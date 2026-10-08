Тръмп: Сделката с Иран не е това, което искам

Доналд Тръмп заяви, че Иран иска споразумение със САЩ, но не такова, каквото американският президент би приел. „Те искат да сключат сделка, но това не е сделката, която аз искам да сключа“, каза Тръмп пред Axios.

По думите му Техеран е надценил позицията си в преговорите. Президентът на САЩ отхвърли последното иранско предложение за прекратяване на войната, като го определи като недостатъчно. Той посочи като един от елементите в него възможността Иран да отвори отново Ормузкия проток – стратегическия морски маршрут за транспорта на петрол.

Вашингтон оставя дипломатическия канал отворен

Въпреки отказа си Тръмп заяви, че очаква нови разговори с Иран. Американската страна продължава да разчита на Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър, които участваха в непреки контакти с ирански представители в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН.

Разговорите са били водени чрез посредници, които са предавали съобщения между двете делегации. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран все още търси дипломатическо решение, въпреки че американският президент е отхвърлил последното предложение.

Тръмп определи Уиткоф като „великолепен преговарящ“. Специалният пратеник е сред основните представители на Вашингтон в контактите с Иран, заедно с Къшнър. Досегашните разговори обаче не доведоха до ново споразумение.

Военният натиск остава част от стратегията

Паралелно с дипломатическите усилия САЩ поддържат военна готовност за възможни нови удари по Иран. Според Axios американското военно командване е получило указание да бъде подготвено, докато Тръмп обмисля следващите си стъпки.

Американският президент остави открита възможността бомбардировките да бъдат възобновени след междинните избори в САЩ на 3 ноември 2026 г. Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп е отхвърлил иранското предложение с аргумента, че не би одобрил подобни условия нито сега, нито година по-рано.

Към 8 октомври няма потвърдено ново споразумение между Вашингтон и Техеран. Следващият ход зависи от това дали посредниците ще успеят да сближат позициите по условията за прекратяване на войната и по въпроса за сигурността на Ормузкия проток.

Източници: axios.com, apnews.com