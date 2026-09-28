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Румен Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени за горивата в България

Румен Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени за горивата в България

28 Септември, 2026 21:34 386 8

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  • лукойл-
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  • дизел-
  • бензин

Развитие на скандала

Румен Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени за горивата в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основната ми задача като особен търговски управител беше да гарантирам непрекъснатата работа на „Лукойл“ и да осигуря достъпни цени на горивата за гражданите и бизнеса. Това заяви Румен Спецов в позиция до БНТ.

„По света и у нас“ потърси бившия особен управител след като министърът на икономиката Александър Пулев заяви, че действията на Спецов са довели до ликвидна криза в „Лукойл“. Според вицепремиерът Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата.

Цялата позиция на бившия особен управител Румен Спецов:

Румен Спецов, бивш особен управител на „Лукойл“: „Задачата и целите ми като особен търговски управител не бяха да направя така, че „Лукойл“ да реализира максимална печалба в условията на криза, а да осигуря непрекъснат работен процес и достъпни цени на горивата за българските граждани и компании.”


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре бе...

    3 0 Отговор
    А кой ококоли Кокорчо, А...?!

    21:36 28.09.2026

  • 2 Гост

    3 0 Отговор
    Бате, стига беее....

    21:36 28.09.2026

  • 3 За разтрел

    1 0 Отговор
    си майна

    21:40 28.09.2026

  • 4 червен пабирог

    1 0 Отговор
    браво момче ше воза жената на дзензибар!

    Коментиран от #6

    21:40 28.09.2026

  • 5 Овчар

    1 0 Отговор
    Усещам че през зимата ще има режим на тока..! На там вървим..!

    21:42 28.09.2026

  • 6 кумунистите

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "червен пабирог":

    днес се опитаха да издадат паметника Шипка за вторични суровини...

    21:43 28.09.2026

  • 7 Горски

    1 0 Отговор
    Оръжейните олигарси обложиха ли ги за свръхпечалби ? При това ни въвличат във война срещу Русия. Всеки като плаща бензин и дизел в бензиностанция, нека да знае че си плаща и за това че ПП и ДБ педофили, където видят микрофон "бият" Русия и Владимир Путин, а най обичат да налагат санкции. Няма да купуваме руски нефт и газ защото са евтини и за да им е гадно на руснаците. Ще умираме от глад и мизерия, за да им стане гадно на Путин и на Русия. Това са ПП и ДБ педофили. И се "бият", много, но само където видят микрофон и платена мисирка. Така се "бият" и така побеждават. Кога ще ги подкараме с тоягите ? Кога? В тубата има клипче от вчера, как има и бензин и дизел в Русия и как си живеят руснаците и при това добре. Има и цени на живо от бензиностанциите, 1л бензин А95- 76 рубли- 76 евро цента и дизел 1 л 78 рубли или 78 евро цента. В различните вериги които даваха имаше гориво, нямаше опашки и цената варираше до +- 2-3 цента.

    21:45 28.09.2026

  • 8 Особен управител

    3 0 Отговор
    Нещо като странен управител ?!

    21:52 28.09.2026

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