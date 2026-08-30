Румъния вдигна два изтребителя F-16 с цел наблюдение на границата с Украйна

Румъния вдигна два изтребителя F-16 от военновъздушна база 86 в Борча с цел наблюдение на румънско-украинската граница, след като радарната система на румънското Министерство на националната отбрана засече въздушна цел в близост до границата, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.
Според информация на Министерството, цитирана от агенцията, дронът е засечен в 10:36 ч. тази сутрин (румънско и българско време) на около 20 км източно от село Вълкове в Украйна, близо до границата с Румъния.
Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в североизточната част на източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert) в 10:50 ч. Тревогата е продължила до 11:18 ч. местно време, като на спешния номер 112 не са постъпили обаждания от граждани.
По информация на Диджи 24 румънските власти не са обявили до момента въздушната цел да е навлизала в румънското въздушно пространство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
14:11 30.08.2026
2 глупеску
траяска партито комунисто румън!
14:11 30.08.2026
3 Баш Хайдутин и действащ комунист
Коментиран от #8
14:16 30.08.2026
4 Джиджи
14:17 30.08.2026
5 Дракула
14:17 30.08.2026
6 господин Радев
14:17 30.08.2026
7 Мюмюн
Коментиран от #9
14:18 30.08.2026
8 Мюмю
До коментар #3 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":ай наздраве! ко катуй обяд ве? колко пъти ша са напийми до вечерта
14:19 30.08.2026
9 то горивото е по малкия масраф
До коментар #7 от "Мюмюн":на тея тенекии един час полет е поне 10 000 гущера
14:21 30.08.2026
10 Баш Хайдутин и действащ комунист
14:23 30.08.2026
11 Kaлпазанин
14:44 30.08.2026
12 Дъвка
15:32 30.08.2026