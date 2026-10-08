Путин предложи руска помощ за деескалация в Близкия изток

Русия е готова да помогне за деескалация на напрежението в Близкия изток. Това е заявил руският президент Владимир Путин в телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан, съобщи иранската държавна агенция IRNA.

Двамата президенти са обсъдили дипломатическите усилия на някои държави за нормализиране на ситуацията в региона. Путин е заявил, че Москва подкрепя подобни инициативи и е готова да съдейства за намаляване на напрежението.

Путин и Пезешкиан потвърдиха продължаването на сътрудничеството

„Русия е готова да съдейства за усилията, насочени към деескалация на напрежението в региона“, е заявил Владимир Путин.

Разговорът се е състоял по повод рождения ден на руския президент. Масуд Пезешкиан е поздравил Путин и е пожелал на Русия и руския народ продължаващо развитие, просперитет и успехи.

Иранският президент е подчертал положителното развитие и разширяването на отношенията между Техеран и Москва. Той е акцентирал и върху значението на продължаването на сътрудничеството между двете страни в различни области.

Путин е благодарил за поздравленията и е пожелал мир, благоденствие, сигурност и успехи на Иран и иранския народ. По думите му сътрудничеството между Русия и Иран продължава въпреки развиващите се събития в Близкия изток.

Москва подчерта устойчивостта на Иран

Руският президент е изтъкнал историческата устойчивост на иранския народ при нападения. Путин е заявил, че смелостта на Иран е привлякла международно внимание и възхищение.

Разговорът се вписва в рамките на договореното между Москва и Техеран всеобхватно стратегическо партньорство. В публикуваната информация не се посочват конкретни руски дипломатически стъпки или срокове за евентуално участие на Русия в усилията за деескалация.

Източници: btvnovinite.bg