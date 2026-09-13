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Обама предупреди за рисковете от изкуствения интелект

Обама предупреди за рисковете от изкуствения интелект

13 Септември, 2026 21:45, обновена 13 Септември, 2026 21:47 522 4

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  • рискове

Бившият американски президент призова демократите да превърнат контрола върху ИИ в политически приоритет

Обама предупреди за рисковете от изкуствения интелект - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Барак Обама предупреди за потенциалните рискове от бързото развитие на изкуствения интелект и призова Демократическата партия да постави безопасността и регулирането на технологията сред основните си политически приоритети.

Според The New York Times Обама е призовал демократите в Конгреса да отделят по-голямо внимание на въпроса за контрола върху развитието на изкуствения интелект.

По думите му развитието на ИИ вече се движи с темпове, които изискват политическите институции да реагират по-бързо.

Обама не призовава за спиране на технологичния напредък. Основният му акцент е върху необходимостта от правила, които да ограничават рисковете за обществото и да гарантират, че развитието на технологията няма да остане изцяло в ръцете на частни компании.

Темата за регулирането на изкуствения интелект постепенно се превръща в един от основните политически въпроси в САЩ.

Конгресът обсъжда различни предложения, свързани с безопасността на ИИ, защитата на личните данни, авторските права и възможното използване на технологията за манипулиране на информацията.

Същевременно американската администрация настоява страната да запази лидерската си позиция в разработването на ИИ, особено в конкуренцията с Китай.

Именно това създава сложен баланс — Вашингтон иска едновременно да ограничи рисковете от технологията и да не позволи на прекомерната регулация да даде предимство на конкурентите на САЩ.

Предупреждението на Обама идва в момент, когато изкуственият интелект все по-силно навлиза в икономиката, образованието, медиите и държавното управление.

Според бившия президент въпросът вече не е дали ИИ ще промени обществото, а дали политиците ще успеят да създадат достатъчно ефективни правила, преди технологичните промени да изпреварят законодателството


САЩ
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  • 1 сноу

    1 0 Отговор
    Цигански главоблъсканици...

    21:53 13.09.2026

  • 2 Орхан Мурат

    2 0 Отговор
    Очаквах такива публикации да се появят .! Запада губи контрол и овцете може скоро да изядат чобанина..!

    21:54 13.09.2026

  • 3 обонго

    2 1 Отговор
    това човекоподобно е било президент ?

    21:57 13.09.2026

  • 4 ии вече има съзнание

    1 0 Отговор
    и спира тока в няколко държави щото е жаден а човеците са без значение

    22:08 13.09.2026