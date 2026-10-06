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Сигнал за бомба евакуира 136 пътници в самолет

Сигнал за бомба евакуира 136 пътници в самолет

6 Октомври, 2026 04:28, обновена 6 Октомври, 2026 04:30 438 0

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Самолетът на „AJet“ е кацнал извънредно в Шанлъурфа, а полицията продължава проверката на борда.

Сигнал за бомба евакуира 136 пътници в самолет - 1
Снимка: apa.az
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сигнал за бомба в самолет на турската авиокомпания „AJet“ доведе до евакуацията на 136 пътници и шестчленния екипаж. Машината е изпълнявала полет от Анкара до Шанлъурфа.

Самолетът е излетял от Анкара в 19:00 часа. Сигналът е бил подаден чрез бележка, намерена от екипажа на борда, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

В 20:05 часа самолетът е кацнал на летище „ГАП“ в Шанлъурфа. След кацането всички пътници и членове на екипажа са били евакуирани, а на летището са въведени засилени мерки за сигурност.

На място са изпратени множество полицейски екипи. Продължава проверката на самолета и търсенето на предполагаемото взривно устройство. Към момента няма потвърдени данни за открита бомба или за пострадали.

Източници: bta.bg


Турция
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