Сигнал за бомба евакуира 136 пътници в самолет

Сигнал за бомба в самолет на турската авиокомпания „AJet“ доведе до евакуацията на 136 пътници и шестчленния екипаж. Машината е изпълнявала полет от Анкара до Шанлъурфа.

Самолетът е излетял от Анкара в 19:00 часа. Сигналът е бил подаден чрез бележка, намерена от екипажа на борда, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

В 20:05 часа самолетът е кацнал на летище „ГАП“ в Шанлъурфа. След кацането всички пътници и членове на екипажа са били евакуирани, а на летището са въведени засилени мерки за сигурност.

На място са изпратени множество полицейски екипи. Продължава проверката на самолета и търсенето на предполагаемото взривно устройство. Към момента няма потвърдени данни за открита бомба или за пострадали.

Източници: bta.bg