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Западни ветерани обучават руски бойци в България?
  Тема: Украйна

Западни ветерани обучават руски бойци в България?

10 Септември, 2026 13:01 2 092 57

  • украйна-
  • алфа-метал-
  • русия-
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  • ветерани-
  • sas-
  • войници

В доклад се твърди, че в тренировъчен център в България ветерани от британската SAS и други западни армейски части обучават руснаци за сражения в Украйна

Западни ветерани обучават руски бойци в България? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ветерани от прочутата специална част на британската армия Special Air Service (SAS), но и от други западни армейски части обучават руснаци да се сражават в Украйна, пише британският вестник "Телеграф", който разполага с изтекъл разузнавателен доклад.

В обширната си публикация по темата изданието посочва, че оценка, изготвена за разузнавателните агенции от групата "Пет очи", която включва САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия, установява с "голяма увереност", че западни военни ветерани са били наети да обучават руски граждани, както и "военнослужещи в активна служба".

Още новини от Украйна

На "Телеграф" е било показано копие от доклад, изготвен за австралийското разузнаване SIS, въз основа на интервюта с двама бивши австралийски оперативни служители от специалните сили и един резервист в активна служба, които твърдят, че са били потърсени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, в които според твърденията са били настанени руски клиенти.

Там се посочва, че в бойния лагер в село Междени в Северна България, управляван от военната тренировъчна компания "Алфа-Метал", работят инструктори с "разнообразен опит", включително от британската SAS, Австралийския полк за командоси, американските полицейски сили и американските "Морски тюлени". Центърът предлага обучение за специални сили и курсове за снайперисти за напреднали на цена от около 4000 евро на човек, като се насочва към потенциални членове на частни военни компании, лични охранители и екипи за корпоративна сигурност. На българската уебстраница на "Алфа-Метал" се посочва, че Alfa Metal Ltd. е българското представителство на регистрирана във Великобритания компания.

Ветераните от специалните сили, интервюирани с цел събиране на разузнавателна информация за лагера, са заявили, че според настоящи служители лагерът продължава да обучава руски граждани и през 2025, три години след нахлуването на армията на Владимир Путин в Украйна.

"Телеграф" пише, че "Алфа-Метал" е публикувала преди шест месеца обява за работа в LinkedIn, в която търси ветерани от SAS за работа в центъра. В нея се казва, че се търси "гражданин на Обединеното кралство" със "солиден оперативен опит и доказан опит в обучението". В отдела за инструкторите на уебстраницата на "Алфа-Метал" изглежда фигурира и американски ветеран, който твърди, че е служил в Командването за специални операции на американската армия в продължение на 12 години.

Кризата с личния състав на Путин

В публикацията си "Телеграф" посочва, че Русия е претърпяла ужасяващи загуби на бойното поле в Украйна – 1,4 милиона жертви и ранени, включително до 500 000 загинали, според западни официални лица. "Положението в момента е толкова бедствено, че Москва губи около 6000 войници повече на месец, отколкото може да набере, сочат източници от разузнаването", четем още там.

Вероятно именно кризата с кадрите и обучението на войници подтиква руснаците да посещават военни курсове извън Русия, за да се научат как да се сражават или да подобрят уменията си, посочва британското издание.

Вестникът стига до извода, че "Алфа-Метал" явно е свързана с "Алфа Регион" – руска частна охранителна компания със седалище в Санкт Петербург, която рекламира обучителния лагер на своя уебсайт и споменава курсове за частни военни изпълнители и инструктори с "богат опит в специалните сили и полицейските подразделения в България, САЩ, Русия, Гърция, Израел и Украйна".

От "Алфа-Метал" отричат

Пред "Телеграф" от компанията "Алфа-Метал" са заявили, че никога не са наемали ветерани от SAS и нямат никаква връзка с британските специални сили. Освен това говорител на компанията е посочил, че центърът не е обучавал руски граждани след нахлуването в Украйна и определя твърденията като "неверни". Обучителният център също така отрича всякаква връзка с "Алфа Регион" и приписва твърдението на объркване, дължащо се на "приликата между имената на независими юридически лица".

