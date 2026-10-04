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24 училища във Франция са опожарени или погромени

24 училища във Франция са опожарени или погромени

4 Октомври, 2026 18:33 839 13

  • франция-
  • протести-
  • училища-
  • едуар жефре

Между 400 и 500 учебни заведения ще останат частично или напълно затворени, съобщи министърът на образованието Едуар Жефре.

24 училища във Франция са опожарени или погромени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 24 училища във Франция са били опожарени или погромени по време на протестите срещу недостига на учители и лошото състояние на учебните сгради. Между 400 и 500 учебни заведения са преустановили занятията в петък, а според френския министър на националното образование Едуар Жефре приблизително толкова ще бъдат затворени и в понеделник.

„Между 400 и 500 училища преустановиха занятията“, заяви Жефре по време на дебат с Мануел Бомпар, национален координатор на политическото движение „Непокорната Франция“. Министърът уточни, че подновяването на учебния процес ще бъде частично и поетапно.

Жефре съобщи още, че от началото на протестите са пострадали 78 служители в образователната система. Най-малко 24 от засегнатите училища са били подпалени или сериозно повредени, посочи той.

Протестите започнаха в Парижкия регион

Недоволството избухна през септември в Парижкия регион заради недостига на учители и лошото състояние на училищните сгради. Впоследствие протестите се разпространиха в различни части на Франция и станаха по-насилствени.

По данни, цитирани от „Европейска правда“ от „Льо Фигаро“, при безредиците са били ранени десетки хора, а полицията е задържала стотици участници. На 2 октомври стотици училища са останали затворени на фона на протестите на гимназисти.

Протестиращите планират да възобновят демонстрациите във вторник, 6 октомври. Очаква се тогава да стане ясно и в колко училища занятията ще бъдат възстановени изцяло.

Източници: Льо Фигаро


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "Погромени"

    10 0 Отговор
    Каква е тая дума!
    Словоблудство!

    18:46 04.10.2026

  • 2 Хааххх

    6 2 Отговор
    Маймуни и училища,само едно ще оцелее

    18:47 04.10.2026

  • 3 Французите мине се не мине време

    6 2 Отговор
    И вдигнат някоя Велика френска революция. Преди бяха жълтите жилетки, по едно време фермери замеряха правителствени сгради с фъшкии, на всяка нова година поне по хиляда автомобила са опожарени от празнуващите. И да им се чудиш, как при всичко това са и цивилизовани.

    18:48 04.10.2026

  • 4 В цяла Европа бунтове започват ...

    5 5 Отговор
    Гневът нараства в отговор на бруталните полицейски репресии, предприети от президента Еманюел Макрон. Повече от 5000 души, предимно непълнолетни, са арестувани от понеделник насам, като често са изправени пред незабавен съд. Видеоклипове на полицаи, нападащи млади хора, са гледани от милиони. Те показват как служители на реда изстрелват граната със сълзотворен газ от упор в лицето на 14-годишно момче в Сент Уен лОмон, хващат 14-годишно момиче за гърлото в Алансон и оставят млад мъж близо до гимназията „Балзак“ в Тур, където е заплашен да загуби око. В четвъртък движението се разпространи и в университетите. Същата сутрин бяха блокирани 29 университета, включително тези в Париж, Лион, Марсилия, Лил, Тулуза, Монпелие, Рен, Руан, Реймс, Поатие, Дижон и Брест. В петък коалиция от синдикати, включваща CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA и SUD, отправи съвместен призив за национална образователна стачка във вторник, 6 октомври.

    Коментиран от #11

    18:57 04.10.2026

  • 5 Пребиха даже децата

    4 1 Отговор
    в детските градини. Варвари!

    19:02 04.10.2026

  • 6 Пребиха даже децата

    2 0 Отговор
    Правителството и неофашисткият Национален сбор (RN) третират демонстрациите като комунистически заговор, организиран от „Непокорната Франция“ (LFI) и Жан-Люк Меланшон. Според помощник на премиера Себастиан Льокорню, ръководителите на разузнаването са описали демонстрациите като „маневра, организирана от LFI и нейните крайнолеви пълномощници“ по време на извънредно заседание на кабинета. Лидерът на RN Марин льо Пен осъди „безредиците, организирани от професионалисти и наблюдавани от членове на парламента от LFI“.

    Коментиран от #9

    19:02 04.10.2026

  • 7 665

    6 1 Отговор
    Лилавите, забрадени ученици опожарили училищата с искания за по добри условия на учение !!?

    Пропагандата съвсем се оплете.

    Коментиран от #10

    19:03 04.10.2026

  • 8 ИНТЕРЕСНО?

    2 1 Отговор
    По всичко личи, ХИБРИДКА от всякъде, особено пък развяваните от "учениците" червени знамена със "сърп и чук".

    19:08 04.10.2026

  • 9 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пребиха даже децата":

    Не бъркай Меланшон с комунизма и Русия, повече е анархист и лъжец има някой идеи като казва че ще конфискува парите и имотите на богатите и ще ги даде на бедни и мигранти ,ще отвори вратите на Франция за всякакви по зле е и от Меркел.

    19:15 04.10.2026

  • 10 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "665":

    Има хванато българче за голямо съжаление по телевизията цял ден го повтарят, мигрантите не ги показват нито обсъждат.

    Коментиран от #12

    19:18 04.10.2026

  • 11 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "В цяла Европа бунтове започват ...":

    Само луди девети да не падне,иначе като нямат пари за частни училища и шофьор,да ядат пасти.

    19:30 04.10.2026

  • 12 зъболекар

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Това е така, защото българчето е беззащитно, увлечено от масите дете. Другите са юношите на френския национален отбор по футбол!

    19:55 04.10.2026

  • 13 Хо-ха-ха

    1 0 Отговор
    Значи, протестиращите са решили проблема с недостига на учитили като са намалили броя на училищата. Хи хи хи

    19:56 04.10.2026

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