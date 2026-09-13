Обама предупреди за рисковете от изкуствения интелект

Бившият президент на САЩ Барак Обама предупреди за потенциалните рискове от бързото развитие на изкуствения интелект и призова Демократическата партия да постави безопасността и регулирането на технологията сред основните си политически приоритети.

Според The New York Times Обама е призовал демократите в Конгреса да отделят по-голямо внимание на въпроса за контрола върху развитието на изкуствения интелект.

По думите му развитието на ИИ вече се движи с темпове, които изискват политическите институции да реагират по-бързо.

Обама не призовава за спиране на технологичния напредък. Основният му акцент е върху необходимостта от правила, които да ограничават рисковете за обществото и да гарантират, че развитието на технологията няма да остане изцяло в ръцете на частни компании.

Темата за регулирането на изкуствения интелект постепенно се превръща в един от основните политически въпроси в САЩ.

Конгресът обсъжда различни предложения, свързани с безопасността на ИИ, защитата на личните данни, авторските права и възможното използване на технологията за манипулиране на информацията.

Същевременно американската администрация настоява страната да запази лидерската си позиция в разработването на ИИ, особено в конкуренцията с Китай.

Именно това създава сложен баланс — Вашингтон иска едновременно да ограничи рисковете от технологията и да не позволи на прекомерната регулация да даде предимство на конкурентите на САЩ.

Предупреждението на Обама идва в момент, когато изкуственият интелект все по-силно навлиза в икономиката, образованието, медиите и държавното управление.

Според бившия президент въпросът вече не е дали ИИ ще промени обществото, а дали политиците ще успеят да създадат достатъчно ефективни правила, преди технологичните промени да изпреварят законодателството