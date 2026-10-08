САЩ следят полетите от Сибир заради съмненията за чума

Съединените щати наблюдават пътниците, пристигащи от Сибир, заради съобщенията за възможен случай на белодробна чума в Русия. Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ оценяват риска за страната като „изключително нисък“, но са подготвили допълнителни мерки за наблюдение.

Директорът на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията Ерика Шварц съобщи, че на летище „Джон Кенеди“ в Ню Йорк е създаден медицински пункт. По данни, цитирани от американските здравни власти, около 200 души годишно пътуват от Сибир до САЩ. Директните полети между двете страни са преустановени от 2022 г., така че пътниците обикновено пристигат с прекачвания.

Американските действия са предприети, докато причината за смъртта на руска лабораторна служителка остава неизяснена. 28-годишната Даря Шипилова е работила в противочумен изследователски институт в Иркутск. Тя е била приета в болница с тежка пневмония и е починала, като руските власти определят заболяването като пневмония с неустановена етиология.

Според непотвърдени медийни съобщения на 25 септември Шипилова е счупила епруветка с причинител на белодробна чума. Тази версия не е потвърдена от руските здравни власти. Руският здравен надзор заяви, че при разширените изследвания не са открити микроорганизми, свързани с професионалната дейност на починалата, а сред контактните лица не е установена чума.

СЗО проверява данни за втори служител

Световната здравна организация е поискала от руските власти допълнителни данни за причината за тежката пневмония, за патогена, който е довел до предприемането на здравни мерки, както и за медийните съобщения за втори служител на института с пневмония с неустановен произход.

„Възможно е там да няма нищо. Възможно е да е по-сериозно, отколкото сме предполагали. Не знаем“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

СЗО също съобщи, че Русия е поставила около 200 контактни лица под наблюдение или изолация. До момента няма потвърден случай на белодробна чума сред тях. Организацията посочва, че все още не разполага с пълна информация за причинителя на заболяването и за обстоятелствата около заразяването.

Москва отхвърля съобщенията за втори случай. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „преобладаващата част“ от медийните публикации по темата представляват невярна информация и призова данните да се черпят от официалните съобщения на руския здравен надзор.

Така към момента потвърден остава единствено фактът за смъртта на служителката от института и поставянето на контактните лица под медицинско наблюдение. Белодробната чума, предполагаемият лабораторен инцидент и вторият случай не са официално потвърдени.

Източници: unian.net, apnews.com, axios.com