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Руската армия: Ударихме два плавателни съда в украински пристанища и продължаваме да атакуваме железопътна инфраструктура
  Тема: Украйна

Руската армия: Ударихме два плавателни съда в украински пристанища и продължаваме да атакуваме железопътна инфраструктура

15 Септември, 2026 22:35 3 243 62

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  • нато

Руски безпилотен летателен апарат порази в неделя пътнически влак към полската столица Варшава, като това стана на украинска територия, в района на полската граница с Украйна

Руската армия: Ударихме два плавателни съда в украински пристанища и продължаваме да атакуваме железопътна инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските сили удариха днес ферибот и танкер в две украински пристанища на Черно море, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, пише БТО.

От министерството заявиха, че фериботът е бил ударен в пристанището Черноморск в украинската Одеска област, а танкерът - в пристанището на град Измаил в същата област.

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И двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия, се казва още в съобщението.

Министерството също така заяви, че руските сили са ударили и товарен влак на пристанището Пивденни, недалече от украинския град Одеса.

Освен това руските сили са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украйна, която според тях се използва за транспортиране на военни товари от Европа.

Не се съобщават допълнителни подробности.

Ройтерс отбелязва, че тези изявления не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници.

Полша укрепва своите контролно-пропускателни пунктове на границата с Украйна, съобщи днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в контекста на руските атаки през уикенда с дронове на украинска територия, съвсем близо до граничните постове на държавата членка на НАТО, предаде Ройтерс.

Руски безпилотен летателен апарат порази в неделя пътнически влак към полската столица Варшава, като това стана на украинска територия, в района на полската граница с Украйна.

Граничарите казаха по-късно, че са затворили граничните контролно-пропускателни пунктове, евакуирали са хората от чакащите превозни средства и им търсят подслон.

"Действията на Русия през последните дни заплашват сигурността на цяла Европа. В съответствие с решение на нашето правителство инфраструктурата, използвана от граничната охрана, бива подсилена", написа Кошиняк-Камиш в социалната платформа Екс.

"Военнослужещи от 18 инженерен полк вече изпълняват задачи, благодарение на които ще бъдат укрепени допълнително контролно-пропускателните пунктове и инфраструктурата близо до полско-украинската граница", посочи министърът.

На свой ред командването на полската армия посочи в изявление, че инженерни полкове изграждат гранични укрепления, използвайки сглобяеми контейнери, опасани с телена мрежа, които могат да се пълнят с пясък или чакъл и да служат като защитна стена срещу взрив, както и за подпорна конструкция.

Строителните дейности включват и изграждането на наблюдателни и охранителни постове близо до полско-украинската граница - в района на граничните пунктове "Дорохуск", "Медика" и "Корчова".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 72 Отговор
    без майтап!! Раша е най противния боклук, на който да си фен

    Коментиран от #45, #54

    22:39 15.09.2026

  • 3 УДАРИХМЕ

    9 56 Отговор
    ФЕРИБОТ И ТАНКЕР...БРАВО..ВИЕ СТЕ НЕЗАМЕНИМИ...СЪЖАЛЯВАМ ВИ.....

    22:40 15.09.2026

  • 4 Без влакове моля

    46 4 Отговор
    И без вертикални коридори за зърно от Украйна през България до Гърция. Да ги нямаме тея Радев щото верно ще отлетиш като дойдат в София земеделците

    22:41 15.09.2026

  • 5 да питам

    49 3 Отговор
    А пътническият влак бил пълен с "бандери " , нали ?

    22:42 15.09.2026

  • 6 Това е фейк

    46 5 Отговор
    украински пристанища на Черно море НЯМА !

    Коментиран от #59

    22:43 15.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Атлантик

    6 6 Отговор
    Само дето не ги ебли.

    22:46 15.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сесесере

    10 50 Отговор
    Няма по-нещастен русофил от българския беден,некадърен русофил! Няма!

    22:53 15.09.2026

  • 12 Да бе да

    10 34 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    И щеше да превземе Киев за три дни, преди три години...

