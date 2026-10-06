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Стуб: Нов световен ред може да се оформи до 2030 г.

Стуб: Нов световен ред може да се оформи до 2030 г.

6 Октомври, 2026 06:03 989 10

  • александър стубб-
  • финландия-
  • нов световен ред-
  • нато-
  • европа

Президентът на Финландия определи настоящия период като преход между два международни порядъка. Той призова Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

Стуб: Нов световен ред може да се оформи до 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

До 2030 г. вероятно ще се оформи нов международен ред, заяви президентът на Финландия Александър Стуб в интервю за „Вашингтон пост“. По думите му светът в момента се намира между два различни порядъка, което прави международната обстановка особено сложна.

„Дайте му още около пет години. До 2030 г. вероятно ще имаме някакъв нов ред“, каза Стуб. Той уточни, че не може да посочи кога международната система ще се стабилизира, но очаква през следващите години да се очертаят нови правила и баланси между водещите държави.

По-голяма роля за Европа в НАТО

Финландският президент смята, че трансатлантическият съюз може да се адаптира и да продължи да съществува, но при постепенно преразпределение на отговорностите. Според него САЩ трябва да играят по-малка роля в европейската сигурност, докато европейските държави поемат по-голяма част от ангажиментите.

Стуб определи като най-добър сценарий поетапната промяна в НАТО, при която няма да се създават пропуски в отбраната. Той заяви, че Европа трябва да бъде готова за по-голяма самостоятелност на фона на променения подход на Вашингтон към европейските съюзници.

Призив за нови партньорства

По думите на финландския президент европейските страни трябва да диверсифицират външните си връзки. Той посочи търговските споразумения с Индия и държавите от Южна Америка, както и задълбочаването на отношенията със страните от Персийския залив.

„Това е свят на безпорядък, почти на хаос - трябва да играете по тези правила“, заяви Стуб, цитиран от „Вашингтон пост“. Според него Европа трябва да съчетава запазването на трансатлантическите връзки с изграждането на по-широка мрежа от икономически и политически партньорства.

Позицията му за войната в Украйна

Стуб подкрепя прекратяване на огъня по настоящата линия на съприкосновение, последвано от мирни преговори. Едновременно с дипломатическите усилия той смята, че подкрепата за Украйна трябва да бъде увеличена.

Президентът на Финландия заяви още, че Европа трябва да подхожда внимателно към руската хибридна активност и да не реагира прибързано с действия, които могат да доведат до ескалация. Той описа настоящия период като преходен и предупреди, че именно липсата на ясно установени правила увеличава риска от грешни преценки.

Източници: washingtonpost.com


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    18 2 Отговор
    Ако погледнем икономическите показатели на Европа, нейната роля и значение ще намалеят. Тези безмилостни прогнози не са резултат от измислена руска пропаганда. Те представляват обективен анализ от водещи европейски експерти и икономисти. Въпреки общо взето положителния фон днес, бъдещето на Европа е мрачно и несигурно. Ресурсите на планетата намаляват, а те се държат от държави в един съвсем различен свят, който няма намерение да дава на Европа нищо безплатно или на разсрочено плащане. Това е пагубен фактор за упадъка на Европа и нейното изпадане в периферията на световния икономически растеж и развитие.

    06:25 06.10.2026

  • 2 крахът на америка идва

    6 2 Отговор
    този човек не е от глупавите евро-политици

    Коментиран от #4

    06:34 06.10.2026

  • 3 Съдията

    11 2 Отговор
    И тоя беше ястреб, а сега се оказа само цвъркащо врабче. Нищо не остана от нанасянето на "стратегическа загуба на Русия", сега западна(лите) мрънкат, че Русия не искала да преговаря. Вие сами не искайте преговори, Зеленски даже ги забрани със закон. Сега по трудния начин ще разберете, че първото предложение на руснаците винаги е най-доброто. Мъка, мъка либерастка.😂

    06:45 06.10.2026

  • 4 Търновец

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "крахът на америка идва":

    Идва крахът на Русия - ЕС отказва да купува нефт и газ и преди 5 години Газпром имаше 55% пазарен дял в Германия а сега е нула. ЕС купува енергоносители от Африка и Канада а ако новия маршрут от Средна Азия се осъществи то РФ става държава подчинена на Китай. А на 30.11.1939 Съветски бойни самолети бомбардираха жилищни квартали на Хелзинки и други градове и след това Карелия беше заграбена от СССР и повече от 400000 Фини и Карели прогонени от домовете им и изгонени от окупирана Карелия където се само настаниха Руси и Украинци.

    06:46 06.10.2026

  • 5 Гориил

    10 2 Отговор
    Войната в Украйна ще позволи на Европа временно да потърси убежище в прекомерни военни разходи. Военната икономика обаче ще повиши цените на маслото, хляба, млякото, месото, захарта, брашното и други стоки от първа необходимост.

    06:46 06.10.2026

  • 6 Странно

    4 2 Отговор
    Значи Русия била лоша щото била хибридно активна спряна Европа а каква е Европа която явно подкрепя и въоръжава Украйна срещу Русия чакайки стратегическо поражение?! Леко е нагъл тоя.

    07:22 06.10.2026

  • 7 Артилерист

    5 3 Отговор
    Финландия, преди-да бъде принудена-да влезе в НАТО, се кърмеше и от изтока и от запада, и беше за пример на просперираща във всяко отношение държава. Бравурният обаче милитаристичен период много скоро приключи и страната се сблъска със студената реалност. Евтиният и така да се каже подръчен руски пазар беше окончателно зачеркнат. От другата страна капиталистите не дават нищо даром. По този начин Финландия се озова в небраното лозе на милитаристичната словесна демонстрация, но капиталистическият бирник съвсем скоро безмилостно се яви със сметката. Щото Стуб му наложиха да иска ф35-за оперативна съвместимост, нали- но като му обявиха цената на таз съвместимост, смени ястребовото крякане с котко кокоше къканижене. А можеше да се поучи от България, която още чака ф16 за иначе спешното оперативно съвместяване с американците, така де с НАТО...

    Коментиран от #10

    07:38 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нов световен ред ли?

    2 0 Отговор
    Това е мечта на феодалите!

    08:36 06.10.2026

  • 10 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Артилерист":

    България трябваше по втория договор за Ф 1!6 да извърши плащане за 385 милиона евра а някои в София не поискаха да обезпечат сумата и плащането беше отложено до края на 2028 и съответно доставката на вторите Ф 16 беше отложена за края на 2030. А в окупираната през 1940 Карелия живеят сега около 550000 човека и само около 6% са кореняци Фини Карели, повечето са Русо Украинци и около 1990 в Москва плъзна слух че те искат да отделят Карелия от СССР и да в присъединят към Финландия където беше до 1940. А иначе Финландия произвежда качествени локомотиви кораби и бойни машини Patria.

    08:49 06.10.2026

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