Либийските власти иззеха екстази с образа на Муамар Кадафи

Либийските власти са иззели партида таблетки екстази, върху които е било поставено изображение на бившия либийски лидер Муамар Кадафи.

Наркотиците са били открити при операция на местните служби за борба с трафика на наркотици. Случаят привлече внимание не само заради количеството на иззетото вещество, но и заради необичайния дизайн на таблетките.

Върху екстази таблетките е било изобразено лицето на Кадафи, който управляваше Либия повече от четири десетилетия, преди да бъде свален от власт през 2011 г.

Либийските власти не съобщават данни, които да доказват политическа връзка между изображението и производителите или разпространителите на наркотика.

Подобни изображения върху синтетични наркотици често се използват от производители и трафиканти като своеобразна „марка“, която да отличава конкретна партида на нелегалния пазар.

Случаят е показателен и за продължаващите проблеми на Либия с нелегалния трафик на наркотични вещества. След падането на режима на Кадафи страната остава политически разделена и с ограничен контрол върху редица територии и транспортни маршрути.

Либийските служби продължават периодично да съобщават за операции срещу контрабандата и незаконната търговия с наркотични вещества.

В конкретния случай предстои да бъде установено откъде е дошла пратката и за кой пазар е била предназначена.