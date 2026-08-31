Над 1600 потребителски стоки ще бъдат намалени от днес в Гърция

От днес влиза в сила намаление на цените на 1660 потребителски стоки в Гърция, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.
При някои от стоките намалението ще достигне 30 на сто, отбелязва електронното издание на гръцкия в. "Прото тема".
Акцията е част от инициативата на правителството на намаляване на тежестта на потребителската кошница. Участват над 90 доставчици, 12 хранителни вериги и три вериги за детски стоки и училищни пособия. Намалението на цените е средно между 5 и 7 на сто и ще продължи за период между два и четири месеца.
Потребителите ще могат да се ориентират по специално означение на продуктите. Информация ще има и в дигиталното приложение PosoKanei ("Колко струва" на гръцки – бел. ред.)
Инициативата обхваща хранителни продукти, стоки от първа необходимост, учебни пособия, отбелязва телевизия "Скай".
Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис определи вчера инициативата като "осезаемо облекчение" за домакинствата, особено предвид началото на учебната година, която стартира на 11 септември, съобщава обществената телевизия ЕРТ. По думите му акцията със сигурност не е отговор за "цялостния натиск над семейния бюджет".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бартер
Коментиран от #2
11:27 31.08.2026
2 грекос
До коментар #1 от "Бартер":Всиски сме европейсис!
Коментиран от #6
11:28 31.08.2026
3 А Ганьо
11:32 31.08.2026
4 Пионерче
По - добре фалити, от колкото крепене на туй що ще падне.
11:43 31.08.2026
5 Хахахаха
11:50 31.08.2026
6 Хахахаха
До коментар #2 от "грекос":Само га ньо е булгар.
11:50 31.08.2026
7 Даниел
Как може в Гърция стек от 12х0.5 л. Вода да струва €1.5 ,а в България за същите пари да получаваш 0,5л?
Коментиран от #9
11:51 31.08.2026
8 боян расате
11:53 31.08.2026
9 Хахахаха
До коментар #7 от "Даниел":Е явно на гърците им липсва алчност, която в България е в изобилие!
11:56 31.08.2026
10 Ъъъ
В Обединеното кралство например, повечето основни хранителни стоки (базови продукти) за домашна консумация се облагат с 0% ДДС
Пресни и замразени продукти:
Плодoве, зеленчуци, сурово месо, птиче месо, риба и морски дарове.
Основни варива и съставки:
Брашно, ориз, макаронени изделия, зърнени храни, ядки в черупка, боб и леща.
Млечни продукти и яйца:
Прясно мляко, сирене, кашкавал, масло и сурови кокоши яйца.
Тестени изделия (традиционни):
Хляб, питки, традиционни сладкиши и торти
И в Англия ли има комунизъм? Не, няма. Има държава, каквато у нас няма.... Щото сме били в пазарна икономика.... Пълна олигофрения! Справедливи цени и не знам какви простотии....
Коментиран от #12
12:03 31.08.2026
11 Пенчо
12:03 31.08.2026
12 Хахахаха
До коментар #10 от "Ъъъ":Не бееее, винаги ни е бил виновен запада, ЕС и Байдън.
12:07 31.08.2026
13 Маринов
12:22 31.08.2026
14 123
12:25 31.08.2026
15 скдкдкк
12:45 31.08.2026