Западни ветерани обучават руски бойци в България?

Ветерани от прочутата специална част на британската армия Special Air Service (SAS), но и от други западни армейски части обучават руснаци да се сражават в Украйна, пише британският вестник "Телеграф", който разполага с изтекъл разузнавателен доклад.
В обширната си публикация по темата изданието посочва, че оценка, изготвена за разузнавателните агенции от групата "Пет очи", която включва САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия, установява с "голяма увереност", че западни военни ветерани са били наети да обучават руски граждани, както и "военнослужещи в активна служба".
На "Телеграф" е било показано копие от доклад, изготвен за австралийското разузнаване SIS, въз основа на интервюта с двама бивши австралийски оперативни служители от специалните сили и един резервист в активна служба, които твърдят, че са били потърсени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, в които според твърденията са били настанени руски клиенти.
Там се посочва, че в бойния лагер в село Междени в Северна България, управляван от военната тренировъчна компания "Алфа-Метал", работят инструктори с "разнообразен опит", включително от британската SAS, Австралийския полк за командоси, американските полицейски сили и американските "Морски тюлени". Центърът предлага обучение за специални сили и курсове за снайперисти за напреднали на цена от около 4000 евро на човек, като се насочва към потенциални членове на частни военни компании, лични охранители и екипи за корпоративна сигурност. На българската уебстраница на "Алфа-Метал" се посочва, че Alfa Metal Ltd. е българското представителство на регистрирана във Великобритания компания.
Ветераните от специалните сили, интервюирани с цел събиране на разузнавателна информация за лагера, са заявили, че според настоящи служители лагерът продължава да обучава руски граждани и през 2025, три години след нахлуването на армията на Владимир Путин в Украйна.
"Телеграф" пише, че "Алфа-Метал" е публикувала преди шест месеца обява за работа в LinkedIn, в която търси ветерани от SAS за работа в центъра. В нея се казва, че се търси "гражданин на Обединеното кралство" със "солиден оперативен опит и доказан опит в обучението". В отдела за инструкторите на уебстраницата на "Алфа-Метал" изглежда фигурира и американски ветеран, който твърди, че е служил в Командването за специални операции на американската армия в продължение на 12 години.
Кризата с личния състав на Путин
В публикацията си "Телеграф" посочва, че Русия е претърпяла ужасяващи загуби на бойното поле в Украйна – 1,4 милиона жертви и ранени, включително до 500 000 загинали, според западни официални лица. "Положението в момента е толкова бедствено, че Москва губи около 6000 войници повече на месец, отколкото може да набере, сочат източници от разузнаването", четем още там.
Вероятно именно кризата с кадрите и обучението на войници подтиква руснаците да посещават военни курсове извън Русия, за да се научат как да се сражават или да подобрят уменията си, посочва британското издание.
Вестникът стига до извода, че "Алфа-Метал" явно е свързана с "Алфа Регион" – руска частна охранителна компания със седалище в Санкт Петербург, която рекламира обучителния лагер на своя уебсайт и споменава курсове за частни военни изпълнители и инструктори с "богат опит в специалните сили и полицейските подразделения в България, САЩ, Русия, Гърция, Израел и Украйна".
От "Алфа-Метал" отричат
Пред "Телеграф" от компанията "Алфа-Метал" са заявили, че никога не са наемали ветерани от SAS и нямат никаква връзка с британските специални сили. Освен това говорител на компанията е посочил, че центърът не е обучавал руски граждани след нахлуването в Украйна и определя твърденията като "неверни". Обучителният център също така отрича всякаква връзка с "Алфа Регион" и приписва твърдението на объркване, дължащо се на "приликата между имената на независими юридически лица".
Запитан от "Телеграф" за раздела в уебсайта на "Алфа-Метал", в който се споменава "споразумение за партньорство" с "Алфа Регион", говорителят потвърждава, че центърът е имал "исторически професионални контакти" с компанията и е "започнал преглед на архивираните маркетингови материали", за да коригира "остарялото съдържание".
"Телеграф" междувременно е научил, че информацията за предполагаемото обучение на руснаци, провеждано от ветерани от западните специални сили, в момента се разследва от австралийската SIS. Съгласно законодателството на Великобритания и Австралия е незаконно бивши служители на специалните сили да използват своето обучение, за да подпомагат чужда държава. Същевременно "Телеграф" подчертава, че не е успял да провери независимо твърденията, съдържащи се в изтеклия доклад.
