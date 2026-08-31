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Над 1600 потребителски стоки ще бъдат намалени от днес в Гърция

Над 1600 потребителски стоки ще бъдат намалени от днес в Гърция

31 Август, 2026 11:25 1 064 15

  • гърция-
  • продукти-
  • кириакос мицотакис-
  • инфлация-
  • храна

Потребителите ще могат да се ориентират по специално означение на продуктите

Над 1600 потребителски стоки ще бъдат намалени от днес в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес влиза в сила намаление на цените на 1660 потребителски стоки в Гърция, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

При някои от стоките намалението ще достигне 30 на сто, отбелязва електронното издание на гръцкия в. "Прото тема".

Акцията е част от инициативата на правителството на намаляване на тежестта на потребителската кошница. Участват над 90 доставчици, 12 хранителни вериги и три вериги за детски стоки и училищни пособия. Намалението на цените е средно между 5 и 7 на сто и ще продължи за период между два и четири месеца.

Потребителите ще могат да се ориентират по специално означение на продуктите. Информация ще има и в дигиталното приложение PosoKanei ("Колко струва" на гръцки – бел. ред.)

Инициативата обхваща хранителни продукти, стоки от първа необходимост, учебни пособия, отбелязва телевизия "Скай".

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис определи вчера инициативата като "осезаемо облекчение" за домакинствата, особено предвид началото на учебната година, която стартира на 11 септември, съобщава обществената телевизия ЕРТ. По думите му акцията със сигурност не е отговор за "цялостния натиск над семейния бюджет".


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бартер

    15 0 Отговор
    Предлагам българско гражданство срещу гръцко

    Коментиран от #2

    11:27 31.08.2026

  • 2 грекос

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бартер":

    Всиски сме европейсис!

    Коментиран от #6

    11:28 31.08.2026

  • 3 А Ганьо

    15 0 Отговор
    с празна кошница !

    11:32 31.08.2026

  • 4 Пионерче

    6 2 Отговор
    Гръцкия комунизъм край няма!
    По - добре фалити, от колкото крепене на туй що ще падне.

    11:43 31.08.2026

  • 5 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Ааааа еврото е виновно, за това! Ако бяха в лев и гърците нямаше да е така!

    11:50 31.08.2026

  • 6 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "грекос":

    Само га ньо е булгар.

    11:50 31.08.2026

  • 7 Даниел

    7 0 Отговор
    Стоките от първа необходимост в България са напълно монополизирани,а търговците и доставчици на услуги просто казват:това е цената,в това се коренят проблемите!
    Как може в Гърция стек от 12х0.5 л. Вода да струва €1.5 ,а в България за същите пари да получаваш 0,5л?

    Коментиран от #9

    11:51 31.08.2026

  • 8 боян расате

    2 0 Отговор
    Бях там до сега, 90 евроцента беше чипс с риган, който не мирише на химия.

    11:53 31.08.2026

  • 9 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Даниел":

    Е явно на гърците им липсва алчност, която в България е в изобилие!

    11:56 31.08.2026

  • 10 Ъъъ

    3 1 Отговор
    Пак комунизма и Русия са ни виновни.... 🤔

    В Обединеното кралство например, повечето основни хранителни стоки (базови продукти) за домашна консумация се облагат с 0% ДДС

    Пресни и замразени продукти:

    Плодoве, зеленчуци, сурово месо, птиче месо, риба и морски дарове.

    Основни варива и съставки:

    Брашно, ориз, макаронени изделия, зърнени храни, ядки в черупка, боб и леща.

    Млечни продукти и яйца:

    Прясно мляко, сирене, кашкавал, масло и сурови кокоши яйца.

    Тестени изделия (традиционни):

    Хляб, питки, традиционни сладкиши и торти

    И в Англия ли има комунизъм? Не, няма. Има държава, каквато у нас няма.... Щото сме били в пазарна икономика.... Пълна олигофрения! Справедливи цени и не знам какви простотии....

    Коментиран от #12

    12:03 31.08.2026

  • 11 Пенчо

    1 1 Отговор
    Гърците следват идеите на нашия чорап... само че го правят истински, а не по популисткия начин!!

    12:03 31.08.2026

  • 12 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъ":

    Не бееее, винаги ни е бил виновен запада, ЕС и Байдън.

    12:07 31.08.2026

  • 13 Маринов

    0 0 Отговор
    Ще си търсим къщи в гръцките крайбрежни села.

    12:22 31.08.2026

  • 14 123

    2 0 Отговор
    На фона на това нас ни готвят по-високи цени, защото ние мълчим и търпим.

    12:25 31.08.2026

  • 15 скдкдкк

    1 0 Отговор
    а тук когато правителството рече да намали цените, скочиха веднага от прекупвачите и там некви социолози че тва ще е лошо за държавата...... е как на друго място може и никой не мрънка???

    12:45 31.08.2026

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