Задържаха лидера на престъпна групировка, убила мексикански кмет

В Мексико задържаха лидера на престъпна групировка, отговорна за показното убийство на кмета на град Уруапан (щат Мичоакан) Карлос Мансо.

Новината бе съобщена официално от министъра на обществената сигурност и защитата на гражданите Омар Гарсия Харфуш. Извършителят, идентифициран като Алексис „Н“, е бил заловен при специализирана операция в Сапопан, щат Халиско.

Карлос Мансо бе застрелян на 2 ноември 2025 г. в историческия център на града по време на масовите тържества за традиционния празник Ден на мъртвите. Нападателят е стрелял по него седем пъти на градския площад, докато кметът е откривал местен фестивал и е държал малко дете в ръцете си.

Преди смъртта си политикът открито призоваваше за борба с организираната престъпност и получаваше постоянни заплахи от наркокартела „Ново поколение Халиско“.

Задържаният Алексис „Н“ е бил регионален оператор на картела в района. Той е поел управлението на криминалната структура след предишния арест на Хорхе Армандо, сочен за поръчител на атентата. С този последен арест общият брой на задържаните лица по знаковото дело достигна 32 души.