Пилотът на Flydubai планирал да разбие самолета още през юли

Първият пилот на Flydubai Хамам ал-Хамами е планирал да разбие пътнически самолет още през юли, но се е отказал в последния момент заради член на екипажа. Това съобщава „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на хора, запознати с разследването.

Ал-Хамами е летял по маршрута Дубай–Тел Авив и през юли. Според източниците на американското издание той предварително е търсил работа в авиокомпания, която изпълнява полети до Израел, а след назначаването си във Flydubai през февруари е искал да бъде включен именно по този маршрут. Разследващите са получили достъп и до електронните му устройства.

Нападението на борда на полет FZ1073

На 30 септември ал-Хамами е нападнал командира на полет FZ1073 по време на пътуването от Дубай до Тел Авив. На борда са се намирали 174 пътници, сред които 27 деца. Според Главната прокуратура на ОАЕ вторият пилот е използвал аварийна брадва и е направил опит да поеме управлението на самолета. Ведомството определи случая като опит за терористична атака.

Командирът е успял да се противопостави на нападателя и да отвори вратата на пилотската кабина. След това група пътници и служители на авиокомпанията са обезвредили втория пилот. Двама пилоти, които са пътували като пътници, са поели управлението, а самолетът е кацнал аварийно в Табук, Саудитска Арабия.

По данни на CBS News лайнерът е загубил рязко височина с около 14 000 фута, след което израелските военновъздушни сили са се опитали да установят контакт с кабината. Била е свикана специална комисия, изтребители са приведени в готовност, а въздушното пространство на Израел е било затворено. Машините са отзовани, след като самолетът е променил курса си към Саудитска Арабия.

Израел е обсъждал свалянето на самолета

Два израелски източника са заявили пред CBS News, че при продължаваща заплаха самолетът е можело да бъде свален, въпреки че на борда е имало повече от 150 израелски граждани. Според тях решението би се разглеждало като „по-малкото зло“, ако лайнерът се насочи към населено място, летище или стратегически обект. Крайната заповед би могла да бъде дадена единствено от премиера.

Според предварителното израелско разследване ал-Хамами е действал сам. При разпит в ОАЕ той е заявил, че е планирал нападението още преди да започне работа във Flydubai, а като мотив е посочил войната в сектора Газа. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че нападателят е бил подложен на „радикална ислямистка обработка“.

Твърденията за плана от юли са част от продължаващото разследване. Към момента публично потвърдено е, че срещу пилота има обвинения във връзка с нападението на 30 септември, докато подробностите за намеренията му при по-ранния полет са представени от медиите чрез източници, запознати с разследването.

Източници: wsj.com