Руската армия: Ударихме два плавателни съда в украински пристанища и продължаваме да атакуваме железопътна инфраструктура

Руските сили удариха днес ферибот и танкер в две украински пристанища на Черно море, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, пише БТО.
От министерството заявиха, че фериботът е бил ударен в пристанището Черноморск в украинската Одеска област, а танкерът - в пристанището на град Измаил в същата област.
И двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия, се казва още в съобщението.
Министерството също така заяви, че руските сили са ударили и товарен влак на пристанището Пивденни, недалече от украинския град Одеса.
Освен това руските сили са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украйна, която според тях се използва за транспортиране на военни товари от Европа.
Не се съобщават допълнителни подробности.
Ройтерс отбелязва, че тези изявления не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници.
Полша укрепва своите контролно-пропускателни пунктове на границата с Украйна, съобщи днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в контекста на руските атаки през уикенда с дронове на украинска територия, съвсем близо до граничните постове на държавата членка на НАТО, предаде Ройтерс.
Руски безпилотен летателен апарат порази в неделя пътнически влак към полската столица Варшава, като това стана на украинска територия, в района на полската граница с Украйна.
Граничарите казаха по-късно, че са затворили граничните контролно-пропускателни пунктове, евакуирали са хората от чакащите превозни средства и им търсят подслон.
"Действията на Русия през последните дни заплашват сигурността на цяла Европа. В съответствие с решение на нашето правителство инфраструктурата, използвана от граничната охрана, бива подсилена", написа Кошиняк-Камиш в социалната платформа Екс.
"Военнослужещи от 18 инженерен полк вече изпълняват задачи, благодарение на които ще бъдат укрепени допълнително контролно-пропускателните пунктове и инфраструктурата близо до полско-украинската граница", посочи министърът.
На свой ред командването на полската армия посочи в изявление, че инженерни полкове изграждат гранични укрепления, използвайки сглобяеми контейнери, опасани с телена мрежа, които могат да се пълнят с пясък или чакъл и да служат като защитна стена срещу взрив, както и за подпорна конструкция.
Строителните дейности включват и изграждането на наблюдателни и охранителни постове близо до полско-украинската граница - в района на граничните пунктове "Дорохуск", "Медика" и "Корчова".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #45, #54
22:39 15.09.2026
3 УДАРИХМЕ
22:40 15.09.2026
4 Без влакове моля
22:41 15.09.2026
5 да питам
22:42 15.09.2026
6 Това е фейк
Коментиран от #59
22:43 15.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Атлантик
22:46 15.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сесесере
22:53 15.09.2026
12 Да бе да
До коментар #1 от "Гориил":И щеше да превземе Киев за три дни, преди три години...
Коментиран от #58
22:53 15.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 За Токмачката няма да питам
22:55 15.09.2026
15 Водняк
22:56 15.09.2026
16 Междувременно
В Якутск (Република Саха (Якутия) в Далечния изток) улиците се покриха със сняг.
Адмирал Есен прескачаме ,направо на Комодор Зима .
В същото време в метрото в куев 🐽🐽🐽🐽
22:57 15.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Шорт
22:58 15.09.2026
20 Тоя танкерът
Коментиран от #25
22:59 15.09.2026
21 Един е на света цар Путин навсегда
В международни води в Балтийско море, близо до датското пристанище Гедсер, руска фрегата обстреля със сигнални ракети нахакен хеликоптер AS-550 Fennec на датските военновъздушни сили. Една от сигналните ракети прелетя опасно близо до корпуса на самолета. След инцидента датското Министерство на външните работи привика руския посланик, за да обясни агресията.
Коментиран от #24
23:03 15.09.2026
22 Въпроос
Спазват ли се в Украйна правата на животните?
Коментиран от #23, #28
23:18 15.09.2026
23 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #22 от "Въпроос":ТЦК мобилизира и животните заедно със собствениците ....освен леопард , питбули и бясна съпруга със спрей
23:21 15.09.2026
24 Сигнални ракети?
До коментар #21 от "Един е на света цар Путин навсегда":Много приятелско предупреждение след опасно доближаване до военен кораб. Можеха да бъдат ракети земя-въздух.
