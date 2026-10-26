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Първи резултати от Острова: Преднина за Гюров и Кандев при слаба активност
  Тема: Избори

Първи резултати от Острова: Преднина за Гюров и Кандев при слаба активност

26 Октомври, 2026 02:38, обновена 26 Октомври, 2026 02:43 448 1

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Окончателните данни предстои да бъдат обобщени

Първи резултати от Острова: Преднина за Гюров и Кандев при слаба активност - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първите резултати от част от българските избирателни секции във Великобритания показват убедителна преднина за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. В Лондон обаче избирателната активност е била много ниска, съобщи Българското национално радио.

Отчетените данни все още не включват по-големите секции в българското посолство и в районите с по-компактно българско население в Лондон. В наличните резултати след Гюров и Кандев се нареждат Илияна Йотова и Вълчев, Михайлов и Матеева, както и Костадинов и Волгин.

В Рединг са гласували 212 души. От тях 128 са посочили Гюров и Кандев, а 37 са подкрепили Йотова и Вълчев. След преброяването на останалите секции е възможна промяна в подреждането, но първоначалните данни сочат значителна преднина на първата двойка.

Към момента няма обобщени данни за общата избирателна активност във Великобритания. В секциите не са се образували опашки, а изборният ден е преминал спокойно и без инциденти.

Лошото време вероятно е ограничило участието на българите в Шотландия, Северна Ирландия и Северна Англия. В късните следобедни часове в тези райони вятърът и дъждът са отслабнали, но това не е довело до данни за значително повишаване на активността.

Източници: bnrnews.bg


Великобритания
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