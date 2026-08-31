Над 1600 потребителски стоки ще бъдат намалени от днес в Гърция

От днес влиза в сила намаление на цените на 1660 потребителски стоки в Гърция, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

При някои от стоките намалението ще достигне 30 на сто, отбелязва електронното издание на гръцкия в. "Прото тема".

Акцията е част от инициативата на правителството на намаляване на тежестта на потребителската кошница. Участват над 90 доставчици, 12 хранителни вериги и три вериги за детски стоки и училищни пособия. Намалението на цените е средно между 5 и 7 на сто и ще продължи за период между два и четири месеца.

Потребителите ще могат да се ориентират по специално означение на продуктите. Информация ще има и в дигиталното приложение PosoKanei ("Колко струва" на гръцки – бел. ред.)

Инициативата обхваща хранителни продукти, стоки от първа необходимост, учебни пособия, отбелязва телевизия "Скай".

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис определи вчера инициативата като "осезаемо облекчение" за домакинствата, особено предвид началото на учебната година, която стартира на 11 септември, съобщава обществената телевизия ЕРТ. По думите му акцията със сигурност не е отговор за "цялостния натиск над семейния бюджет".