Запитан от "Телеграф" за раздела в уебсайта на "Алфа-Метал", в който се споменава "споразумение за партньорство" с "Алфа Регион", говорителят потвърждава, че центърът е имал "исторически професионални контакти" с компанията и е "започнал преглед на архивираните маркетингови материали", за да коригира "остарялото съдържание".

"Телеграф" междувременно е научил, че информацията за предполагаемото обучение на руснаци, провеждано от ветерани от западните специални сили, в момента се разследва от австралийската SIS. Съгласно законодателството на Великобритания и Австралия е незаконно бивши служители на специалните сили да използват своето обучение, за да подпомагат чужда държава. Същевременно "Телеграф" подчертава, че не е успял да провери независимо твърденията, съдържащи се в изтеклия доклад.

Британското издание посочва, че високопоставен източник от SAS е заявил, че не му е известно такива ветерани да са обучавали руснаци на бойни действия. "SAS е малка общност и хората си говорят", казва източникът. "Ако хората правеха това, щяхме да знаем. Ако някой го е правил, бих бил изключително изненадан и дълбоко разочарован." Източникът посочва и друго: "Има около 5000 ветерани от SAS, но лесно се намират още 25 000 души, които твърдят, че са част от полка, защото това изглежда добре в автобиографиите им. Има много лъжци навън."


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    59 7 Отговор
    Щабът е в Коиловци. Там западните ветерани първо минават опреснителни курсове.

    Коментиран от #12, #24, #25

    13:03 10.09.2026

  • 2 държава в държавата

    18 6 Отговор
    ------Там се посочва, че в бойния лагер в село Междени в Северна България--------
    Да си върнем завладяната държава!

    13:05 10.09.2026

  • 3 Леля Дрол

    60 7 Отговор
    Върху подобна статия дори не си струва да се замисля човек. Толкова е изсмукана от пръстите!

    13:06 10.09.2026

  • 4 ДW трябва да го сглобяват за фейкове

    53 5 Отговор
    Само набеждаване и про.ст.тии във вкисналото зеле.

    Коментиран от #38

    13:07 10.09.2026

  • 5 притеснително е,

    39 5 Отговор
    че все повече започват да намесват България в конфликта - то не бяха българи - руски шпиони, то не бяха български диверсанти, сега пък у нас се обучават руснаци, които да се бият срещу Русия... Не е на добро тази работа.

    Коментиран от #50

    13:07 10.09.2026

  • 6 Кравария убер алес

    38 8 Отговор
    Отново ни се отвлича вниманието от тежките битови проблеми.... Дизела днес е 2 евро, бензина 1.70.... следва оскъпяване на всичко по веригата. Но ПП Де Би ли отново търсят руснаци, тия само и единствено това ги вълнува. Хайде ботовете на Мирчев, мотаете се нещо.

    Коментиран от #35

    13:07 10.09.2026

  • 7 Хмм

    9 13 Отговор
    навремето така бяха обучавани иракски войници в България, по времето на правителството на БСП

    13:07 10.09.2026

  • 8 Някой

    32 5 Отговор
    Не вярвам да е вярно. Би се разчуло бързо и би имало силно негативен ефект за България в ЕС.
    Поредна партенка на англичаните. Там са силни.

    13:08 10.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гост

    33 4 Отговор
    Прораганда за малоумници

    13:09 10.09.2026

  • 11 ЗАЩО ЛИ

    7 18 Отговор
    ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
    ПАК СЕ ПРЕВЪЗБУДИХА ?

    Коментиран от #31

    13:09 10.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гледам снимката и се сещам:

    13 3 Отговор
    Какъвто президента,такава е и държавата!
    Укр айна
    Гер мания
    Фран ция
    Амер ика и т.н
    Примери много!

