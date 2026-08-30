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Румъния вдигна два изтребителя F-16 с цел наблюдение на границата с Украйна
  Тема: Украйна

Румъния вдигна два изтребителя F-16 с цел наблюдение на границата с Украйна

30 Август, 2026 14:08 750 12

  • румъния-
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  • украйна-
  • f-16

Радарната система на румънската национална отбрана засече въздушна цел в близост до границата

Румъния вдигна два изтребителя F-16 с цел наблюдение на границата с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния вдигна два изтребителя F-16 от военновъздушна база 86 в Борча с цел наблюдение на румънско-украинската граница, след като радарната система на румънското Министерство на националната отбрана засече въздушна цел в близост до границата, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

Според информация на Министерството, цитирана от агенцията, дронът е засечен в 10:36 ч. тази сутрин (румънско и българско време) на около 20 км източно от село Вълкове в Украйна, близо до границата с Румъния.

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Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в североизточната част на източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert) в 10:50 ч. Тревогата е продължила до 11:18 ч. местно време, като на спешния номер 112 не са постъпили обаждания от граждани.

По информация на Диджи 24 румънските власти не са обявили до момента въздушната цел да е навлизала в румънското въздушно пространство.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 1 Отговор
    Ама най накрая румънците да стрелят по банкера на Зелю!!! Укрофашистите не спряха да бомбардират Румъния денонощно, само с предупреждение няма да им дойде акъла!!!

    14:11 30.08.2026

  • 2 глупеску

    5 4 Отговор
    по-добре да си хапнат малко мамалига със суйка и така да си подържат тъпотата.
    траяска партито комунисто румън!

    14:11 30.08.2026

  • 3 Баш Хайдутин и действащ комунист

    9 1 Отговор
    Имат дигат! Ние ще дигаме чашите с ракия! И като се напием ще си бием жените .

    Коментиран от #8

    14:16 30.08.2026

  • 4 Джиджи

    2 1 Отговор
    Шемети

    14:17 30.08.2026

  • 5 Дракула

    3 2 Отговор
    Няма фронтова линия и няма граница, защото няма такава държава.

    14:17 30.08.2026

  • 6 господин Радев

    6 2 Отговор
    след като ни пробутаха 8 стари фъ-16 без оръжие и с дефекти а другите "нови" 8 ще дойдат някога си ни отказаха всякакви втора ръка даже и грипени....... какво идва да ни каже тази ситуация ???

    14:17 30.08.2026

  • 7 Мюмюн

    4 0 Отговор
    имат гориво за харчене, вдигат.

    Коментиран от #9

    14:18 30.08.2026

  • 8 Мюмю

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    ай наздраве! ко катуй обяд ве? колко пъти ша са напийми до вечерта

    14:19 30.08.2026

  • 9 то горивото е по малкия масраф

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мюмюн":

    на тея тенекии един час полет е поне 10 000 гущера

    14:21 30.08.2026

  • 10 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 4 Отговор
    Сибир е китайска губирния

    14:23 30.08.2026

  • 11 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    А кога ше паднат маоу ,и само сега ли да ги дигнали или само горе ще хвърчат

    14:44 30.08.2026

  • 12 Дъвка

    2 0 Отговор
    Е какво стана с руската заплаха, май им писна от братските украински дрони, та чак ефки вдигнаха да прогонят украинската заплаха. Реалността се оказа друга и на медийната истерия вече няма кой да се върже.

    15:32 30.08.2026

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