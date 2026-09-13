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Хусите: Саудитска Арабия е нанесла 58 въздушни удара по шест провинции на Йемен

Хусите: Саудитска Арабия е нанесла 58 въздушни удара по шест провинции на Йемен

13 Септември, 2026 22:08, обновена 13 Септември, 2026 22:12 618 5

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  • саудитска арабия-
  • удари

Твърдението идва на фона на рязката ескалация на бойните действия и настъплението на хусите по западното крайбрежие

Хусите: Саудитска Арабия е нанесла 58 въздушни удара по шест провинции на Йемен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Йеменското движение на хусите заяви, че саудитската авиация е нанесла 58 въздушни удара по шест провинции на страната.

Според информацията ударите са част от продължаващата саудитска военна операция срещу силите на „Ансар Аллах“, след като през последните дни бойните действия в Йемен рязко се засилиха.

По-рано хусите съобщиха за десетки саудитски въздушни удари по различни райони на Йемен. Ал Джазира потвърди, че саудитските сили са извършвали въздушни атаки в шест провинции, сред които Ал Джауф, Мариб, Таиз, Ходейда и Саада, предаде Ал Джазира.

Няма независимо потвърждение на всички данни за броя на ударите, посочени от хусите. Саудитските власти не са потвърдили публично в същия обем информацията за 58 атаки.

Ескалацията идва след значителни териториални успехи на хусите. Движението установи контрол над стратегическия йеменски пристанищен град Моха на Червено море и продължи да се придвижва към района на пролива Баб ел Мандеб — един от най-важните морски коридори между Червено море и Аденския залив.

Развитието има потенциални последици далеч извън пределите на Йемен. Баб ел Мандеб е ключов маршрут за международното корабоплаване и за транспорта на енергийни суровини. Всяко продължително нарушаване на движението през пролива може да увеличи разходите за превоз и да окаже допълнителен натиск върху световните енергийни пазари.

Хусите са подкрепяни от Иран и през последните месеци възобновиха атаките срещу саудитски цели, след като напрежението в региона се засили. Саудитска Арабия от своя страна подкрепя международно признатото йеменско правителство и се опитва да спре настъплението на хусите.

Конфликтът се развива на фона на по-широката криза в Близкия изток, свързана с войната между САЩ и Иран. Последните събития в Йемен вече предизвикват опасения за сигурността на корабоплаването както в Червено море, така и около Баб ел Мандеб.

Ако боевете продължат да се разширяват, рискът за международните морски маршрути и за доставките на нефт може да нарасне допълнително.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИКЪДЕ В ИСТОРИЯТА

    9 2 Отговор
    НЯМА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ЗА САУДИТЕЦ БОЕЦ. ТАКОВА ЖИВОТНО НЯМА И НЕ Е ИМАЛО. АКО ГОСПОД НЕ БЕ ГИ ДАРИЛ С ПЕТРОЛ И АКО САЩ НЕ ГИ ПОДПИРАТ ДОРИ ДЪРЖАВА НЯМАШЕ ДА ИМАТ.КАМИЛАРИ СТРАХЛИВЦИ И ПРЕДАТЕЛИ.

    22:16 13.09.2026

  • 2 Кина

    4 1 Отговор
    Западното зло свършва бомбите и не иска да изразходва тези които са за самозащита ако конфликта тръгне към Сащ..! Светът е гладен в момента за редкоземни елементи особенно оръжейните западни гиганти.. Китай има но вече не дава , Русия има но не дава , Украйна има но там не става гърмят...Злото е в надупена позиция..Това са фактите..

    22:21 13.09.2026

  • 3 ?????

    1 4 Отговор
    Само да попитам - как да ги четем хуси, хути, хусити?
    Определете се някак си.
    Или всеки автор във Фактите си има свой превод от йеменски.

    Коментиран от #4

    22:26 13.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе Оли":

    И все пак не става ясно как да ги четем.
    В разни материали са посочени по разному.
    Що така?
    Поради разлика от използваните ИИ ли?
    А многознайко?
    Кво ще кажеш по тоя повод бре?
    Що си не таковаш Оли Абето?

    22:37 13.09.2026