    Коментиран от #26

    13:11 10.09.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    24 3 Отговор
    Накратко:

    1. Пореден пример за "сива" пропаганда, при която обективен факт - наличие на охранителна компания, наемаща специалисти от цял свят да обучават охранители от цял свят се прибавя и се използва за достоверност към пълна лъжа: "ужасяващото" положение на Русия във войната и тежките загуби в жива сила, обстоятелства характеризиращи положението на Киев (които обаче с пропагандна цел се приписват на Москва).

    2. Нито ще е първият, нито последният такъв материал!

    13:12 10.09.2026

  • 15 Може ли контакт?

    21 5 Отговор
    Искам да се науча как се трепят еврасти-атлантиди

    13:13 10.09.2026

  • 16 мнение

    8 4 Отговор
    Държавата си е НРБ от 80 и кусур години, никой не я е завладявал. Това, с перестройката, гласност, солидарност и тн. е етап е от дългосрочната стратегия на комунягите за завладяване на Запада. Още Ленин е казал, че един ден ще се пременят с дрехите на врага, за да го победят отвътре.

    13:13 10.09.2026

  • 17 Механик

    16 2 Отговор
    Мале, малееее...
    А аз твърдя, че извънземни от планетата Дегоба обучават розови пингвини на дълбоко засмукване.

    13:16 10.09.2026

  • 18 Майстора

    20 1 Отговор
    Оказа се,че пресата в Англия е по жълта и от България.Нямало потвърждение, но някои споделил.Изобщо една комшийка каза ...

    13:16 10.09.2026

  • 19 СМЯХ

    15 4 Отговор
    Какво по-добро място за обучение, от полигона Бандеристан?! Там руснаците си тренират всеки ден отстрелване на бандери. Само прочете в украинска правда колко са отстреляли за 6 месеца докато бандерите са се напъвали да правят десант при Кринки от есента на 2022 до пролетта на 2023г. Апропо, идеята за тоя десант е на умните ocтpoвни poдocмecители, които казалипна бандерите, че не е нуждно голямо обучение за десант по вода, те като тръгнели и руснаците щели да се разбягат. Едва ли има нормален, който да тръгне да се учи на нещо от нaглocаксите.

    13:16 10.09.2026

  • 20 Дрогаре и дрогарки?!

    7 5 Отговор
    И премиерът ни и президентката са сърпичукчи, та пригответе погачите за посрещането на обучените руски бойци, които горят от желание да ни устроят едно "Девети септември ".

    Коментиран от #36

    13:17 10.09.2026

  • 21 В ГАБРОВСКО И ЯМБОЛСКО ИМА

    8 3 Отговор
    ПОВЕЧЕ АНГЛИЧАНИ ОТ КОЛКОТО В АНГЛИЯ И СЕ МЛАДИ И НА СРЕДНА ВЪЗРАСТ В АРМЕЙСКА ЗРЯЛОСТ. КУПУВАТ СИ КЪЩИ ВИДИМО С НИЩО НЕ СА ЗАЕТИ. ЧАКАТ ЯВНО НЯКАКЪВ СИГНАЛ.....

    Коментиран от #40

    13:18 10.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АБВ

    15 1 Отговор
    Абсолютни глупости ! Като всичко с източник чуждестранния агент за влияние и пропаганда "Дойче веле". Няма ли кой да спре информационните престъпления на тази гьобелсова медия ?
    "Да не говорим, че този доклад гаче ли другаря Грозев го е писал. Английските мисирки са бетер наще. Кой иска да ходи в червената армия да кяри яко рубли, няма да иде там да го обучат безплатно, ами отива в село Междени да са охарчи с 5000 евро ?! Аре, бе ! Манипулация като за kpeтeни !
    Па и тая селска фирма са набутала с разходи за "западни ветерани" , щото то снайперизъма е тънко дело - не е за всяка уста лъжица. "

    Коментиран от #55

    13:20 10.09.2026

  • 24 По-скоро проверочни изпити

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Да се види на какво ниво са с бойната и политическа подготовка

    13:20 10.09.2026

  • 25 Хахахаха😂😂😂😂

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    😂😂😂 Майтапа настрана, тази дивотия е най добра за деня- кърти мивки!😂😂😂😂

    13:21 10.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мнение

    5 1 Отговор
    Войната си е война, бизнеса си е бизнес. И двете вървят паралелно ръка за ръка. Колкото до руските загуби те до скоро бяха над 2 млн, а сега - само 500 000?

