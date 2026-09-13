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Масови акции в Турция: Десетки задържани при операция срещу ЛГБТК+ организации

Масови акции в Турция: Десетки задържани при операция срещу ЛГБТК+ организации

13 Септември, 2026 19:26, обновена 13 Септември, 2026 19:29 419 11

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  • лгбт

Полицията извърши обиски в организации и места, свързани с ЛГБТК+ общността, а властите съобщиха за разследване срещу 162 души

Масови акции в Турция: Десетки задържани при операция срещу ЛГБТК+ организации - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турските власти проведоха мащабна операция срещу ЛГБТК+ организации и активисти, при която са задържани десетки хора и са извършени обиски на офиси и други места, свързани с общността.

По данни на Reuters най-малко 47 души са били задържани при координирани акции, проведени през уикенда. Паралелно с това прокуратурата съобщава за разследване срещу общо 162 заподозрени, девет организации и 13 компании.

Сред засегнатите организации е и „Kaos GL“ – една от най-известните турски организации, защитаващи правата на ЛГБТК+ хората. Полицията е извършила обиски на нейни обекти, както и на други места, посещавани от представители на общността.

Турските власти свързват операцията с разследване за предполагаеми престъпления, включително обвинения за проституция и разпространение на непристойни материали. При акциите са били иззети различни предмети, сред които електронни устройства и други материали, съобщават властите

Министърът на правосъдието Акин Гюрлек заяви, че действията са свързани с държавната кампания „Моето семейство е в безопасност“, която е част от по-широката политика на правителството за насърчаване на традиционните семейни ценности и борба с демографския спад.

Паралелно с физическите обиски турските власти са предприели и действия в интернет. Блокиран е достъпът до редица сайтове и профили в социалните мрежи, свързани с ЛГБТК+ организации.

Правозащитни организации определиха действията като поредна ескалация на натиска срещу ЛГБТК+ общността и гражданското общество в Турция. Представители на правозащитни организации и европейски институции изразиха опасения, че операцията може да има по-широк политически характер и да ограничава основни граждански свободи.

Акциите се вписват в по-широката политика на турското правителство към ЛГБТК+ общността през последните години. Властите в Анкара все по-често поставят акцент върху защитата на традиционното семейство, докато правозащитни организации предупреждават за засилваща се дискриминация и ограничения върху публичната дейност на ЛГБТК+ организации.

Последните действия показват, че напрежението между турските власти и ЛГБТК+ организациите продължава да се задълбочава, като настоящата операция е сред най-мащабните подобни акции през последния период.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СУПЕР АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ

    15 2 Отговор
    НА ТУРСКИТЕ ВЛАСТИ.

    19:31 13.09.2026

  • 2 Бой бой

    6 0 Отговор
    По Сатана

    19:32 13.09.2026

  • 3 правилно

    6 0 Отговор
    Но сигурно на някои от общността ще им хареса.

    19:32 13.09.2026

  • 4 Гост

    8 1 Отговор
    В Тюркието гьотверените ги обичат много.

    19:34 13.09.2026

  • 5 Верно ли

    4 4 Отговор
    Откога ЛГБТИ станаха БТК :))))

    19:34 13.09.2026

  • 6 Точен

    4 2 Отговор
    Изобщо не харесвам Турция, но тези акции изцяло одобрявам. Баба европа, по-точно водачите й са изцяло виновни за крайно ниската раждаемост на европейките, както и за увеличаването на женствените си мъже...

    19:35 13.09.2026

  • 7 Браво

    8 1 Отговор
    В Турция перманентно правят акции срещу анормалните и срещу известните личности които които се дрогират и дават лош пример на обществото.Доста вече търкат наровете в затвора.Няма друг начин за борба с наркотиците и пее растията.

    19:35 13.09.2026

  • 8 Добре че нашият кокор

    5 2 Отговор
    не е бил на почивка в Турция тези дни защото щеше да бъде прибран на топло.
    И е чудесно че подкрепя двойката Гюров кандев защото с неговото любезно съдействие те няма да имат никакъв шанс да спечелят.
    Толкова много хора изпитват отвращение от този индивид че ще отида да гласуват с удоволствие като наказателен вот срещу неговата двойка

    Коментиран от #9, #10

    19:36 13.09.2026

  • 9 АМИ ЧЕ ТОВА МУ

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Добре че нашият кокор":

    Е МЕЧТАТА. В ТУРСКИЯ ЗАНДАН В КИЛИЯ С 40 ЗАГОРЕЛИ НА КОКОРСКИ ЩЕ МУ СЕ ОТРАЗИ МЕГА ЗДРАВОСЛОВНО.

    19:38 13.09.2026

  • 10 От личен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Добре че нашият кокор":

    Опит ли е?

    19:40 13.09.2026

  • 11 Механик

    0 0 Отговор
    ЛГБТК+
    Кво е тва? До оня ден бяха само ЛГБТ, сега вече имат още една буква?
    Тия верно се размножават по безполов път. Следващия път няма да им стигне цялата азбука ми с е види.

    19:42 13.09.2026

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