Сателитни снимки показаха срутване на Чонгарския мост в Крим

Един от участъците на Чонгарския автомобилен мост, който свързва Крим с Херсонска област, се е срутил, показват сателитни изображения. Съоръжението е част от маршрута Джанкой–Мелитопол и е сред основните сухопътни връзки към полуострова.

На кадри от 26 септември се виждат най-малко три големи пробойни по пътното платно. Четири дни по-късно изображенията показват, че един от мостовите участъци е пропаднал напълно. Мониторинговата група „Кримски вятър“ съобщава, че автомобилното движение е пренасочено през изградена наблизо язовирна стена.

„Един от пролетите е изцяло срутен“, твърдят анализаторите от Dnipro Osint Garbuz, цитирани от „Фокус“. Според тях повредата е резултат от украински атаки, но към момента няма независимо официално потвърждение, че целият Чонгарски мост е напълно разрушен. Потвърдено е срутването на един негов участък.

Мостът беше повреден още през юни

Съоръжението беше атакувано на 7 и 9 юни 2026 г. След първия удар движението беше възстановено в реверсивен режим, а след повторната атака мостът отново беше затворен. На шофьорите беше препоръчано да използват маршрутите през Армянск и Перекоп.

Сателитни снимки, публикувани след ударите през юни, показаха следи от поражения по централната част на моста и разположена наблизо понтонна переправа. Тогава украински и международни медии съобщиха, че промените са затруднили достъпа до Крим по това направление.

Според анализаторите разрушаването на участъка може да затрудни снабдяването на руските сили в Крим и Южна Украйна, тъй като мостът е част от транспортен маршрут за тежкотоварни автомобили. В същото време руските сили са възстановили участък от железопътния мост край Чонгар, който по-рано е бил повреден.

Случаят е част от поредица повреди по мостови съоръжения в района. През юни бяха съобщени поражения и по мостове край Севернокримския канал, по направлението Перекоп–Армянск и край село Ставки.

Източници: focus-news.net, most.ks.ua, pravda.com.ua