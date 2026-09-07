Тръмп показа карта на САЩ с Мексико, Канада и Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика мащабни дискусии в международната общност, след като публикува в личния си профил в социалната мрежа Truth Social провокативна географска карта. На изображението териториите на Канада, Мексико и Гренландия са изцяло оцветени в цветовете на американския флаг.

Любопитното е, че държавният глава не добави никакъв коментар или писмено обяснение към публикацията си. В същите цветове на картата са изобразени още Исландия, части от Централна Америка и Карибския регион. Освен това Тръмп сподели и отделни графики, на които щатът Ню Мексико е преименуван на „Ню Америка“.

Политическите анализатори припомнят, че стъпката идва на фона на засилено икономическо напрежение, търговска война с Отава и официалното преименуване на езерото Онтарио на „Езеро Америка“. Въпреки че за мнозина това е просто поредната онлайн провокация, критици от Демократическата партия остро разкритикуваха действията му, обвинявайки го в символични опити за териториална експанзия.