Британското издание посочва, че високопоставен източник от SAS е заявил, че не му е известно такива ветерани да са обучавали руснаци на бойни действия. "SAS е малка общност и хората си говорят", казва източникът. "Ако хората правеха това, щяхме да знаем. Ако някой го е правил, бих бил изключително изненадан и дълбоко разочарован." Източникът посочва и друго: "Има около 5000 ветерани от SAS, но лесно се намират още 25 000 души, които твърдят, че са част от полка, защото това изглежда добре в автобиографиите им. Има много лъжци навън."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #12, #24, #25
13:03 10.09.2026
2 държава в държавата
Да си върнем завладяната държава!
13:05 10.09.2026
3 Леля Дрол
13:06 10.09.2026
4 ДW трябва да го сглобяват за фейкове
Коментиран от #38
13:07 10.09.2026
5 притеснително е,
Коментиран от #50
13:07 10.09.2026
6 Кравария убер алес
Коментиран от #35
13:07 10.09.2026
7 Хмм
13:07 10.09.2026
8 Някой
Поредна партенка на англичаните. Там са силни.
13:08 10.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 гост
13:09 10.09.2026
11 ЗАЩО ЛИ
ПАК СЕ ПРЕВЪЗБУДИХА ?
Коментиран от #31
13:09 10.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гледам снимката и се сещам:
Укр айна
Гер мания
Фран ция
Амер ика и т.н
Примери много!
Коментиран от #26
13:11 10.09.2026
14 az СВО Победа 81
1. Пореден пример за "сива" пропаганда, при която обективен факт - наличие на охранителна компания, наемаща специалисти от цял свят да обучават охранители от цял свят се прибавя и се използва за достоверност към пълна лъжа: "ужасяващото" положение на Русия във войната и тежките загуби в жива сила, обстоятелства характеризиращи положението на Киев (които обаче с пропагандна цел се приписват на Москва).
2. Нито ще е първият, нито последният такъв материал!
13:12 10.09.2026
15 Може ли контакт?
13:13 10.09.2026
16 мнение
13:13 10.09.2026
17 Механик
А аз твърдя, че извънземни от планетата Дегоба обучават розови пингвини на дълбоко засмукване.
13:16 10.09.2026
18 Майстора
13:16 10.09.2026
19 СМЯХ
13:16 10.09.2026
20 Дрогаре и дрогарки?!
Коментиран от #36
13:17 10.09.2026
21 В ГАБРОВСКО И ЯМБОЛСКО ИМА
Коментиран от #40
13:18 10.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 АБВ
"Да не говорим, че този доклад гаче ли другаря Грозев го е писал. Английските мисирки са бетер наще. Кой иска да ходи в червената армия да кяри яко рубли, няма да иде там да го обучат безплатно, ами отива в село Междени да са охарчи с 5000 евро ?! Аре, бе ! Манипулация като за kpeтeни !
Па и тая селска фирма са набутала с разходи за "западни ветерани" , щото то снайперизъма е тънко дело - не е за всяка уста лъжица. "
Коментиран от #55
13:20 10.09.2026
24 По-скоро проверочни изпити
До коментар #1 от "честен ционист":Да се види на какво ниво са с бойната и политическа подготовка
13:20 10.09.2026
25 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #1 от "честен ционист":😂😂😂 Майтапа настрана, тази дивотия е най добра за деня- кърти мивки!😂😂😂😂
13:21 10.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мнение
13:24 10.09.2026
28 4ти километър ауейтс ю
13:24 10.09.2026
29 Много
13:25 10.09.2026
30 Някой
13:26 10.09.2026
31 Защото
До коментар #11 от "ЗАЩО ЛИ":Търсим да копаме недоръгани шорошпии.
13:27 10.09.2026
32 Пламен
До там стигнаха руските еничари
13:28 10.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 азчо
13:31 10.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ППДБ/ЛГБТ
До коментар #20 от "Дрогаре и дрогарки?!":Няма пък, ние от прайда си искаме двуполовите паради.
13:33 10.09.2026
37 Лично мнение
- държавата се прави на неразбрала и продава оръжие на украинците през Полша, дизел през Румъния и т.н.
