Тръмп показа карта на САЩ с Мексико, Канада и Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика мащабни дискусии в международната общност, след като публикува в личния си профил в социалната мрежа Truth Social провокативна географска карта. На изображението териториите на Канада, Мексико и Гренландия са изцяло оцветени в цветовете на американския флаг.
Любопитното е, че държавният глава не добави никакъв коментар или писмено обяснение към публикацията си. В същите цветове на картата са изобразени още Исландия, части от Централна Америка и Карибския регион. Освен това Тръмп сподели и отделни графики, на които щатът Ню Мексико е преименуван на „Ню Америка“.
Политическите анализатори припомнят, че стъпката идва на фона на засилено икономическо напрежение, търговска война с Отава и официалното преименуване на езерото Онтарио на „Езеро Америка“. Въпреки че за мнозина това е просто поредната онлайн провокация, критици от Демократическата партия остро разкритикуваха действията му, обвинявайки го в символични опити за териториална експанзия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жигит
20:45 07.09.2026
2 Яшар
20:47 07.09.2026
3 нннн
Коментиран от #44, #50
20:47 07.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кинотеатър 404
20:49 07.09.2026
7 Сачма и ток
20:49 07.09.2026
8 Леля Ванга
20:49 07.09.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #59
20:49 07.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ганя Путинофила
Примерът е заразителен!
Коментиран от #16
20:50 07.09.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
20:50 07.09.2026
13 Язък
20:51 07.09.2026
14 Циркаджия
20:51 07.09.2026
15 Психо
20:51 07.09.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Ганя Путинофила":Я дай по-подробно, че нищо не ти се разбра❗
20:51 07.09.2026
17 Сибир
20:51 07.09.2026
18 Напълно е превъртял
Ще го ритат от доста страни.
20:52 07.09.2026
19 Ивайло Георгиев
Коментиран от #27
20:53 07.09.2026
20 Мдаа...
А си бяха сила сащ, мдаа...
20:53 07.09.2026
21 СЗО
20:54 07.09.2026
22 Дончо
Коментиран от #56
20:54 07.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 СЗО
20:54 07.09.2026
25 Тръмп е във
20:55 07.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Ивайло Георгиев":Къде го чете ❓ Защото пишеха, че бил в кардио отделение, но не било инфаркт❗
Коментиран от #33
20:57 07.09.2026
28 д-р Гълъбова
Болестта му не просто прогресира, а направо галопира.
20:59 07.09.2026
29 Последния Софиянец
20:59 07.09.2026
30 Пловдив
21:00 07.09.2026
31 Анонимен
21:01 07.09.2026
32 Възрожденец
Бай Дончо МИРОТВОРЕЦА ( нашият човек) има пълно право над СВЕТА!
Само САЩ, ЕВРОПА, ЯПОНИЯ И КИТАЙ трябва да съществуват! И те трябва да се управляват от ИЗРАЕЛ!
СЛАВА ДОН ЧО
21:05 07.09.2026
33 Ивайло Георгиев
До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Сайта на агенция Фокус Едва ли лъжат.
Коментиран от #61
21:05 07.09.2026
34 Доктор Гълъбова
21:08 07.09.2026
35 Заразно зло
21:08 07.09.2026
36 пхилософ
Вовата си е ченге, но щом си го избират, то ченгето няма да си сдаде поста, и те също ще си сърбат попарта.
21:09 07.09.2026
37 Висящият от колесник
21:10 07.09.2026
38 Соваж бейби
Коментиран от #40
21:10 07.09.2026
39 Поне
21:12 07.09.2026
40 Същия
До коментар #38 от "Соваж бейби":като бункерния!
21:13 07.09.2026
41 хаха
Те като станат на определена възраст некои де билни мамуняци ...и изпаткват.
А байганьовците са изпаткали на 80% още от рождението си. Безполезни ориенталчета някакви си.
21:13 07.09.2026
42 Анкоридж
Коментиран от #43
21:14 07.09.2026
43 хаха
До коментар #42 от "Анкоридж":Като замиришеш на пръст и ще разбереш.
Коментиран от #46
21:15 07.09.2026
44 Коста
До коментар #3 от "нннн":Абе хич не ги е пропуснал. Вий знайте ли къде е Куба?
Коментиран от #49
21:15 07.09.2026
45 Троян
21:16 07.09.2026
46 Ти и
До коментар #43 от "хаха":сега миришеш!
Коментиран от #48
21:17 07.09.2026
47 Мъск
21:18 07.09.2026
48 хаха
До коментар #46 от "Ти и":Продължавай да лаеш бе алкохолизиран кухорог орк.
И гледай да не ти падне некролога от джоба докато лаеш. ХАХАХА!
21:18 07.09.2026
49 Няма смисъл
До коментар #44 от "Коста":Не отговаряй на глупаци и чалгарчета. Те не знаят къде е България на картата, ти за Куба ги питаш!?
21:20 07.09.2026
50 Географията
До коментар #3 от "нннн":не ти е силна, нали? Виж снимката и пак пиши кое е изпуснато. Тръмп редовно си провокира с подобни карти, сигурно вече трети-четвърти път, и републиканците не му обръщат внимание. Иначе гарантирано неговите собствени хора ще му теглят куршума, и то с няколко контролни, ако направи и всички мексиканци, кубинци и прочие латиноси част от САЩ. Меко казано не го искат. Нито им искат меда, нито жилото, както се казва.
21:21 07.09.2026
51 Ердоган
Коментиран от #58
21:23 07.09.2026
52 Дони съм
21:23 07.09.2026
53 Троян
21:25 07.09.2026
54 Президента
21:25 07.09.2026
55 Ами
е достатъчно просто към абревиатурата USA
да добави пред буквата U едно R, и между S и A едно SI :)
Коментиран от #57
21:28 07.09.2026
56 И Вова
До коментар #22 от "Дончо":падна от кон и си удари главата в камък!2012 а !
21:28 07.09.2026
57 Лелее
До коментар #55 от "Ами":колко си умен!!?
21:29 07.09.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #51 от "Ердоган":Още когато САШтинците ЗАПОВЯДАХА да се признае Косово- "Путлер" им каза , че много ще поискат по пътя на Косово❗
Защо за Косово може, а за Каталуня, ЛНР, ДНР- да не може ❓
21:29 07.09.2026
59 един малък човек
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":забравил си марс и луната
21:32 07.09.2026
60 Професора
21:33 07.09.2026
61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "Ивайло Георгиев":Благодаря , колега!
21:34 07.09.2026