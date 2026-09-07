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Тръмп показа карта на САЩ с Мексико, Канада и Гренландия

Тръмп показа карта на САЩ с Мексико, Канада и Гренландия

7 Септември, 2026 20:42, обновена 7 Септември, 2026 20:44 1 351 61

  • сащ-
  • тръмп-
  • карта-
  • канада-
  • мексико-
  • гренландия

Американският президент публикува в Truth Social изображение, в което съседните държави са оцветени в цветовете на флага на САЩ

Тръмп показа карта на САЩ с Мексико, Канада и Гренландия - 1
Снимка: Truth Social
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика мащабни дискусии в международната общност, след като публикува в личния си профил в социалната мрежа Truth Social провокативна географска карта. На изображението териториите на Канада, Мексико и Гренландия са изцяло оцветени в цветовете на американския флаг.

Любопитното е, че държавният глава не добави никакъв коментар или писмено обяснение към публикацията си. В същите цветове на картата са изобразени още Исландия, части от Централна Америка и Карибския регион. Освен това Тръмп сподели и отделни графики, на които щатът Ню Мексико е преименуван на „Ню Америка“.

Политическите анализатори припомнят, че стъпката идва на фона на засилено икономическо напрежение, търговска война с Отава и официалното преименуване на езерото Онтарио на „Езеро Америка“. Въпреки че за мнозина това е просто поредната онлайн провокация, критици от Демократическата партия остро разкритикуваха действията му, обвинявайки го в символични опити за териториална експанзия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жигит

    30 3 Отговор
    Дони полудява..!

    20:45 07.09.2026

  • 2 Яшар

    23 3 Отговор
    Тръмп е шут , когато тези империи са ги имали сашт е била джунгла

    20:47 07.09.2026

  • 3 нннн

    25 2 Отговор
    От скромност е пропуснал Иран и Куба, но те се подразбират.

    Коментиран от #44, #50

    20:47 07.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кинотеатър 404

    6 1 Отговор
    Тръмп е малко като Ганчо тук ,никой не му ползва социалната мрежа уж , пък всеки я цитира , и поства скрийншоти от нея - нъл тъй ве ганчо ?🤙

    20:49 07.09.2026

  • 7 Сачма и ток

    17 2 Отговор
    ме перят мамо...

    20:49 07.09.2026

  • 8 Леля Ванга

    9 2 Отговор
    Не бъдете алчни, не можете му платите цената.

    20:49 07.09.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 2 Отговор
    Можеше направи цялото Земно кълбо да покаже 😀😀😀😀

    Коментиран от #59

    20:49 07.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ганя Путинофила

    9 13 Отговор
    Щом путен може, защо тръмп да не може?
    Примерът е заразителен!

    Коментиран от #16

    20:50 07.09.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 2 Отговор
    Чарли Чаплин имаше едно филмче, ама не е знаел че ТръНп ще реши да го надмине😀

    20:50 07.09.2026

  • 13 Язък

    9 5 Отговор
    Сащ изпуснаха удобен момент да зас трелят Урсула фон дер Лайен. Мисля че видео на което главата и се пр ъска и тя пада на асфалта с огромна локва кръв както 1967-ма Южновиетнамския генерал Хо Ян Сунг застрелва от близко разстояние в главата член на виет конг с личния си револвер би променила Европа за винаги.

    20:51 07.09.2026

  • 14 Циркаджия

    4 2 Отговор
    Кой е по голем циркаджия, жужака или перчема?

    20:51 07.09.2026

  • 15 Психо

    10 2 Отговор
    Направо цялото земно кълбо да го нашарят така и може лудия да миряса.

    20:51 07.09.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    Я дай по-подробно, че нищо не ти се разбра❗

    20:51 07.09.2026

  • 17 Сибир

    5 2 Отговор
    е пропуснал!

    20:51 07.09.2026

  • 18 Напълно е превъртял

    9 2 Отговор
    Фантазьор. Дори вече не е смешен.
    Ще го ритат от доста страни.