    13:24 10.09.2026

  • 28 4ти километър ауейтс ю

    9 1 Отговор
    ДВ един съвет отивайте на психиатър!

    13:24 10.09.2026

  • 29 Много

    7 1 Отговор
    е хубаво за да е истина !

    13:25 10.09.2026

  • 30 Някой

    7 3 Отговор
    От цялата статия излиза, че Австралия ни шпионира. Къде е ДАНС и защо не гонят австралийски дипломати от посолството?

    13:26 10.09.2026

  • 31 Защото

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЗАЩО ЛИ":

    Търсим да копаме недоръгани шорошпии.

    13:27 10.09.2026

  • 32 Пламен

    3 8 Отговор
    Тази територия , на устието на Камчия която Станишев даде на русия вече не е наша. Там български закони не важат и ще те арестуват и набият ако влезнеш.
    До там стигнаха руските еничари

    13:28 10.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 азчо

    9 0 Отговор
    С какъв акъл трябва да си/ По-точно липса на тъкъв / та да напишеш подобна простотия.....

    13:31 10.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ППДБ/ЛГБТ

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дрогаре и дрогарки?!":

    Няма пък, ние от прайда си искаме двуполовите паради.

    13:33 10.09.2026

  • 37 Лично мнение

    3 0 Отговор
    Ако изобщо е вярно, значи никога няма да се оправим. Да обобщя:
    - държавата се прави на неразбрала и продава оръжие на украинците през Полша, дизел през Румъния и т.н.
    - отново се прави на неразбрала и позволява обучение на руснаците, за да се бият с украинците
    - отново се прави на неразбрала и позволява и на двете страни да изнасят кинти през строителство, петрол, “турски” газ и т.н.
    - взема кинти от и прави мили очи на ЕС, но се чуди как да пусне на китайчетата и същевременно на американчетата
    Според мен при държавите е като при хората: като държиш като крва, така се и отнасят с теб…

    13:37 10.09.2026

  • 38 Винаги са Лъгали

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДW трябва да го сглобяват за фейкове":

    Най-безочливо ни пробутват лъжи и ни убеждават , че това е истина. На въпросната медия въобще не може да се има доверие, както и на много други които ни пробутват антируска пропаганда. Умишлено го правят за да насаждат омразата наречена русофобия .

    13:38 10.09.2026

  • 39 е те пп дб

    2 3 Отговор
    Е пп и дб вече не управляват. Оплаквайте се на радефффффф. Кошница с грижа и т.н.

    13:40 10.09.2026

  • 40 Що не виждам

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "В ГАБРОВСКО И ЯМБОЛСКО ИМА":

    в Габровско

    13:41 10.09.2026

  • 41 Фори

    2 7 Отговор
    Напълно е възможно.Правителството крие и лъже за руската активност в България.Забранил е на шефа на Данс да се работи по руско направлени.Чака медал от Путин. Е, и вила в Дубай.

    Коментиран от #45

    13:43 10.09.2026

  • 42 DW - Пропаганден машинен

    7 0 Отговор
    Я виж Гьобелс Веле можели и повече, по-нелепи глупости не бяха писали от 3 дена, "британските SAS били обучавали руски войници в България"!?!? Ъъъъ!?
    Руснаците сякаш си нямат обучаващи и по-добри от SAS, че ще пращат руснаци в БГ!? Пълно безумие! Вече е време правителството и службите да вземат отношение, към чуждите зловредни агенти DW!
    Е това са хибридни атаки, а не измислиците, които ни пробутват!

    13:47 10.09.2026

  • 43 СтатиСтик

    4 0 Отговор
    Стотици ветерани от SAS досега дадаха фира на терен в Украйна ,а гробището им в Hereford -UK вече се пука по шевовете .

