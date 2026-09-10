Западни ветерани обучават руски бойци в България?

Ветерани от прочутата специална част на британската армия Special Air Service (SAS), но и от други западни армейски части обучават руснаци да се сражават в Украйна, пише британският вестник "Телеграф", който разполага с изтекъл разузнавателен доклад.

В обширната си публикация по темата изданието посочва, че оценка, изготвена за разузнавателните агенции от групата "Пет очи", която включва САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия, установява с "голяма увереност", че западни военни ветерани са били наети да обучават руски граждани, както и "военнослужещи в активна служба".

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На "Телеграф" е било показано копие от доклад, изготвен за австралийското разузнаване SIS, въз основа на интервюта с двама бивши австралийски оперативни служители от специалните сили и един резервист в активна служба, които твърдят, че са били потърсени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, в които според твърденията са били настанени руски клиенти.

Там се посочва, че в бойния лагер в село Междени в Северна България, управляван от военната тренировъчна компания "Алфа-Метал", работят инструктори с "разнообразен опит", включително от британската SAS, Австралийския полк за командоси, американските полицейски сили и американските "Морски тюлени". Центърът предлага обучение за специални сили и курсове за снайперисти за напреднали на цена от около 4000 евро на човек, като се насочва към потенциални членове на частни военни компании, лични охранители и екипи за корпоративна сигурност. На българската уебстраница на "Алфа-Метал" се посочва, че Alfa Metal Ltd. е българското представителство на регистрирана във Великобритания компания.

Ветераните от специалните сили, интервюирани с цел събиране на разузнавателна информация за лагера, са заявили, че според настоящи служители лагерът продължава да обучава руски граждани и през 2025, три години след нахлуването на армията на Владимир Путин в Украйна.

"Телеграф" пише, че "Алфа-Метал" е публикувала преди шест месеца обява за работа в LinkedIn, в която търси ветерани от SAS за работа в центъра. В нея се казва, че се търси "гражданин на Обединеното кралство" със "солиден оперативен опит и доказан опит в обучението". В отдела за инструкторите на уебстраницата на "Алфа-Метал" изглежда фигурира и американски ветеран, който твърди, че е служил в Командването за специални операции на американската армия в продължение на 12 години.

Кризата с личния състав на Путин

В публикацията си "Телеграф" посочва, че Русия е претърпяла ужасяващи загуби на бойното поле в Украйна – 1,4 милиона жертви и ранени, включително до 500 000 загинали, според западни официални лица. "Положението в момента е толкова бедствено, че Москва губи около 6000 войници повече на месец, отколкото може да набере, сочат източници от разузнаването", четем още там.

Вероятно именно кризата с кадрите и обучението на войници подтиква руснаците да посещават военни курсове извън Русия, за да се научат как да се сражават или да подобрят уменията си, посочва британското издание.

Вестникът стига до извода, че "Алфа-Метал" явно е свързана с "Алфа Регион" – руска частна охранителна компания със седалище в Санкт Петербург, която рекламира обучителния лагер на своя уебсайт и споменава курсове за частни военни изпълнители и инструктори с "богат опит в специалните сили и полицейските подразделения в България, САЩ, Русия, Гърция, Израел и Украйна".

От "Алфа-Метал" отричат

Пред "Телеграф" от компанията "Алфа-Метал" са заявили, че никога не са наемали ветерани от SAS и нямат никаква връзка с британските специални сили. Освен това говорител на компанията е посочил, че центърът не е обучавал руски граждани след нахлуването в Украйна и определя твърденията като "неверни". Обучителният център също така отрича всякаква връзка с "Алфа Регион" и приписва твърдението на объркване, дължащо се на "приликата между имената на независими юридически лица".

Запитан от "Телеграф" за раздела в уебсайта на "Алфа-Метал", в който се споменава "споразумение за партньорство" с "Алфа Регион", говорителят потвърждава, че центърът е имал "исторически професионални контакти" с компанията и е "започнал преглед на архивираните маркетингови материали", за да коригира "остарялото съдържание".

"Телеграф" междувременно е научил, че информацията за предполагаемото обучение на руснаци, провеждано от ветерани от западните специални сили, в момента се разследва от австралийската SIS. Съгласно законодателството на Великобритания и Австралия е незаконно бивши служители на специалните сили да използват своето обучение, за да подпомагат чужда държава. Същевременно "Телеграф" подчертава, че не е успял да провери независимо твърденията, съдържащи се в изтеклия доклад.

Британското издание посочва, че високопоставен източник от SAS е заявил, че не му е известно такива ветерани да са обучавали руснаци на бойни действия. "SAS е малка общност и хората си говорят", казва източникът. "Ако хората правеха това, щяхме да знаем. Ако някой го е правил, бих бил изключително изненадан и дълбоко разочарован." Източникът посочва и друго: "Има около 5000 ветерани от SAS, но лесно се намират още 25 000 души, които твърдят, че са част от полка, защото това изглежда добре в автобиографиите им. Има много лъжци навън."