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По-слаб интерес на българите в Северна Македония към балотажа
  Тема: Избори

По-слаб интерес на българите в Северна Македония към балотажа

1 Ноември, 2026 15:37 608 6

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • български граждани-
  • северна македония-
  • избирателна активност

До обяд са гласували 130 души, с 11 по-малко спрямо същия час на първия тур. Вотът в седемте секции протича спокойно

По-слаб интерес на българите в Северна Македония към балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

По-слаб интерес към президентския балотаж се отчита сред българските граждани в Северна Македония. До 11:00 часа местно време своя вот са упражнили 130 души, докато на първия тур преди седмица по същото време са гласували 141 избиратели.

„До 11:00 часа местно време своя вот са упражнили 130 български граждани“, съобщи кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова. Така разликата между двата тура е 11 души, или около 7,8 процента.

Най-много гласове са подадени в Скопие

Най-висока активност е отчетена в секцията в посолството на България в Скопие, където са гласували 42 души. В Охрид бюлетина са пуснали 18 български граждани, а в Струмица и Кавадарци – по 15.

В Кочани са гласували 14 души. По 13 избиратели са посетили секциите в Генералното консулство на България в Битоля и в Прилеп.

Гласуването продължава в седем секции

Изборният ден в Северна Македония протича спокойно и без регистрирани проблеми. Българските граждани могат да гласуват в седем секции в Скопие, Охрид, Струмица, Кавадарци, Кочани, Битоля и Прилеп.

Гласуването продължава до 20:00 часа местно време. На балотажа българските избиратели избират между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

Източници: nova.bg, bntnews.bg


Северна Македония
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пущиня(к)

    4 2 Отговор
    Станааме двама. И я така.

    15:43 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 североизточен съсед

    0 1 Отговор
    така са ги наплашили онези, които са против езика на омразата, че не смеят да излязат открито дори да гласуват. Който още може нека бяга от там. Последният да изгаси лампата не северната.

    16:27 01.11.2026

  • 6 Маке

    3 0 Отговор
    В Македония няма българи. Това са българизирани македонци ; нещо като ислямизираните “българи” в България.

    16:31 01.11.2026

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