    13:50 10.09.2026

  • 44 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Дано е вярно

    13:51 10.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 фили и фоби

    4 0 Отговор
    те за дойчовците наще роми са Българи пък белите баш българи са руснаци. Сега ми се нареди картинката че Радев е русофил щото не е ром

    13:52 10.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Обективен

    3 0 Отговор
    Малии,тия от телеграф,изкъртиха всички мивки,барабар с извозването.

    13:56 10.09.2026

  • 49 Ха ХаХа

    2 1 Отговор
    Западни лъжи

    14:00 10.09.2026

  • 50 Споко

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "притеснително е,":

    След като се прекрати войната в Украйна, стартира в България. У нас мечтаещите официалния език да бъде руски е процентно много по голям от този в Украйна. В този смисъл Москва със същите мотиви, да защитава рускоговорящите зад граница, упорито ще прави множество различни опити да превърне България във втора Украйна. Ако не с директна инвазия, то с предизвикване на вътрешни конфликти и противоречия от различен характер или степен.

    14:05 10.09.2026

  • 51 Ma верно ли

    0 0 Отговор
    Преди известно време имаше статия, в която беше преразказано интервю с украински военнослужещ, преминал през обучение във Великобритания. Та човекът разправяше, че английските инструктори нямат никаква идея как се води съвременна война по принцип, камо ли пък какво става на фронта в Украйна. Думите му бяха почти буквално, че британските инструктори няма да оцелеят и два дни на фронта срещу руснаците.
    В тази връзка може да се приеме, че обучението на руски военнослужещи от британски експерти е върха на оперативното майсторство на тайните служби от Острова - обучават клетите русначета на небивалици и индиректно още в лагера в Междини им подписват смъртните присъди. На украинците просто им остава да натиснат спусъците.
    Ама по-скоро е просто левашки опит да дискредитират за пореден път страната ни като цяло и премиера, който незнайно защо е спряган за руско прокси, в частност. Все пак избори идват и никой от опозицията не се натиска да излъчи собствен кандидат за президент. По-голям резил отдавна не е имало. С всичките си увъртания Борисов на практика казва - нямаме достоен човек за този пост и дори да гласуваме доверие на някого да представлява партията ни на изборите, не можем да сме сигурни и да му имаме доверие, че няма да се изложи. А не му стиска и сам да се кандидтира, защото е наясно, че няма да спечели. И реално Радев ще го закопае без да си мръдне пръста - все пак е бил два мандата Президент, а сега е и премиер. Срещу неговите успехи Борисов ще ос

    Коментиран от #52

    14:10 10.09.2026

  • 52 Ma верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ma верно ли":

    ...Борисов ще остане в историята с няколкото си оставки като премиер.

    14:11 10.09.2026

  • 53 От чужбина

    1 1 Отговор
    Най-вероятно са обучавали украинци, ама те са си поне на половина руснаци и си говорят руски. Та така бай Иван, пазача е казал, че са руснаци и мисирките-журналисти повтарят ли повтарят. Или пък просто една фирма обучава за пари, може и джихадисти да са, нали си плащат. Такова е фирменото мислене, първо парите.

    14:18 10.09.2026

  • 54 Голяма Вероятност

    0 1 Отговор
    има да е истина. С тези наши прогресивни, тикви и свине - все тая...

    14:21 10.09.2026

  • 55 От чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "АБВ":

    Може и да си прав. Много "тънко" дело е това снайперизма. Когато бях в казармата през 90-те, бях в една щабна рота. Дойдоха ни новобранците и се оказа, че половината бяха неграмотни. Бяха ги завели на стрелби и един от "братчедите", доста едър и закръглен се оказа, че стреля точно. И шапкарите веднага решиха да го преместят в бойния батальон защото им трябва снайперист. След време го гледам с пушката и го питам за оптиката. Онзи ми казва: - А-а, па я тва не знам как се ползва, и не ми требва.
    Е, вече мога да ви кажа: Е те тава-аа снайперист!

    14:28 10.09.2026

  • 56 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 57 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    У нас е пълно с предатели.като сложиш и руските фирми става ясна картинката на страна троянски кон.

    14:30 10.09.2026

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