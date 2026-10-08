Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
САЩ следят полетите от Сибир заради съмненията за чума

САЩ следят полетите от Сибир заради съмненията за чума

8 Октомври, 2026 04:36 524 4

  • чума-
  • сибир-
  • русия-
  • световна здравна организация-
  • марко рубио

Вашингтон оценява риска като изключително нисък, докато СЗО иска от Русия подробности за смъртта на лабораторна служителка и за съобщенията за втори случай.

САЩ следят полетите от Сибир заради съмненията за чума - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати наблюдават пътниците, пристигащи от Сибир, заради съобщенията за възможен случай на белодробна чума в Русия. Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ оценяват риска за страната като „изключително нисък“, но са подготвили допълнителни мерки за наблюдение.

Директорът на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията Ерика Шварц съобщи, че на летище „Джон Кенеди“ в Ню Йорк е създаден медицински пункт. По данни, цитирани от американските здравни власти, около 200 души годишно пътуват от Сибир до САЩ. Директните полети между двете страни са преустановени от 2022 г., така че пътниците обикновено пристигат с прекачвания.

Американските действия са предприети, докато причината за смъртта на руска лабораторна служителка остава неизяснена. 28-годишната Даря Шипилова е работила в противочумен изследователски институт в Иркутск. Тя е била приета в болница с тежка пневмония и е починала, като руските власти определят заболяването като пневмония с неустановена етиология.

Според непотвърдени медийни съобщения на 25 септември Шипилова е счупила епруветка с причинител на белодробна чума. Тази версия не е потвърдена от руските здравни власти. Руският здравен надзор заяви, че при разширените изследвания не са открити микроорганизми, свързани с професионалната дейност на починалата, а сред контактните лица не е установена чума.

СЗО проверява данни за втори служител

Световната здравна организация е поискала от руските власти допълнителни данни за причината за тежката пневмония, за патогена, който е довел до предприемането на здравни мерки, както и за медийните съобщения за втори служител на института с пневмония с неустановен произход.

„Възможно е там да няма нищо. Възможно е да е по-сериозно, отколкото сме предполагали. Не знаем“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

СЗО също съобщи, че Русия е поставила около 200 контактни лица под наблюдение или изолация. До момента няма потвърден случай на белодробна чума сред тях. Организацията посочва, че все още не разполага с пълна информация за причинителя на заболяването и за обстоятелствата около заразяването.

Москва отхвърля съобщенията за втори случай. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „преобладаващата част“ от медийните публикации по темата представляват невярна информация и призова данните да се черпят от официалните съобщения на руския здравен надзор.

Така към момента потвърден остава единствено фактът за смъртта на служителката от института и поставянето на контактните лица под медицинско наблюдение. Белодробната чума, предполагаемият лабораторен инцидент и вторият случай не са официално потвърдени.

Източници: unian.net, apnews.com, axios.com


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    0 5 Отговор
    Нов цирк ли подготвят от СЗО?

    05:00 08.10.2026

  • 2 Мурзилко

    4 0 Отговор
    Това е руска биолаборатория за биологично оръжие

    05:07 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания