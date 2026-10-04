24 училища във Франция са опожарени или погромени

Най-малко 24 училища във Франция са били опожарени или погромени по време на протестите срещу недостига на учители и лошото състояние на учебните сгради. Между 400 и 500 учебни заведения са преустановили занятията в петък, а според френския министър на националното образование Едуар Жефре приблизително толкова ще бъдат затворени и в понеделник.
„Между 400 и 500 училища преустановиха занятията“, заяви Жефре по време на дебат с Мануел Бомпар, национален координатор на политическото движение „Непокорната Франция“. Министърът уточни, че подновяването на учебния процес ще бъде частично и поетапно.
Жефре съобщи още, че от началото на протестите са пострадали 78 служители в образователната система. Най-малко 24 от засегнатите училища са били подпалени или сериозно повредени, посочи той.
Протестите започнаха в Парижкия регион
Недоволството избухна през септември в Парижкия регион заради недостига на учители и лошото състояние на училищните сгради. Впоследствие протестите се разпространиха в различни части на Франция и станаха по-насилствени.
По данни, цитирани от „Европейска правда“ от „Льо Фигаро“, при безредиците са били ранени десетки хора, а полицията е задържала стотици участници. На 2 октомври стотици училища са останали затворени на фона на протестите на гимназисти.
Протестиращите планират да възобновят демонстрациите във вторник, 6 октомври. Очаква се тогава да стане ясно и в колко училища занятията ще бъдат възстановени изцяло.
Източници: Льо Фигаро
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 "Погромени"
Словоблудство!
18:46 04.10.2026
2 Хааххх
18:47 04.10.2026
3 Французите мине се не мине време
18:48 04.10.2026
4 В цяла Европа бунтове започват ...
Коментиран от #11
18:57 04.10.2026
5 Пребиха даже децата
19:02 04.10.2026
6 Пребиха даже децата
Коментиран от #9
19:02 04.10.2026
7 665
Пропагандата съвсем се оплете.
Коментиран от #10
19:03 04.10.2026
8 ИНТЕРЕСНО?
19:08 04.10.2026
9 Соваж бейби
До коментар #6 от "Пребиха даже децата":Не бъркай Меланшон с комунизма и Русия, повече е анархист и лъжец има някой идеи като казва че ще конфискува парите и имотите на богатите и ще ги даде на бедни и мигранти ,ще отвори вратите на Франция за всякакви по зле е и от Меркел.
19:15 04.10.2026
10 Соваж бейби
До коментар #7 от "665":Има хванато българче за голямо съжаление по телевизията цял ден го повтарят, мигрантите не ги показват нито обсъждат.
Коментиран от #12
19:18 04.10.2026
11 .....
До коментар #4 от "В цяла Европа бунтове започват ...":Само луди девети да не падне,иначе като нямат пари за частни училища и шофьор,да ядат пасти.
19:30 04.10.2026
12 зъболекар
До коментар #10 от "Соваж бейби":Това е така, защото българчето е беззащитно, увлечено от масите дете. Другите са юношите на френския национален отбор по футбол!
19:55 04.10.2026
13 Хо-ха-ха
19:56 04.10.2026