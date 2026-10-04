24 училища във Франция са опожарени или погромени

Най-малко 24 училища във Франция са били опожарени или погромени по време на протестите срещу недостига на учители и лошото състояние на учебните сгради. Между 400 и 500 учебни заведения са преустановили занятията в петък, а според френския министър на националното образование Едуар Жефре приблизително толкова ще бъдат затворени и в понеделник.

„Между 400 и 500 училища преустановиха занятията“, заяви Жефре по време на дебат с Мануел Бомпар, национален координатор на политическото движение „Непокорната Франция“. Министърът уточни, че подновяването на учебния процес ще бъде частично и поетапно.

Жефре съобщи още, че от началото на протестите са пострадали 78 служители в образователната система. Най-малко 24 от засегнатите училища са били подпалени или сериозно повредени, посочи той.

Протестите започнаха в Парижкия регион

Недоволството избухна през септември в Парижкия регион заради недостига на учители и лошото състояние на училищните сгради. Впоследствие протестите се разпространиха в различни части на Франция и станаха по-насилствени.

По данни, цитирани от „Европейска правда“ от „Льо Фигаро“, при безредиците са били ранени десетки хора, а полицията е задържала стотици участници. На 2 октомври стотици училища са останали затворени на фона на протестите на гимназисти.

Протестиращите планират да възобновят демонстрациите във вторник, 6 октомври. Очаква се тогава да стане ясно и в колко училища занятията ще бъдат възстановени изцяло.

Източници: Льо Фигаро