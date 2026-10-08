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САЩ подготвят нови обвинения срещу Мадуро и съпругата му

САЩ подготвят нови обвинения срещу Мадуро и съпругата му

8 Октомври, 2026 04:09, обновена 8 Октомври, 2026 04:11 549 4

  • николас мадуро-
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  • венецуела-
  • изтезания-
  • съединени щати

Обвиненията са свързани с твърдения за изтезания на американци във венецуелски затвори. Очаква се Силия Флорес да поиска домашен арест.

САЩ подготвят нови обвинения срещу Мадуро и съпругата му - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прокурори в Ню Йорк подготвят нови обвинения срещу бившия президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес заради предполагаеми изтезания на американски граждани, задържани във венецуелски затвори. CNN съобщава, че обвиненията могат да бъдат обявени още в четвъртък.

По данни на американски официални представители става дума за незаконното задържане на повече от десет граждани на САЩ по времето, когато Мадуро е ръководел Венецуела. Разследващите обсъждат и обвинения срещу други лица за предполагаемото им участие в изтезанията, съобщава източник, запознат със случая.

Мадуро и Флорес бяха задържани през януари при американска военна операция в президентския дворец в Каракас. След това бяха отведени в Ню Йорк, където са обвиняеми по федерално дело. Двамата не са признали вина по обвиненията в заговор за наркотероризъм и други престъпления и се намират под стража без право на освобождаване под гаранция.

Очаква се Флорес да се яви на съдебно заседание в четвъртък. Адвокатът ѝ ще поиска тя да бъде поставена под домашен арест до началото на процеса, който е насрочен за 1 юни 2027 г.

Американци описват изтезания и тежки условия

Матайю Хийт и Осман Хан, освободени при размяна на задържани през октомври 2022 г., твърдят в съдебен иск, че са били подлагани на воден борд, токови удари, заплахи за сексуално насилие, прилагане на психотропни вещества и продължително изолиране. Хийт, ветеран от Корпуса на морската пехота на САЩ, според иска е направил опит за самоубийство по време на задържането си.

Подобни твърдения са отправили и трима от шестимата американски ръководители на петролни компании, известни като групата „CITGO 6“. Те са били задържани във Венецуела през 2017 г. и са прекарали почти пет години в ареста.

Всички те са били държани в Главното управление на военната контраразузнавателна служба на Венецуела, известно като DGCIM. В доклад на ООН службата е описана като структура, отговорна за „произволни задържания, жестоко отношение и изтезания“ на политически противници и техни роднини.

В документа се посочват още електрошок, задушаване с полиетиленови торби, симулирано удавяне, побои, сексуално насилие, лишаване от храна и вода, принудителни положения на тялото и излагане на екстремни температури. Според доклада тези методи са използвани за получаване на информация и признания, сплашване и наказание на задържани.

Предстоящото разширяване на делото ще се проведе на фона на вече повдигнатите обвинения срещу Мадуро и Флорес. Американските власти твърдят, че задържаните граждани са били използвани като политически заложници, а защитата на двамата обвиняеми оспорва повдигнатите срещу тях обвинения.

Източници: edition.cnn.com


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Размисли

    3 0 Отговор
    Явно старите обвинения са съшити с бели конци че трябват нови.Американците изтезавани от лошите венецуелци предполагам само са се опитвали да сменят властта във Венецуела за да може тя демократично да даде ресурсите си на САЩ и да тръгне по пътя на просперитета.

    04:31 08.10.2026

  • 3 Да сега като нестана

    1 0 Отговор
    С дрога ще трябва нови обвинения. Да но и тези ще паднат. Неможе да се докаже че семейство мадуро са знаели измъчвали някой. Както неможе да се докаже че г-н Тръмп и бил измъчвал някой или насилвал някой от белият дом. Тук има превишаване на правата на даденият разследващ. Както несправяне с задължения Американски посланик и екип консултанти. В България пристигна харвардски консултант по българско и наказателно право. Но Венецуела нямаше много неща. Небяха поискани системи за наблюдение на изборите което доведе до лоши изводи. Няма как семейство мадуро да правят незаконна търговия след тях тя продължи с подкрепата на САЩ. ВСЕПАК каква беше мисията безмислена накрая ще се окаже че не виновен и пуснат. Особено след резултатите на междинните избори. Където правата на човека международни отношения сегледат под микроскоп.

    04:47 08.10.2026

  • 4 Мис Венецуела

    2 0 Отговор
    Затворниците изтезавани в американската база в Гуантанамо, не са изтезавани на територията на САЩ, така че пак Мъдуро е виновен.

    04:58 08.10.2026