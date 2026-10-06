Хиляди протестираха в Косово срещу присъдите на бивши командири

Хиляди демонстранти изпълниха централните площади на Прищина в най-мащабния до момента национален протест срещу присъдите на четирима бивши командири на Армията за освобождение на Косово (АОК). Шествието беше насочено срещу решенията на съда в Хага, който призна лидерите за виновни за военни престъпления, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г.

Бившият президент на Косово Хашим Тачи и тримата други командири получиха присъди между 13 и 25 години затвор. В Косово решенията бяха определени като несправедливи. Протестиращите заявиха, че АОК е водила борба срещу сръбското потисничество, а присъдите могат да помрачат борбата за независимостта на страната.

Демонстрантите носеха плакати с надпис „Не от мое име“ и възхваляваха АОК като освободително движение. Част от участниците отправиха критики към Европейския съюз заради подкрепата му за Специализираните съдилища за Косово. На един от протестите беше издигнат лозунгът „ЕС предаде Косово“.

„Това е голяма несправедливост“, каза Илириана Булартовци, която е пътувала с дъщеря си от малък град, за да се присъедини към демонстрацията.

Протестите започнаха след постановяването на присъдите и продължиха ежедневно. В четвъртък демонстранти блокираха път близо до летището в Прищина, докато председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в столицата по време на обиколката си на Балканите.

Различията около присъдите

На съвместна пресконференция с премиера на Косово Албин Курти фон дер Лайен заяви, че решенията са постановени от независими съдебни институции и мандатът им трябва да бъде уважаван.

„Нищо и никой не може да пренапише историята на Косово. 1999 г. е запечатана в колективната памет на Европа - жестоките репресии, хуманитарната криза и страданията, понесени от вашия народ“, каза Урсула фон дер Лайен.

Курти не се противопостави на законопроекта, с който парламентът осъди присъдите, но заяви, че очаква становище от правния си екип.

„Смятаме, че присъдите съдържат фактически, исторически и правни грешки и очакваме те да бъдат коригирани при обжалването“, каза Албин Курти.

Парламентът на Косово единодушно осъди решенията на съда. Опозиционната Демократическа партия на Косово предложи и закон, който да ограничи мандата на Специализираните съдилища за Косово - базираната в Хага съдебна институция, разглеждаща престъпления, за които са обвинени членове на АОК.

Протестите на фона на политическа криза

Демонстрациите допълнително усложниха политическата криза в Косово. Тя последва повече от 19 месеца безизходица, която блокира избора на президент и доведе до два предсрочни парламентарни вота.

По време на войната в Косово са убити повече от 13 000 души, предимно етнически албанци, а около 1 милион косовски албанци са били принудени да напуснат домовете си. След 78-дневната въздушна кампания на НАТО сръбските сили се изтеглиха от територията, която тогава беше сръбска провинция. Косово обяви независимост през 2008 г., но Сърбия продължава да не я признава.

Албин Курти има срок до 6 октомври да постигне споразумение с опозицията за избора на следващ президент. При липса на договореност страната може да се насочи към нови предсрочни избори.

Източници: nova.bg, apnews.com