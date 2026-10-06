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215 ученици са ранени при протестите във Франция

215 ученици са ранени при протестите във Франция

6 Октомври, 2026 06:00 599 2

  • франция-
  • ученически протести-
  • ранени ученици-
  • полиция-
  • гимназии

Новият брой е съобщен след тежък инцидент в Ланс, при който 15-годишен ученик загуби ръката си. Десет разследвания са възложени на полицейската инспекция.

215 ученици са ранени при протестите във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на ранените ученици при протестите във Франция достигна 215, съобщи министърът на образованието Едуар Жефре в понеделник вечерта. По-рано през деня той говореше за 190 пострадали, но последвалите данни включват и инцидентите от 5 октомври. „От началото на мобилизацията в гимназиите са ранени 215 ученици“, каза министърът, като уточни, че става дума както за инциденти, така и за травми, причинени от участници в безредиците.

Най-тежкият случай е в Ланс, където 15-годишен ученик е загубил ръката си при взрив на граната пред гимназия „Огюст Беал“. Инцидентът е станал на 5 октомври по време на сблъсъци между протестиращи и полиция. Прокуратурата в Бетюн е възложила разследването на Генералната инспекция на националната полиция. Все още не е установено дали гранатата е била вдигната от ученика или е паднала до него.

Десет проверки за действия на полицията

Случаят в Ланс е поредният тежък инцидент по време на протестите. На 28 септември ученик в Сен-Уан-л'Омон е получил сериозни лицеви травми след изстрел с гранатомет „Кугър“, използван за изстрелване на сълзотворен газ. Според адвоката му той е с двойна фрактура на челюстта и множество счупени или избити зъби.

В Тур 16-годишен ученик е загубил зрението на едното си око. Прокуратурата е възложила проверка на полицейската инспекция, след като ученикът и свидетели са заявили, че травмата е причинена от изстрел с гумен куршум. Общо десет разследвания са свързани с действия на полицията по време на протестите.

Паралелно с това френското вътрешно министерство съобщава за 650 ранени служители на силите за сигурност, а Министерството на образованието посочва 78 пострадали служители в системата. Данните за силите на реда са различни в отделните официални съобщения: според информация, цитирана от френски медии и правителствени източници, броят им достига 715.

Нови демонстрации са планирани за 6 октомври

Протестите започнаха на 21 септември с блокада на гимназия в парижкото предградие Кретей. Учениците настояват за повече преподаватели, социални работници и психолози, както и за допълнителни средства за училищата. На 29 септември ученическият профсъюз USL призова за блокади, като по негови данни са били затворени над 400 гимназии.

На 5 октомври между 400 и 500 учебни заведения са останали затворени или блокирани. Акциите са съпроводени от сблъсъци, палежи и повреди по училищни сгради. За 6 октомври са планирани нови шествия и блокади, към които се очаква да се присъединят и синдикални организации. Френското правителство призова протестите да бъдат мирни, докато представители на „Непокорена Франция“ отхвърлиха обвиненията, че партията организира насилието.

Източници: lemonde.fr, tf1info.fr, rbc.ru


Франция
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    06:19 06.10.2026

  • 2 БАНко

    5 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , ЗАЩО НЯМАХТЕ СМЕЛОСТ ДА ПОКАЖЕТЕ И РАЗКАЖЕТЕ ЗА ПРОТЕСТИТЕ НА ГЕРМАНСКИТЕ УЧЕНИЦИ В 100 ГРАДА СРЕЩУ ГОТВЕНАТА ОТ НАТО ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ !!! ,,ЗАЩО НИЕ , А НЕ ВИЕ " , ,, РУСИЯ НЕ НИЕ ВРАГ " , ,,ТОВА НЕ Е НАШАТА ВОЙНА " - ЛОЗУНГИТЕ НА ДЕЦАТА ПОДЛЕЖАЩИ НА ВОЕННА СЛУЖБА УРЕДЕНА ОТ МЕРЦ !!!

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