    20:52 07.09.2026

  • 19 Ивайло Георгиев

    3 1 Отговор
    Васил Божков бил умрял след масивен и фаркт в болницата тука чета.

    Коментиран от #27

    20:53 07.09.2026

  • 20 Мдаа...

    12 2 Отговор
    Ми то в медицината туй нещо си има име и такива като тоя кукундрел ги държат в специализирани заведения.

    А си бяха сила сащ, мдаа...

    20:53 07.09.2026

  • 21 СЗО

    4 2 Отговор
    Ако скролнете снимхата надолу, ще видите че и Бразилия е в американския флаг.

    20:54 07.09.2026

  • 22 Дончо

    8 2 Отговор
    Като малък,на татковия строеж ми падна тухла на главата!

    Коментиран от #56

    20:54 07.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СЗО

    8 2 Отговор
    Дончо е пропуснал Венецуела.

    20:54 07.09.2026

  • 25 Тръмп е във

    3 0 Отговор
    фаза на разпиляване на енергия, жива сила, оръжие, материални ресурси и т. н. Това широко разкрачване има вероятност да се използва от противниците на Тръмп вътре в самите САЩ и да ги дестабилизира.

    20:55 07.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ивайло Георгиев":

    Къде го чете ❓ Защото пишеха, че бил в кардио отделение, но не било инфаркт❗

    Коментиран от #33

    20:57 07.09.2026

  • 28 д-р Гълъбова

    5 1 Отговор
    Интересен случай от клинична гледна точка. Силно съм заинтригувана.
    Болестта му не просто прогресира, а направо галопира.

    20:59 07.09.2026

  • 29 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Забравил е Южна Америка.Няма място.

    20:59 07.09.2026

  • 30 Пловдив

    4 1 Отговор
    Сламенника много алчен американец....

    21:00 07.09.2026

  • 31 Анонимен

    6 1 Отговор
    В Карлуково има свободни шегла

    21:01 07.09.2026

  • 32 Възрожденец

    3 1 Отговор
    Ако сме откровени, и цяла Южна Америка , Арабския свят и половин П едерацията принадлежат на САЩ!
    Бай Дончо МИРОТВОРЕЦА ( нашият човек) има пълно право над СВЕТА!
    Само САЩ, ЕВРОПА, ЯПОНИЯ И КИТАЙ трябва да съществуват! И те трябва да се управляват от ИЗРАЕЛ!
    СЛАВА ДОН ЧО

    21:05 07.09.2026

  • 33 Ивайло Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сайта на агенция Фокус Едва ли лъжат.

    Коментиран от #61

    21:05 07.09.2026

  • 34 Доктор Гълъбова

    2 1 Отговор
    Смятахме че има шанс. Беше погрешно! 100% за освидетелстване!

    21:08 07.09.2026

  • 35 Заразно зло

    0 0 Отговор
    Това започна след Анкоридж....

    21:08 07.09.2026

  • 36 пхилософ

    1 1 Отговор
    Дончо си е шоумен, но щом си го избират, ще си сърбат попарата.
    Вовата си е ченге, но щом си го избират, то ченгето няма да си сдаде поста, и те също ще си сърбат попарта.

    21:09 07.09.2026

  • 37 Висящият от колесник

    3 3 Отговор
    абе направо да направи кълбото краварник оранжевия лала

    21:10 07.09.2026

  • 38 Соваж бейби

    4 3 Отговор
    🤣Чудя се Дони дали не ползва същия дилър като украинският шут ?Или е виновна дрогата или и двамата не ги слуша главата .

    Коментиран от #40

    21:10 07.09.2026

  • 39 Поне

    0 2 Отговор
    спря войната между Азърбайджан и Албания !

    21:12 07.09.2026

  • 40 Същия

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Соваж бейби":

    като бункерния!

    21:13 07.09.2026

  • 41 хаха

    7 0 Отговор
    ОранДЖевият Путлер. Хахаха!