    Коментиран от #58

    22:53 15.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 За Токмачката няма да питам

    14 11 Отговор
    Направо за Преображенка и Орехов,как са азивците там ,дано са добре

    22:55 15.09.2026

  • 15 Водняк

    5 5 Отговор
    Хайде да бълбукаме двамина

    22:56 15.09.2026

  • 16 Междувременно

    11 9 Отговор
    Първият сняг падна в Русия ❄️

    В Якутск (Република Саха (Якутия) в Далечния изток) улиците се покриха със сняг.
    Адмирал Есен прескачаме ,направо на Комодор Зима .
    В същото време в метрото в куев 🐽🐽🐽🐽

    22:57 15.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шорт

    24 5 Отговор
    Биий да те уважават! Иначе ще говорят глупости!

    22:58 15.09.2026

  • 20 Тоя танкерът

    15 4 Отговор
    в пристанището на град Измаил от къде е минал бре оууу? На ръце ли са го носили и с какво е бил пълен да му се не знае. Тва е Дунавско пристанище в Измаил Одеска област и как се е наврял там цял танкер?

    Коментиран от #25

    22:59 15.09.2026

  • 21 Един е на света цар Путин навсегда

    16 6 Отговор
    Първи сигнали :
    В международни води в Балтийско море, близо до датското пристанище Гедсер, руска фрегата обстреля със сигнални ракети нахакен хеликоптер AS-550 Fennec на датските военновъздушни сили. Една от сигналните ракети прелетя опасно близо до корпуса на самолета. След инцидента датското Министерство на външните работи привика руския посланик, за да обясни агресията.

    Коментиран от #24

    23:03 15.09.2026

  • 22 Въпроос

    26 3 Отговор
    Разрешават ли бандеровците на укрите да спасят домашните си любимци в метрото? Кучета, котки, свине, крави, магарета...
    Спазват ли се в Украйна правата на животните?

    Коментиран от #23, #28

    23:18 15.09.2026

  • 23 Един е на света цар Путин навсегда

    19 3 Отговор

    До коментар #22 от "Въпроос":

    ТЦК мобилизира и животните заедно със собствениците ....освен леопард , питбули и бясна съпруга със спрей

    23:21 15.09.2026

  • 24 Сигнални ракети?

    26 1 Отговор

    До коментар #21 от "Един е на света цар Путин навсегда":

    Много приятелско предупреждение след опасно доближаване до военен кораб. Можеха да бъдат ракети земя-въздух.

    23:22 15.09.2026

  • 25 От мамалигария

    20 2 Отговор

    До коментар #20 от "Тоя танкерът":

    Има и речни танкери. Мамалигарски танкер, най-вероятно.

    23:25 15.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ачо

    1 13 Отговор

    До коментар #13 от "Сесесере":

    Руснаците ги копат общо.На куп.

    23:31 15.09.2026

  • 28 Въпрооса ,

    0 9 Отговор

    До коментар #22 от "Въпроос":

    Разрешават ли на роооzнa; ZITE , да да зареждат бензина ?

    23:33 15.09.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 0 Отговор
    В ЦЯЛА УКРАЙНА ПАК ВЪЗДУШНА ТРЕВОГА
    .....
    СИЛИТЕ ГОСПОДНИ РЪСЯТ НЕЧЕСТИВЦИТЕ СЪС ЗДРАВЕЦ И ТАМЯН :)

    23:35 15.09.2026

  • 30 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сесесере":

    Милиарди

    23:35 15.09.2026

  • 31 Един е на света цар Путин навсегда

    11 4 Отговор
    Едно уточнение за трола 404 който опя Милчаков



    Загина командирът на 4-та отделна гвардейска мотострелкова бригада, гвардейският генерал-майор Антон Грунис . Преди две седмици той беше награден със златна звезда Герой на Русия от президента на Руската федерация.

    Суворовското братство съобщи за смъртта му. Грунис е завършил Казанското суворовско военно училище.

