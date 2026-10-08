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Швеция проведе учение за евакуация на остров Готланд

Швеция проведе учение за евакуация на остров Готланд

8 Октомври, 2026 05:12 477 1

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Около 250 статисти бяха изведени от предполагаемо опасен район и настанени във временни приемни пунктове. В учението участва и кронпринцеса Виктория.

Швеция проведе учение за евакуация на остров Готланд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Швеция проведе мащабно учение за евакуация на населението на остров Готланд в Балтийско море. На 7 октомври около 250 статисти изиграха цивилни, които трябва да напуснат предполагаемо опасен район и да бъдат откарани до приемни пунктове.

Участниците бяха превозвани с автобуси, а на място им бяха осигурени временно настаняване, храна и необходима помощ. Сценарият е разработен така, че да провери не само придвижването на хората, но и взаимодействието между институциите при кризисна ситуация.

Проверяват плана за евакуация

Учението се провежда от 5 до 8 октомври. Най-активната му фаза беше на 7 октомври в районите Бро, Вескинде и Рома. В нея участват въоръжените сили на Швеция, полицията, Регион Готланд, областната администрация, Транспортната агенция, Шведският червен кръст и Църквата на Швеция.

Регион Готланд съобщи, че учението е планирано отдавна и не е свързано с промяна в текущата международна обстановка. То трябва да провери разработения план за евакуация, организацията на транспортите и разпределението на отговорностите между отделните служби.

„Не тренираме, за да кажем, че всичко е идеално, а за да разберем къде са слабите звена“, заяви областният управител на Готланд Шарлоте Петри Горницка, цитирана от SVT.

Остров с ключово значение за Балтийско море

Готланд се намира приблизително по средата между континентална Швеция и балтийските държави и на около 300 километра от Калининградската област. Заради разположението си островът има важно значение за наблюдението и военната логистика в Балтийско море.

НАТО определя Готланд като „непотопяем самолетоносач“. След присъединяването на Швеция и Финландия към алианса колективната отбрана на Балтийския регион се превърна в по-важен елемент от планирането на НАТО.

Кронпринцеса Виктория посети учението на 7 октомври и разговаря с доброволци и участници. В следващия етап организаторите трябва да проверят теоретичен сценарий за евакуация и да обобщят резултатите от проведените действия.

Източници: svt.se, sverigesradio.se


Швеция
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  • 1 Ама наистина

    0 0 Отговор
    Играли постановка тея....ейй тамън ще са като истински атаки! Ама имат късмет, защото никой не ги напада🤷

    05:24 08.10.2026

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