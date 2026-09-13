Масови акции в Турция: Десетки задържани при операция срещу ЛГБТК+ организации

Турските власти проведоха мащабна операция срещу ЛГБТК+ организации и активисти, при която са задържани десетки хора и са извършени обиски на офиси и други места, свързани с общността.
По данни на Reuters най-малко 47 души са били задържани при координирани акции, проведени през уикенда. Паралелно с това прокуратурата съобщава за разследване срещу общо 162 заподозрени, девет организации и 13 компании.
Сред засегнатите организации е и „Kaos GL“ – една от най-известните турски организации, защитаващи правата на ЛГБТК+ хората. Полицията е извършила обиски на нейни обекти, както и на други места, посещавани от представители на общността.
Турските власти свързват операцията с разследване за предполагаеми престъпления, включително обвинения за проституция и разпространение на непристойни материали. При акциите са били иззети различни предмети, сред които електронни устройства и други материали, съобщават властите
Министърът на правосъдието Акин Гюрлек заяви, че действията са свързани с държавната кампания „Моето семейство е в безопасност“, която е част от по-широката политика на правителството за насърчаване на традиционните семейни ценности и борба с демографския спад.
Паралелно с физическите обиски турските власти са предприели и действия в интернет. Блокиран е достъпът до редица сайтове и профили в социалните мрежи, свързани с ЛГБТК+ организации.
Правозащитни организации определиха действията като поредна ескалация на натиска срещу ЛГБТК+ общността и гражданското общество в Турция. Представители на правозащитни организации и европейски институции изразиха опасения, че операцията може да има по-широк политически характер и да ограничава основни граждански свободи.
Акциите се вписват в по-широката политика на турското правителство към ЛГБТК+ общността през последните години. Властите в Анкара все по-често поставят акцент върху защитата на традиционното семейство, докато правозащитни организации предупреждават за засилваща се дискриминация и ограничения върху публичната дейност на ЛГБТК+ организации.
Последните действия показват, че напрежението между турските власти и ЛГБТК+ организациите продължава да се задълбочава, като настоящата операция е сред най-мащабните подобни акции през последния период.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СУПЕР АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ
19:31 13.09.2026
2 Бой бой
19:32 13.09.2026
3 правилно
19:32 13.09.2026
4 Гост
19:34 13.09.2026
5 Верно ли
19:34 13.09.2026
6 Точен
19:35 13.09.2026
7 Браво
19:35 13.09.2026
8 Добре че нашият кокор
И е чудесно че подкрепя двойката Гюров кандев защото с неговото любезно съдействие те няма да имат никакъв шанс да спечелят.
Толкова много хора изпитват отвращение от този индивид че ще отида да гласуват с удоволствие като наказателен вот срещу неговата двойка
Коментиран от #9, #10
19:36 13.09.2026
9 АМИ ЧЕ ТОВА МУ
До коментар #8 от "Добре че нашият кокор":Е МЕЧТАТА. В ТУРСКИЯ ЗАНДАН В КИЛИЯ С 40 ЗАГОРЕЛИ НА КОКОРСКИ ЩЕ МУ СЕ ОТРАЗИ МЕГА ЗДРАВОСЛОВНО.
19:38 13.09.2026
10 От личен
До коментар #8 от "Добре че нашият кокор":Опит ли е?
19:40 13.09.2026
11 Механик
Кво е тва? До оня ден бяха само ЛГБТ, сега вече имат още една буква?
Тия верно се размножават по безполов път. Следващия път няма да им стигне цялата азбука ми с е види.
19:42 13.09.2026