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Германското правителство отхвърли слуховете за кабинет на малцинството

Германското правителство отхвърли слуховете за кабинет на малцинството

13 Септември, 2026 22:17, обновена 13 Септември, 2026 22:20 445 8

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Говорител на кабинета на Фридрих Мерц определи спекулациите като напълно неоснователни

Германското правителство отхвърли слуховете за кабинет на малцинството - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германското правителство отхвърли информациите, че управляващата коалиция може да се разпадне и на нейно място да бъде създадено правителство на малцинството, предаде DPA.

Говорител на федералното правителство определи спекулациите за евентуален кабинет на малцинството като „напълно извадени от въздуха“ и заяви, че канцлерът Фридрих Мерц продължава да работи с настоящото управление.

Слуховете се появиха на фона на засилващия се политически натиск върху Мерц и управляващия съюз между ХДС/ХСС и Германската социалдемократическа партия.

В германските медии през последните дни се обсъждат различни сценарии за бъдещето на правителството, включително възможността ХДС/ХСС да управлява без коалиционния си партньор и да разчита на подкрепа от други партии при гласуванията в Бундестага.

Тези спекулации бяха отхвърлени категорично от канцлерството.

Темата обаче показва нарастващото напрежение около правителството на Мерц. Канцлерът е изправен както пред критики от опозицията, така и пред вътрешнопартийни дискусии за посоката на управление.

Особено внимание привлича и нарастващата подкрепа за „Алтернатива за Германия“, която поставя управляващите партии под допълнителен натиск.

Председателят на ХСС Маркус Зьодер също заяви, че партията му няма да предприеме действия за сваляне на Мерц като канцлер.

В същото време Мерц вече неведнъж е отхвърлял възможността за управление на малцинството, както и сценарии за предсрочни федерални избори.

Засега правителството продължава да функционира в рамките на договорената коалиция. Отхвърлянето на слуховете от канцлерството има за цел да покаже, че въпреки политическия натиск няма непосредствени планове за промяна на управляващата конструкция.

Развитието ще бъде внимателно следено на фона на предстоящите регионални избори и нарастващото напрежение между основните политически сили в Германия.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    1 4 Отговор
    Проруските и крайнодесните екстремисти искат да докарат руски мир. И да бъдат дезинформирани. България си е България. Без зависимост от Русия и Запада. Но като цяло не би трябвало да се подложим на такива зависимости.

    22:24 13.09.2026

  • 2 Мхм

    4 2 Отговор
    До последния украинец и до последния хдс/хсс от ЕНП в Германия.

    22:25 13.09.2026

  • 3 магаре с дар от бог.

    3 1 Отговор
    В Германия няма ли снайперисти ..? За кратко време могат да решат проблеми които алтернатива за Германия ще решава с години..!

    Коментиран от #8

    22:26 13.09.2026

  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 1 Отговор
    тука с П0врьщаме бе кабинет на малцинствата

    22:27 13.09.2026

  • 5 ?????

    4 1 Отговор
    Уф.
    Аз така разбирам че с 13% подкрепа тва е кабинет на мнозинството.
    Или нещо не разбирам?

    22:29 13.09.2026

  • 6 Име

    2 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:37 13.09.2026

  • 7 Ами

    1 1 Отговор
    Лобиста е пътник.
    Дори един от най-големите дарители на ХДС
    поиска оставката му след изборите в Саксония-Анхалт.

    22:37 13.09.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "магаре с дар от бог.":

    Провокаторите могат да плямпат каквото си искат!

    22:39 13.09.2026

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