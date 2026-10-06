Стуб: Нов световен ред може да се оформи до 2030 г.

До 2030 г. вероятно ще се оформи нов международен ред, заяви президентът на Финландия Александър Стуб в интервю за „Вашингтон пост“. По думите му светът в момента се намира между два различни порядъка, което прави международната обстановка особено сложна.

„Дайте му още около пет години. До 2030 г. вероятно ще имаме някакъв нов ред“, каза Стуб. Той уточни, че не може да посочи кога международната система ще се стабилизира, но очаква през следващите години да се очертаят нови правила и баланси между водещите държави.

По-голяма роля за Европа в НАТО

Финландският президент смята, че трансатлантическият съюз може да се адаптира и да продължи да съществува, но при постепенно преразпределение на отговорностите. Според него САЩ трябва да играят по-малка роля в европейската сигурност, докато европейските държави поемат по-голяма част от ангажиментите.

Стуб определи като най-добър сценарий поетапната промяна в НАТО, при която няма да се създават пропуски в отбраната. Той заяви, че Европа трябва да бъде готова за по-голяма самостоятелност на фона на променения подход на Вашингтон към европейските съюзници.

Призив за нови партньорства

По думите на финландския президент европейските страни трябва да диверсифицират външните си връзки. Той посочи търговските споразумения с Индия и държавите от Южна Америка, както и задълбочаването на отношенията със страните от Персийския залив.

„Това е свят на безпорядък, почти на хаос - трябва да играете по тези правила“, заяви Стуб, цитиран от „Вашингтон пост“. Според него Европа трябва да съчетава запазването на трансатлантическите връзки с изграждането на по-широка мрежа от икономически и политически партньорства.

Позицията му за войната в Украйна

Стуб подкрепя прекратяване на огъня по настоящата линия на съприкосновение, последвано от мирни преговори. Едновременно с дипломатическите усилия той смята, че подкрепата за Украйна трябва да бъде увеличена.

Президентът на Финландия заяви още, че Европа трябва да подхожда внимателно към руската хибридна активност и да не реагира прибързано с действия, които могат да доведат до ескалация. Той описа настоящия период като преходен и предупреди, че именно липсата на ясно установени правила увеличава риска от грешни преценки.

Източници: washingtonpost.com