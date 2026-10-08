САЩ подготвят нови обвинения срещу Мадуро и съпругата му

Прокурори в Ню Йорк подготвят нови обвинения срещу бившия президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес заради предполагаеми изтезания на американски граждани, задържани във венецуелски затвори. CNN съобщава, че обвиненията могат да бъдат обявени още в четвъртък.

По данни на американски официални представители става дума за незаконното задържане на повече от десет граждани на САЩ по времето, когато Мадуро е ръководел Венецуела. Разследващите обсъждат и обвинения срещу други лица за предполагаемото им участие в изтезанията, съобщава източник, запознат със случая.

Мадуро и Флорес бяха задържани през януари при американска военна операция в президентския дворец в Каракас. След това бяха отведени в Ню Йорк, където са обвиняеми по федерално дело. Двамата не са признали вина по обвиненията в заговор за наркотероризъм и други престъпления и се намират под стража без право на освобождаване под гаранция.

Очаква се Флорес да се яви на съдебно заседание в четвъртък. Адвокатът ѝ ще поиска тя да бъде поставена под домашен арест до началото на процеса, който е насрочен за 1 юни 2027 г.

Американци описват изтезания и тежки условия

Матайю Хийт и Осман Хан, освободени при размяна на задържани през октомври 2022 г., твърдят в съдебен иск, че са били подлагани на воден борд, токови удари, заплахи за сексуално насилие, прилагане на психотропни вещества и продължително изолиране. Хийт, ветеран от Корпуса на морската пехота на САЩ, според иска е направил опит за самоубийство по време на задържането си.

Подобни твърдения са отправили и трима от шестимата американски ръководители на петролни компании, известни като групата „CITGO 6“. Те са били задържани във Венецуела през 2017 г. и са прекарали почти пет години в ареста.

Всички те са били държани в Главното управление на военната контраразузнавателна служба на Венецуела, известно като DGCIM. В доклад на ООН службата е описана като структура, отговорна за „произволни задържания, жестоко отношение и изтезания“ на политически противници и техни роднини.

В документа се посочват още електрошок, задушаване с полиетиленови торби, симулирано удавяне, побои, сексуално насилие, лишаване от храна и вода, принудителни положения на тялото и излагане на екстремни температури. Според доклада тези методи са използвани за получаване на информация и признания, сплашване и наказание на задържани.

Предстоящото разширяване на делото ще се проведе на фона на вече повдигнатите обвинения срещу Мадуро и Флорес. Американските власти твърдят, че задържаните граждани са били използвани като политически заложници, а защитата на двамата обвиняеми оспорва повдигнатите срещу тях обвинения.

Източници: edition.cnn.com