    Те като станат на определена възраст некои де билни мамуняци ...и изпаткват.
    А байганьовците са изпаткали на 80% още от рождението си. Безполезни ориенталчета някакви си.

    21:13 07.09.2026

  • 42 Анкоридж

    2 3 Отговор
    Това заболяване,как се предава?

    Коментиран от #43

    21:14 07.09.2026

  • 43 хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Анкоридж":

    Като замиришеш на пръст и ще разбереш.

    Коментиран от #46

    21:15 07.09.2026

  • 44 Коста

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "нннн":

    Абе хич не ги е пропуснал. Вий знайте ли къде е Куба?

    Коментиран от #49

    21:15 07.09.2026

  • 45 Троян

    1 0 Отговор
    На рижавия перчем да му дадат една схема на слънчевата система за да си порисува малко. Със астероидния пояс ще се озори, а когато стигне до пояса на Оорт направо може и да се откаже.

    21:16 07.09.2026

  • 46 Ти и

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "хаха":

    сега миришеш!

    Коментиран от #48

    21:17 07.09.2026

  • 47 Мъск

    0 0 Отговор
    да ги качва с Путин на ракетата за Марс!

    21:18 07.09.2026

  • 48 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ти и":

    Продължавай да лаеш бе алкохолизиран кухорог орк.

    И гледай да не ти падне некролога от джоба докато лаеш. ХАХАХА!

    21:18 07.09.2026

  • 49 Няма смисъл

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Коста":

    Не отговаряй на глупаци и чалгарчета. Те не знаят къде е България на картата, ти за Куба ги питаш!?

    21:20 07.09.2026

  • 50 Географията

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "нннн":

    не ти е силна, нали? Виж снимката и пак пиши кое е изпуснато. Тръмп редовно си провокира с подобни карти, сигурно вече трети-четвърти път, и републиканците не му обръщат внимание. Иначе гарантирано неговите собствени хора ще му теглят куршума, и то с няколко контролни, ако направи и всички мексиканци, кубинци и прочие латиноси част от САЩ. Меко казано не го искат. Нито им искат меда, нито жилото, както се казва.

    21:21 07.09.2026

  • 51 Ердоган

    1 0 Отговор
    още 2022, когато Путлер нападна Украйна и целия Свят го остави да продъжи, казах, че тогава всеки диктатор или просто президент с аскери ще чертае карти

    Коментиран от #58

    21:23 07.09.2026

  • 52 Дони съм

    1 0 Отговор
    И Исландия е американска!

    21:23 07.09.2026

  • 53 Троян

    1 0 Отговор
    Има един филм на Чарли Чаплин: Великият диктатор. Перчема може да заеме главна роля ако някой реши да прави втора серия.

    21:25 07.09.2026

  • 54 Президента

    0 0 Отговор
    на Кабо Верде показа карта със САЩ,като тяхна територия!

    21:25 07.09.2026

  • 55 Ами

    0 1 Отговор
    За да направи Тръмп Америка велика,
    е достатъчно просто към абревиатурата USA
    да добави пред буквата U едно R, и между S и A едно SI :)

    Коментиран от #57

    21:28 07.09.2026

  • 56 И Вова

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дончо":

    падна от кон и си удари главата в камък!2012 а !

    21:28 07.09.2026

  • 57 Лелее

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    колко си умен!!?

    21:29 07.09.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ердоган":

    Още когато САШтинците ЗАПОВЯДАХА да се признае Косово- "Путлер" им каза , че много ще поискат по пътя на Косово❗
    Защо за Косово може, а за Каталуня, ЛНР, ДНР- да не може ❓

    21:29 07.09.2026

  • 59 един малък човек

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    забравил си марс и луната

    21:32 07.09.2026

  • 60 Професора

    0 0 Отговор
    А час при Цветеслава дали си е записал? Тотално е изплискал легена!

    21:33 07.09.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ивайло Георгиев":

    Благодаря , колега!

    21:34 07.09.2026