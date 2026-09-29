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Алекс Сърчаджиева коментира слуховете за по-младото си гадже
  Тема: Известни личности

Алекс Сърчаджиева коментира слуховете за по-младото си гадже

29 Септември, 2026 15:14 1 389 6

  • алекс сърчаджиева-
  • живко сираков-
  • калин сърменов-
  • театър софия-
  • фокус-мокус препаратус

Актрисата коментира слуховете за Живко Сираков покрай новата си театрална роля

Алекс Сърчаджиева коментира слуховете за по-младото си гадже - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Много ми харесва, че имам нов приятел, да. Много ми харесва и, че е много по-млад от мен“, казва Алекс Сърчаджиева с усмивка по повод слуховете, че има връзка с актьора Живко Сираков. Актрисата коментира темата в разговор с „България Днес“, цитиран от HotArena.

Личната тема идва покрай подготовката на политическото кабаре „Фокус-мокус, препаратус“, което предстои да бъде представено в театър „София“. В спектакъла Сърчаджиева влиза в образа на дядо Сашо, а Калин Сърменов играе баба Калина.

Сърчаджиева и Калин Сърменов сменят образите

„Много лесно влязох в образа на дядо Сашо, защото той ми е много любим“, казва актрисата. За екранния и сценичния си партньор тя добавя: „Калин Сърменов е изключително сладък и симпатичен в образа на баба Калина. Няма по-сладка от нея!“

По думите ѝ репетициите са преминали с много настроение. Сърчаджиева смята, че добрата енергия между двамата се усеща и на сцената. Тя определя политическата сатира като труден жанр и свързва интереса към подобни спектакли с политическите събития в България.

Екипът на Сатиричния театър е представил кабарето на мащабно лятно турне в Шумен, Варна, Бургас и Пловдив. В него са участвали близо 50 души на сцената, а заедно с хората извън сцената броят на участниците е достигнал близо 100. Сърчаджиева казва, че публиката е приела добре комедийното политическо кабаре.

Актрисата твърди, че по време на турнето не е видяла нито един политик сред зрителите. „Те не ходят на театър по принцип. Ако трябва някой да уважи нещо или някого, праща кошница или букет“, казва тя.

Моноспектакълът ѝ се връща на сцена

На 10 октомври отново започват представленията на моноспектакъла „На живо и отвъд това“. Автобиографичната постановка разказва за личния път на Сърчаджиева, а за ролята си в нея тя е отличена с наградата „Аскеер“.

Актрисата говори и за дъщеря си София, която е в 10-и клас и през декември ще навърши 16 години. По думите ѝ момичето все още не е решило с какво иска да се занимава. София вече е участвала във филм на Яна Маринова, където е изпълнила сериозна и тежка роля.

„Видях, че определено има качества и талант за актриса, но каквото реши – това ще да е“, казва Сърчаджиева за дъщеря си.

Източници: HotArena


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радолф Румлер

    5 0 Отговор
    Прод..ти.тцията отдавна не е само територия на жените, много мъже пробират по този начин - в кревата на леличка или чичко.

    15:25 29.09.2026

  • 2 Запознат

    3 0 Отговор
    Най новата мода е мъжа да е на 32 33 жената на 50 55 , и яко плющене 🥳😇🍾

    Коментиран от #4

    15:32 29.09.2026

  • 3 Роза

    2 0 Отговор
    За всички хора,които са известни публични личности,се носят всякакви клюки.Когато за някой не се говори нищо,значи не е интересен човек!"Това е толкоз просто и логично!"-стихче от Вапцаров.

    15:37 29.09.2026

  • 4 Всички

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    Обичат агнешко.

    15:56 29.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Констатация

    0 0 Отговор
    Абе кви съ тия мераци да съ ровите у долното бельо на хоратъ, туй намирисвъ на фетишизъм, лекувайте се!!!

    16:02 29.09.2026