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Френските протести разкриха дългова заплаха за Европа
  Тема: Икономика

Френските протести разкриха дългова заплаха за Европа

8 Октомври, 2026 06:32 1 584 17

  • франция-
  • публичен дълг-
  • еврозона-
  • протести-
  • бюджетен дефицит

Растящият публичен дълг и скъпото му обслужване ограничават възможностите на Париж да финансира обществени услуги и да успокои протестите.

Френските протести разкриха дългова заплаха за Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Безпрецедентната вълна от ученически протести във Франция извади наяве финансов натиск, който според икономисти може да се разпространи към други държави от еврозоната. Демонстрациите започнаха на 21 септември заради недостиг на учители, препълнени класни стаи и лошото състояние на училищните сгради. На 7 октомври към учениците се присъединиха синдикати от обществения сектор, а протестите продължиха в различни части на страната.

CNN съобщава, че от началото на движението са били задържани над 6000 души. Телевизията цитира и данни, според които между 400 и 500 от общо 3600 средни училища са очаквали прекъсване на занятията на 5 октомври. Френските власти заявяват, че силите за сигурност се намесват при заплаха за хора или имущество, а не при мирни демонстрации.

Дългът е достигнал 119% от БВП

Финансовият натиск идва на фона на рекордно задлъжняване. Публичният дълг на Франция е достигнал 3,596 трилиона евро в края на юни, което се равнява на 119% от брутния вътрешен продукт, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на френския Национален институт за статистика и икономически изследвания.

Според CNN през 2026 г. Франция ще плати около 65 милиарда евро за обслужване на дълга. Сумата е с 25% по-висока от миналогодишната и вече надхвърля разходите за образование и отбрана. Асошиейтед прес съобщава, че разходите за лихви могат да надминат 90 милиарда евро през 2027 г.

Франция не е имала бюджетен излишък от 1974 г., посочва CNN, цитирайки Deutsche Bank. След пандемията и енергийната криза държавните разходи са се увеличили, а по-високите лихви оскъпяват новото финансиране.

Пазарите следят бюджета и изборите

Доходността по френските държавни облигации се повиши рязко, а разликата спрямо германските облигации достигна най-високото си равнище от 2012 г. Това означава, че инвеститорите изискват по-висока доходност, за да финансират Франция. На този фон еврото спадна до около 1,12 долара, най-слабото му равнище спрямо американската валута от май 2025 г.

Проектобюджетът за 2027 г. предвижда съкращения на разходи и увеличаване на данъци. Правителството цели дефицитът да бъде сведен до около 5% от БВП, но за това трябва да бъдат осигурени приблизително 54 милиарда евро. Проектът трябва да започне парламентарно разглеждане на 12 октомври, малко преди президентските избори през пролетта на 2027 г.

„Предвид размера и системното значение на Франция потенциалът за разпространение към други държави и към еврозоната като цяло е много голям и може потенциално да предизвика сериозна криза в целия регион“, заявява пред CNN Анхел Талавера, главен икономист за Европа в Oxford Economics.

Според икономиста Карстен Бжески от нидерландската банка ING, цитиран от CNN, ако правителствата не ограничат разходите, лихвените проценти ще продължат да се повишават. По-високата доходност оскъпява държавното финансиране, кредитите за домакинствата и инвестициите на бизнеса.

Френското правителство е изправено пред едновременно нарастващи разходи за пенсии, отбрана и обществени услуги. Именно това поставя Париж пред труден избор: да ограничи разходите и да рискува ново социално напрежение, или да отложи мерките и да остави финансовите пазари да увеличат натиска върху страната.

Източници: kq2.com, apnews.com, lemonde.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    24 1 Отговор
    Нищо няма да направи микрона, само ще задълбочи кризата за да прецака Льо Пен после!

    06:53 08.10.2026

  • 2 Евроджендър

    21 0 Отговор
    Като претовариш кораба с паразити, които само смучат ресурс, нормално е той да потъне

    07:40 08.10.2026

  • 3 Василеску

    8 0 Отговор
    Разбира се, че ще има дългова криза, след като парите отиват за Военната промишленост, а след това оръжията - в небитието. Скоро ще започнат да се печатат пари, за да се удовлетворят исканията от протестите, коитж ще ескалират навсякъде и ще отидем към суперинфлация и липса на по-нормалните стоки, като някои храни и консумативи. 1929 г Дядовците и прадядовците ми са го играли това. Сегашните политици - алчни мухловци от всички страни - съединили се (като в Коминтерна навремето) не ги е еня за тая работа. Но краят на света ще еи за тях.

    08:20 08.10.2026

  • 4 Механик

    10 0 Отговор
    "Растящият публичен дълг и скъпото му обслужване ограничават възможностите на Париж да финансира обществени услуги и да успокои протестите."
    Добре дошли в оня клуб!! Как беше? как му викаха на тоя клуб? Май беше клуба на богатите ....
    длъжници.

    08:20 08.10.2026

  • 5 Ясноооо

    3 0 Отговор
    "...Франция ще плати около 65 милиарда евро за обслужване на дълга.

    Сумата е с 25% по-висока от миналогодишната и вече надхвърля разходите за образование и отбрана.

    Асошиейтед прес съобщава, че разходите за лихви могат да надминат 90 милиарда евро през 2027 г."

    08:35 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе

    4 0 Отговор
    То да беше само Франция.
    Дълговата спирала не може да бъде овладяна. ЕС отива в канала...

