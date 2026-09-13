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Либийските власти иззеха екстази с образа на Муамар Кадафи

Либийските власти иззеха екстази с образа на Муамар Кадафи

13 Септември, 2026 21:41, обновена 13 Септември, 2026 21:44 499 4

  • либия-
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  • кадафи-
  • изземване

Наркотиците са били открити при операция на либийските служби

Либийските власти иззеха екстази с образа на Муамар Кадафи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Либийските власти са иззели партида таблетки екстази, върху които е било поставено изображение на бившия либийски лидер Муамар Кадафи.

Наркотиците са били открити при операция на местните служби за борба с трафика на наркотици. Случаят привлече внимание не само заради количеството на иззетото вещество, но и заради необичайния дизайн на таблетките.

Върху екстази таблетките е било изобразено лицето на Кадафи, който управляваше Либия повече от четири десетилетия, преди да бъде свален от власт през 2011 г.

Либийските власти не съобщават данни, които да доказват политическа връзка между изображението и производителите или разпространителите на наркотика.

Подобни изображения върху синтетични наркотици често се използват от производители и трафиканти като своеобразна „марка“, която да отличава конкретна партида на нелегалния пазар.

Случаят е показателен и за продължаващите проблеми на Либия с нелегалния трафик на наркотични вещества. След падането на режима на Кадафи страната остава политически разделена и с ограничен контрол върху редица територии и транспортни маршрути.

Либийските служби продължават периодично да съобщават за операции срещу контрабандата и незаконната търговия с наркотични вещества.

В конкретния случай предстои да бъде установено откъде е дошла пратката и за кой пазар е била предназначена.


Либия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чики Блъсков

    4 0 Отговор
    "КОГАТО КАДАФИ БЕШЕ ЖИВ, ЛИБИЯ БЕШЕ ЕДНА ДЪРЖАВА. ЕДИН КОНТРОЛ. ЕДИН ДОСТЪП ДО ПЕТРОЛА. НИКОЙ НЕ МОЖЕШЕ ДА ОТКЛОНЯВА ПОТОЦИ. НИКОЙ НЕ МОЖЕШЕ ДА КРАДЕ ПРЕЗ ПАРАЛЕЛНИ КАНАЛИ. СЕГА ЛИБИЯ Е РАЗДЕЛЕНА НА ИЗТОК И ЗАПАД. ДВЕ ПРАВИТЕЛСТВА. ДВЕ АРМИИ. ПЕТРОЛЪТ СЕ КРАДЕ ПРЕЗ ПАРАЛЕЛНИ КАНАЛИ. ООН ДОКЛАДВА ЗА НЕЗАКОНЕН ИЗНОС, КОНТРАБАНДА И ОТКЛОНЯВАНЕ НА ГОРИВО. ПРИХОДИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА БОЙЦИ, НЕ ЗА ХОРАТА. ТОВА НЕ Е ЛИБИЯ. ТОВА Е ПАЗАР ЗА ПЕТРОЛ. ВСЕКИ КРАДЕ. ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ. ОСВЕН ХОРАТА."

    21:50 13.09.2026

  • 2 Тамошните

    3 0 Отговор
    дилъри май ги гони носталгията...

    21:50 13.09.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    МИ ЧЕ ОНИ
    СА СИ ЕКСТАЗИ И БЕЗ ЕКСТАЗИ 🗣

    21:50 13.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Ти да видиш ,а на пазара вече има тоалетна хартия с лика на клоуни жълти и зелени ,хитлеряхю магарета глупави кокошки урсули макарони ,очакваме и памперси

    22:26 13.09.2026