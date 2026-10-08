Петер Мадяр не призна вина по делото за телефона

Унгарският премиер Петер Мадяр беше разпитан като заподозрян по дело за предполагаема кражба на мобилен телефон. Разпитът е проведен на 7 октомври от Централната главна следствена прокуратура, след като парламентът отмени депутатския му имунитет.

„Направих кратко изявление и не признах извършването на престъплението, за което съм обвинен“, заяви Мадяр след разпита. Унгарската прокуратура съобщи, че той не е признал деянието и е представил съществена защита по случая. Допълнителни подробности за съдържанието на показанията не са оповестени.

Делото е за инцидент от юни 2024 г.

Разследването се отнася до случка от 21 юни 2024 г. в нощен клуб в Будапеща. Според прокуратурата Мадяр е взел телефона на мъж, който го е снимал, а след това е хвърлил устройството в Дунав. Стойността му е оценена на около 275 евро.

Това са твърдения на разследването, а вината на премиера не е установена с влязла в сила присъда. Самият Мадяр представя случая като провокация, организирана от представители на предишните управляващи.

Парламентът отмени имунитета му

На 22 септември прокуратурата поиска отмяна на имунитета на Мадяр, който е и депутат. Унгарският парламент одобри искането на 28 септември. Самият премиер предварително заяви, че е готов да се откаже от защитата си и да сътрудничи на разследването.

С отмяната на имунитета прокуратурата получи възможност да извърши процесуалните действия по делото. По посочения текст от Унгарския наказателен кодекс за подобно престъпление се предвиждат глоба, общественополезен труд или лишаване от свобода до две години.

Прокуратурата не е съобщила какви ще бъдат следващите действия и кога ще приключи разследването. До момента е потвърдено единствено, че Мадяр е разпитан и е отрекъл да е извършил престъплението.

Източници: index.hu, apnews.com