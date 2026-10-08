Танкер е обстрелян край Катар, има жертви

Танкер е бил обстрелван северно от Мадинат аш Шамал в Катар, като има съобщения за жертви. Информацията е разпространена от Британското агенство за морски търговски операции (UKMTO).
„В танкера са попаднали няколко снаряда“, посочва агенството. Оттам допълват, че разполагат и с информация за жертви, но не съобщават точния им брой или самоличността им.
По случая се провежда разследване. Засега няма официално посочени извършители и не са публикувани допълнителни данни за щетите по плавателния съд.
Предишен инцидент в Ормузкия проток
На 2 октомври UKMTO съобщи за друга атака срещу танкер в Ормузкия проток. При тогавашния инцидент на борда е избухнал пожар.
Двата случая се случват на фона на повишени рискове за корабоплаването в района на Персийския залив, но към момента няма информация, която да свързва официално атаките с конкретна държава или организация.
Източници: pravda.com.ua
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Персийски!
04:08 08.10.2026