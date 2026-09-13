Хусите: Саудитска Арабия е нанесла 58 въздушни удара по шест провинции на Йемен

Йеменското движение на хусите заяви, че саудитската авиация е нанесла 58 въздушни удара по шест провинции на страната.

Според информацията ударите са част от продължаващата саудитска военна операция срещу силите на „Ансар Аллах“, след като през последните дни бойните действия в Йемен рязко се засилиха.

По-рано хусите съобщиха за десетки саудитски въздушни удари по различни райони на Йемен. Ал Джазира потвърди, че саудитските сили са извършвали въздушни атаки в шест провинции, сред които Ал Джауф, Мариб, Таиз, Ходейда и Саада, предаде Ал Джазира.

Няма независимо потвърждение на всички данни за броя на ударите, посочени от хусите. Саудитските власти не са потвърдили публично в същия обем информацията за 58 атаки.

Ескалацията идва след значителни териториални успехи на хусите. Движението установи контрол над стратегическия йеменски пристанищен град Моха на Червено море и продължи да се придвижва към района на пролива Баб ел Мандеб — един от най-важните морски коридори между Червено море и Аденския залив.

Развитието има потенциални последици далеч извън пределите на Йемен. Баб ел Мандеб е ключов маршрут за международното корабоплаване и за транспорта на енергийни суровини. Всяко продължително нарушаване на движението през пролива може да увеличи разходите за превоз и да окаже допълнителен натиск върху световните енергийни пазари.

Хусите са подкрепяни от Иран и през последните месеци възобновиха атаките срещу саудитски цели, след като напрежението в региона се засили. Саудитска Арабия от своя страна подкрепя международно признатото йеменско правителство и се опитва да спре настъплението на хусите.

Конфликтът се развива на фона на по-широката криза в Близкия изток, свързана с войната между САЩ и Иран. Последните събития в Йемен вече предизвикват опасения за сигурността на корабоплаването както в Червено море, така и около Баб ел Мандеб.

Ако боевете продължат да се разширяват, рискът за международните морски маршрути и за доставките на нефт може да нарасне допълнително.