- отново се прави на неразбрала и позволява обучение на руснаците, за да се бият с украинците
- отново се прави на неразбрала и позволява и на двете страни да изнасят кинти през строителство, петрол, “турски” газ и т.н.
- взема кинти от и прави мили очи на ЕС, но се чуди как да пусне на китайчетата и същевременно на американчетата
Според мен при държавите е като при хората: като държиш като крва, така се и отнасят с теб…
13:37 10.09.2026
38 Винаги са Лъгали
До коментар #4 от "ДW трябва да го сглобяват за фейкове":Най-безочливо ни пробутват лъжи и ни убеждават , че това е истина. На въпросната медия въобще не може да се има доверие, както и на много други които ни пробутват антируска пропаганда. Умишлено го правят за да насаждат омразата наречена русофобия .
13:38 10.09.2026
39 е те пп дб
13:40 10.09.2026
40 Що не виждам
До коментар #21 от "В ГАБРОВСКО И ЯМБОЛСКО ИМА":в Габровско
13:41 10.09.2026
41 Фори
Коментиран от #45
13:43 10.09.2026
42 DW - Пропаганден машинен
Руснаците сякаш си нямат обучаващи и по-добри от SAS, че ще пращат руснаци в БГ!? Пълно безумие! Вече е време правителството и службите да вземат отношение, към чуждите зловредни агенти DW!
Е това са хибридни атаки, а не измислиците, които ни пробутват!
13:47 10.09.2026
43 СтатиСтик
13:50 10.09.2026
44 И Киев е Руски
13:51 10.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 фили и фоби
13:52 10.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Обективен
13:56 10.09.2026
49 Ха ХаХа
14:00 10.09.2026
50 Споко
До коментар #5 от "притеснително е,":След като се прекрати войната в Украйна, стартира в България. У нас мечтаещите официалния език да бъде руски е процентно много по голям от този в Украйна. В този смисъл Москва със същите мотиви, да защитава рускоговорящите зад граница, упорито ще прави множество различни опити да превърне България във втора Украйна. Ако не с директна инвазия, то с предизвикване на вътрешни конфликти и противоречия от различен характер или степен.
14:05 10.09.2026
51 Ma верно ли
В тази връзка може да се приеме, че обучението на руски военнослужещи от британски експерти е върха на оперативното майсторство на тайните служби от Острова - обучават клетите русначета на небивалици и индиректно още в лагера в Междини им подписват смъртните присъди. На украинците просто им остава да натиснат спусъците.
Ама по-скоро е просто левашки опит да дискредитират за пореден път страната ни като цяло и премиера, който незнайно защо е спряган за руско прокси, в частност. Все пак избори идват и никой от опозицията не се натиска да излъчи собствен кандидат за президент. По-голям резил отдавна не е имало. С всичките си увъртания Борисов на практика казва - нямаме достоен човек за този пост и дори да гласуваме доверие на някого да представлява партията ни на изборите, не можем да сме сигурни и да му имаме доверие, че няма да се изложи. А не му стиска и сам да се кандидтира, защото е наясно, че няма да спечели. И реално Радев ще го закопае без да си мръдне пръста - все пак е бил два мандата Президент, а сега е и премиер. Срещу неговите успехи Борисов ще ос
Коментиран от #52
14:10 10.09.2026
52 Ma верно ли
До коментар #51 от "Ma верно ли":...Борисов ще остане в историята с няколкото си оставки като премиер.
14:11 10.09.2026
53 От чужбина
14:18 10.09.2026
54 Голяма Вероятност
14:21 10.09.2026
55 От чужбина
До коментар #23 от "АБВ":Може и да си прав. Много "тънко" дело е това снайперизма. Когато бях в казармата през 90-те, бях в една щабна рота. Дойдоха ни новобранците и се оказа, че половината бяха неграмотни. Бяха ги завели на стрелби и един от "братчедите", доста едър и закръглен се оказа, че стреля точно. И шапкарите веднага решиха да го преместят в бойния батальон защото им трябва снайперист. След време го гледам с пушката и го питам за оптиката. Онзи ми казва: - А-а, па я тва не знам как се ползва, и не ми требва.
Е, вече мога да ви кажа: Е те тава-аа снайперист!
14:28 10.09.2026
56 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
57 стоян георгиев
14:30 10.09.2026