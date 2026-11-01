По-слаб интерес на българите в Северна Македония към балотажа

По-слаб интерес към президентския балотаж се отчита сред българските граждани в Северна Македония. До 11:00 часа местно време своя вот са упражнили 130 души, докато на първия тур преди седмица по същото време са гласували 141 избиратели.

„До 11:00 часа местно време своя вот са упражнили 130 български граждани“, съобщи кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова. Така разликата между двата тура е 11 души, или около 7,8 процента.

Най-много гласове са подадени в Скопие

Най-висока активност е отчетена в секцията в посолството на България в Скопие, където са гласували 42 души. В Охрид бюлетина са пуснали 18 български граждани, а в Струмица и Кавадарци – по 15.

В Кочани са гласували 14 души. По 13 избиратели са посетили секциите в Генералното консулство на България в Битоля и в Прилеп.

Гласуването продължава в седем секции

Изборният ден в Северна Македония протича спокойно и без регистрирани проблеми. Българските граждани могат да гласуват в седем секции в Скопие, Охрид, Струмица, Кавадарци, Кочани, Битоля и Прилеп.

Гласуването продължава до 20:00 часа местно време. На балотажа българските избиратели избират между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

Източници: nova.bg, bntnews.bg