    Участвал е в бойни операции в Чечня, Южна Осетия и Сирия. През 2021 г. се пенсионира, но се завръща на служба след началото на СВО
    През май 2023 г. Грунис е назначен за командир на бригадата на 4-та отделна гвардейска мотострелкова бригада в труден момент: врагът атакува позициите на бригадата с големи сили край село Клещеевка, близо до Артемовск. Командирът на бригадата Вячеслав Макаров и командните офицери загиват при ракетен удар по командния пункт. Грунис изпълнява мисията си – спира врага.

    4-та отделна мотострелкова бригада се сражава за Часов Яр и освобождава Константиновка.

    По-рано имаше съобщения за вражески удар и смъртта на медийна фигура в руското командване. Починалият беше идентифициран като Антон Грунис.

    Нека почива в мир!

    Коментиран от #34, #35

    23:38 15.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 мдааааа

    4 12 Отговор

    До коментар #31 от "Един е на света цар Путин навсегда":

    Търсил - Намерил ... ама има звезда /петолъчка/

    23:51 15.09.2026

  • 36 Само питам

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Маймуне ,":

    Вие бързате ли за някъде?

    23:51 15.09.2026

  • 37 Ти си

    19 1 Отговор
    .....Действията на Русия през последните дни заплашват сигурността на цяла Европа .....
    Невярвам португалците и гърците да споделят мнението на поляците ......

    23:56 15.09.2026

  • 38 az СВО Победа 81

    9 0 Отговор
    "сглобяеми контейнери, опасани с телена мрежа, които могат да се пълнят с пясък или чакъл и да служат като защитна стена срещу взрив, както и за подпорна конструкция."

    Наричат се габиони!

    5-та година война в Европа, а от Факти нищичко не са научили, ей!

    00:14 16.09.2026

  • 39 505

    17 1 Отговор
    Руски безпилотен летателен апарат порази в неделя пътнически влак ????

    Стига фейкове. Руснаците стрляат по локомотивите, а не влакове.

    00:32 16.09.2026

  • 40 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    19 2 Отговор
    Само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги от мижавия ес и нато които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    00:47 16.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ганю- простия

    9 1 Отговор
    Путин направо ги смля, даже почти превзе Донбас, малко му остава , като на Европа, почти му се види края, ама много почти.

    00:51 16.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Примамати

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ще почерпя този руснак, който ти е дишал във врата

    01:52 16.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Накратко

    2 9 Отговор
    Никой не вярва на кремълските глашатаи и дърти, руски лъжи.

    Коментиран от #49

    02:06 16.09.2026

  • 49 Ба бааааа

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Накратко":

    Наемниците и фламинго фира

    03:11 16.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Коста

    1 0 Отговор
    Браво! С кака ти Мара лежим и се бараме, четем и одобряваме! Аре, че пак да се мятаме!

    03:16 16.09.2026

  • 53 Факти 🚾

    2 0 Отговор
    Медия за балъци

    03:16 16.09.2026

  • 54 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За себе си говори.

    03:18 16.09.2026

  • 55 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гурр":

    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    03:39 16.09.2026

  • 56 🇺🇦🚾🇺🇦🚾

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Гурр":

    🇺🇦🚾🖕🇺🇦🖕

    03:40 16.09.2026

  • 57 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гурр":

    И разбирам, че имаш мастилена душа и ледено сърце.

    05:35 16.09.2026

  • 58 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да бе да":

    От Гугъл : "Киев за три дни." е прогнозата на генерал Марк Мили САЩ.

    07:40 16.09.2026

  • 59 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Това е фейк":

    Украйна ползва 4 пристанища на Черно море. От две седмици няма кораби, които са ги ползвали.

    07:46 16.09.2026

  • 60 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сесесере":

    Затова размените на убити са над 500 украински военни за двайсетина руски.

    07:48 16.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Няма ли начин КАТЕГОРИЧНО да се предупредят Русия и Украйна да
    спрат да замърсяват Черно море!
    Замърсяването касае населението на други държави които не участват в
    "СВО" на Русия (вече 5 год.)!
    Азиатските племена не се съобразяват с нищо!
    Висша форма на егоизма !

    11:11 16.09.2026

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