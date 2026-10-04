Йемен обяви военна операция срещу хусите

Председателят на Президентския съвет на Йемен Ришад ал-Алими обяви началото на военна операция срещу хусите. Целта е връщане на останалите територии под контрола на движението и възстановяване на властта на държавата и нейните институции върху цялата национална територия.

„Днес обявявам началото на военни операции за връщане на останалите територии на републиката“, заяви ал-Алими в обръщение към йеменския народ. Той нареди на армията, силите за сигурност и останалите военни формирования да изпълнят одобрените планове.

Йеменският лидер заяви, че решението е взето след изчерпване на възможностите за успокояване на конфликта. По думите му хусите са отговорили на опитите за деескалация с ново набиране на бойци и засилване на действията срещу цивилни, държавни обекти и международни морски маршрути.

Ескалация край Таиз

Обявяването на операцията последва боеве край Таиз. Асошиейтед прес съобщи, че хусите са предприели настъпление в покрайнините на града и са нарушили ключов път, свързващ Таиз с Аден, където се намира седалището на правителството.

Ройтерс съобщи, че правителството на Йемен е подкрепяно от Саудитска Арабия, а хусите са подкрепяни от Иран. В проверените публикации не са посочени потвърдени данни за конкретни териториални промени, жертви или резултати от началото на операцията.

Обещания за амнистия и възстановяване

Ал-Алими заяви, че операцията не е насочена срещу цивилното население в Сана, Саада, Ходейда, Амран, Дамар, Иб и други провинции. Той призова хората да стоят далеч от военни обекти, събрания и маршрути за снабдяване на хусите.

Председателят на Президентския съвет обяви и запазване на възможността за безопасно завръщане и амнистия за бойци, които сложат оръжие и прекратят участието си във военните действия.

Правителството е възложило подготовката на план за възстановяване на държавните институции във всеки град, район и провинция, които бъдат върнати под негов контрол. Сред заявените приоритети са изплащането на забавени заплати, ремонтът на пътища, възстановяването на електроснабдяването и водоснабдяването, както и създаването на условия за завръщане на разселените хора.

В проверените източници няма публикувана реакция от страна на хусите по повод обявената операция.

Източници: Ройтерс