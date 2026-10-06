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Сателитни снимки показаха срутване на Чонгарския мост в Крим
  Тема: Украйна

Сателитни снимки показаха срутване на Чонгарския мост в Крим

6 Октомври, 2026 05:10, обновена 6 Октомври, 2026 05:13 1 045 2

  • чонгарски мост-
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  • херсонска област-
  • сателитни снимки-
  • войната в украйна

Един от участъците на моста към Крим е пропаднал, а движението е пренасочено през близка язовирна стена. Анализатори свързват разрушаването с украинските удари през юни.

Сателитни снимки показаха срутване на Чонгарския мост в Крим - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един от участъците на Чонгарския автомобилен мост, който свързва Крим с Херсонска област, се е срутил, показват сателитни изображения. Съоръжението е част от маршрута Джанкой–Мелитопол и е сред основните сухопътни връзки към полуострова.

На кадри от 26 септември се виждат най-малко три големи пробойни по пътното платно. Четири дни по-късно изображенията показват, че един от мостовите участъци е пропаднал напълно. Мониторинговата група „Кримски вятър“ съобщава, че автомобилното движение е пренасочено през изградена наблизо язовирна стена.

„Един от пролетите е изцяло срутен“, твърдят анализаторите от Dnipro Osint Garbuz, цитирани от „Фокус“. Според тях повредата е резултат от украински атаки, но към момента няма независимо официално потвърждение, че целият Чонгарски мост е напълно разрушен. Потвърдено е срутването на един негов участък.

Мостът беше повреден още през юни

Съоръжението беше атакувано на 7 и 9 юни 2026 г. След първия удар движението беше възстановено в реверсивен режим, а след повторната атака мостът отново беше затворен. На шофьорите беше препоръчано да използват маршрутите през Армянск и Перекоп.

Сателитни снимки, публикувани след ударите през юни, показаха следи от поражения по централната част на моста и разположена наблизо понтонна переправа. Тогава украински и международни медии съобщиха, че промените са затруднили достъпа до Крим по това направление.

Според анализаторите разрушаването на участъка може да затрудни снабдяването на руските сили в Крим и Южна Украйна, тъй като мостът е част от транспортен маршрут за тежкотоварни автомобили. В същото време руските сили са възстановили участък от железопътния мост край Чонгар, който по-рано е бил повреден.

Случаят е част от поредица повреди по мостови съоръжения в района. През юни бяха съобщени поражения и по мостове край Севернокримския канал, по направлението Перекоп–Армянск и край село Ставки.

Източници: focus-news.net, most.ks.ua, pravda.com.ua


Украйна
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  • 1 Софето

    2 10 Отговор
    И на кримския иде ред

    05:20 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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