23:22 15.09.2026
25 От мамалигария
До коментар #20 от "Тоя танкерът":Има и речни танкери. Мамалигарски танкер, най-вероятно.
23:25 15.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ачо
До коментар #13 от "Сесесере":Руснаците ги копат общо.На куп.
23:31 15.09.2026
28 Въпрооса ,
До коментар #22 от "Въпроос":Разрешават ли на роооzнa; ZITE , да да зареждат бензина ?
23:33 15.09.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СИЛИТЕ ГОСПОДНИ РЪСЯТ НЕЧЕСТИВЦИТЕ СЪС ЗДРАВЕЦ И ТАМЯН :)
23:35 15.09.2026
30 Българин
До коментар #13 от "Сесесере":Милиарди
23:35 15.09.2026
31 Един е на света цар Путин навсегда
Загина командирът на 4-та отделна гвардейска мотострелкова бригада, гвардейският генерал-майор Антон Грунис . Преди две седмици той беше награден със златна звезда Герой на Русия от президента на Руската федерация.
Суворовското братство съобщи за смъртта му. Грунис е завършил Казанското суворовско военно училище.
Участвал е в бойни операции в Чечня, Южна Осетия и Сирия. През 2021 г. се пенсионира, но се завръща на служба след началото на СВО
През май 2023 г. Грунис е назначен за командир на бригадата на 4-та отделна гвардейска мотострелкова бригада в труден момент: врагът атакува позициите на бригадата с големи сили край село Клещеевка, близо до Артемовск. Командирът на бригадата Вячеслав Макаров и командните офицери загиват при ракетен удар по командния пункт. Грунис изпълнява мисията си – спира врага.
4-та отделна мотострелкова бригада се сражава за Часов Яр и освобождава Константиновка.
По-рано имаше съобщения за вражески удар и смъртта на медийна фигура в руското командване. Починалият беше идентифициран като Антон Грунис.
Нека почива в мир!
Коментиран от #34, #35
23:38 15.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 мдааааа
До коментар #31 от "Един е на света цар Путин навсегда":Търсил - Намерил ... ама има звезда /петолъчка/
23:51 15.09.2026
36 Само питам
До коментар #8 от "Маймуне ,":Вие бързате ли за някъде?
23:51 15.09.2026
37 Ти си
Невярвам португалците и гърците да споделят мнението на поляците ......
23:56 15.09.2026
38 az СВО Победа 81
Наричат се габиони!
5-та година война в Европа, а от Факти нищичко не са научили, ей!
00:14 16.09.2026
39 505
Стига фейкове. Руснаците стрляат по локомотивите, а не влакове.
00:32 16.09.2026
40 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
00:47 16.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ганю- простия
00:51 16.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Примамати
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ще почерпя този руснак, който ти е дишал във врата
01:52 16.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Накратко
Коментиран от #49
02:06 16.09.2026
49 Ба бааааа
До коментар #48 от "Накратко":Наемниците и фламинго фира
03:11 16.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Коста
03:16 16.09.2026
53 Факти 🚾
03:16 16.09.2026
54 Коста
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":За себе си говори.
03:18 16.09.2026
55 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
До коментар #46 от "Гурр":🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
03:39 16.09.2026
56 🇺🇦🚾🇺🇦🚾
До коментар #46 от "Гурр":🇺🇦🚾🖕🇺🇦🖕
03:40 16.09.2026
57 Гориил
До коментар #46 от "Гурр":И разбирам, че имаш мастилена душа и ледено сърце.
05:35 16.09.2026
58 Мишел
До коментар #12 от "Да бе да":От Гугъл : "Киев за три дни." е прогнозата на генерал Марк Мили САЩ.
07:40 16.09.2026
59 Мишел
До коментар #6 от "Това е фейк":Украйна ползва 4 пристанища на Черно море. От две седмици няма кораби, които са ги ползвали.
07:46 16.09.2026
60 Мишел
До коментар #17 от "Сесесере":Затова размените на убити са над 500 украински военни за двайсетина руски.
07:48 16.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ОБЕКТИВНИЯ
спрат да замърсяват Черно море!
Замърсяването касае населението на други държави които не участват в
"СВО" на Русия (вече 5 год.)!
Азиатските племена не се съобразяват с нищо!
Висша форма на егоизма !
11:11 16.09.2026