако вдигне бяло Знаме?Не ги мислите тия работи и бързате да давате Съвети,ама добре че не ви се обръща внимание!
Коментиран от #40, #42
18:44 13.09.2026
37 Q -Ресс Tиaа
До коментар #26 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тихо бе пърр.делл ,няма такива бомби с обеднен уран ,има противотанкови снаряди със сърдечник с обеднен уран защото е много твърд .Писна ми на дядовия вече ,е...б ..и ,учи е..б...и учи ...
18:45 13.09.2026
38 Джери
18:45 13.09.2026
39 Баба Гошка
До коментар #7 от "Мишел":Тъкмо вместо пристанище, ще им направи нов плаж в Одеса. Да забравят за кораби и морско корабоплаване.
18:46 13.09.2026
40 Коня на Оня
До коментар #36 от "Oня с коня":Конски ,отивай да правиш дървени лъжици и копанки ,влашки ромме ,а дъргела бмв продай на някой братчед докато още може и дари парите на Украйна след това .
18:47 13.09.2026
41 оня с коня
18:49 13.09.2026
42 Баба Гошка
До коментар #36 от "Oня с коня":Съпрузи няма да им трябват. Само в Германистаннско 10 милиона мигрантПитеци чакат на топ порчени за бяла жена. Украинките бързо ще запълнят празнината от загубените съпрузи
18:50 13.09.2026
43 Том
18:52 13.09.2026
44 Джери
18:54 13.09.2026
45 Колко
До коментар #1 от "Примати":Неграмотно хахаха
18:55 13.09.2026
46 оня с коня
не ви ли свърши работния ден ? или галя дава бонус?
18:56 13.09.2026
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58 Класически руски трололо
Министърът на Финансите Марченко предупреди: това не се е случвало от 2022 г. Правителството съкращава разходите, като дава приоритет на отбраната. Социалното подпомагане се прехвърля на остатъчен принцип .
Данъците върху пратките и търговските платформи няма да спасят ситуацията.
Без МВФ Киев ще загуби 1,66 милиарда долара и милиарди европейски пари. Бизнесът напуска, приходите падат и ЕС ще трябва да покрие почти целия дефицит.
Голям келепир в тая украина ,няма що
19:27 13.09.2026