    08:38 08.10.2026

  • 8 🤔🤔🤔🤔

    4 0 Отговор
    ПО ПЕЙКИТЕ още ли не сте разбрали защо ЕсеС ни набута в клуба на богатите ДЛЪЖНИЦИ🤔❗❓
    Когато ви пишех, че Франция е камъкът чийто дълг повлича ЕсеС към дъното - събирах доста минуси❗ Това не ме притесняваше тогава, не ме притеснява и сега!
    И май скоро ще разберете , че банката на ЕсеС обмисля и е готова да НАЛОЖИ на страните е зоната е която ни набутаха .... ДА ПОЕМЕ ДЪЛГА на Франция🫪

    Коментиран от #9

    08:51 08.10.2026

  • 9 🤔🤔🤔🤔

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "🤔🤔🤔🤔":

    ПО ПЕЙКИТЕ, още ли не сте разбрали защо ЕсеС ни набута в клуба на богатите ДЛЪЖНИЦИ🤔❗❓
    Когато ви пишех, че Франция е камъкът чийто дълг повлича ЕсеС към дъното - събирах доста минуси❗ Това не ме притесняваше тогава, не ме притеснява и сега!
    И май скоро ще разберете , че банката на ЕсеС обмисля и е готова да НАЛОЖИ на страните в зоната в която ни набутаха .... ДА ПОЕМЕ ДЪЛГА на Франция🫪

    08:52 08.10.2026

  • 10 Елелементарно

    1 0 Отговор
    Споко! Ние нали затова сме в еврозоната - ще ударим едно рамо на братския френски (финансов) народ!
    Купил съм си нов, здрав колан с много дупки... подготвен съм.

    08:53 08.10.2026

  • 11 хаха

    1 0 Отговор
    Всъщност Франция е бая затънала. Дефицитът на бюджета е най-малкия й проблем. Има да рефинансира куп дълг до края на 2027 и след това до 2030, като лихвите ще се вдигнат от 0-1% на поне 5%. В момента е като затънал в дългове човек, който тегли бързи кредити да плаща вноските по старите. И това не е само при тях. САЩ за 2027 трябва да рефинансират 13 трилиона. Германия търси 207 милиарда за 2027... Западният свят затъва яко и затова и в момента пазарът на ДЦК е полудял- никой не иска да дава повече пари, защото рискът от обезценка през инфлация е огромен. Всеки дължи в своята валута и най-лесното е инфлация 10% при лихва 5% и кредиторът да загуби над 50% от вложеното.

    Пример- 1мил при 5% лихва, 10 инфлация. Смятаме с натрупване на лихвите в номинала, макар че се плаща главницата накрая, а във времето твърда лихва 50000/год. 1г- номинална стойност на дълг и лихви 1050000, реална покупателна стойност 959090. 10г - номинал 2593842, реална стойност 578315. Загуба на инвеститора- 42% от стойността в днешни пари. Наричат го финансова репресия и така са оправили дълговете от ВСВ, 1970те, 2007- не изплащат дълга, а го намаляват като дял от БВП и правят плащанията нищожни спрямо инфлирания приход на държавите.

    • Програма за 2027 г.: Планирано е рекордно брутно емитиране на средносрочни и дългосрочни облигации (OAT) на стойност 340 милиарда евро (нето от обратни изкупувания). Това представлява увеличение с 28 милиарда евро спрямо предходната година, движено г

    Коментиран от #14

    09:09 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 конакчиев

    3 0 Отговор
    Тоя с лявата резба разрушава Франция и е позор за Френският народ . В 2018 години когато започнаха протестите които продължиха с години когато участвах хиляди , имаше моменти когато едновременно в няколко града протестираха и числото им надминаваше милион но нищо не се промени ? ..Защото Европа управляват назначените лицемерни предатели за които няма Националните интерeи а интересите на господарите ционисти и в момента цари Либерален фашизъм - има само едно мнение и то официалното . Всеки който мисли различно веднага го обвиняват в предателство като човек на Путин , агент на Кремъл --свинщина и простащината им няма граници . Но за съжаление предатели са назначени а не избрани от Европейските народи служат на алчните и ненаситни престъпни ционисти и Европа я подготвят за предстоящият конфликт Русия и то близките години .

    Коментиран от #15

    09:14 08.10.2026

  • 14 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    И... Тъй като темата за финансовата репресия и защо правителствата обичат инфлацията и политиците лъжат хората, че искат да я борят, е бая интересна, пускам скрийншоти от ОФИЦИАЛЕН РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА МВФ от 7.2026, наречен "Идващата голяма репресия. Нови мерки и век доказателства". Какво се препоръчва в него? Затягане да не се инвестира в алтернативни активи(акции, ценни метали, имоти), а да се държат спестявания в банки и пенсионни фондове(които по регулация са задължени да купуват ДЦК).
    На някои препоръките в документа може да напомнят за политики в различни директиви и как се облагат инвестиции, как се работи по отпадане на кеша.

    09:21 08.10.2026

  • 15 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "конакчиев":

    Виж сега, не само Франция е така. Същите проблеми са в целия развит свят. Това е едно от слабите места на демокрацията и защо Аристотел я нарича изродена форма на републиката. Той описва накратко следното:
    - В началото републиката се управлява с мандат. Управляващите правят нещо и си заминават, народът има контрол. Модерните учени описват периода като разцвет и трупане на капитал, защото всеки може да расте в обществото и селянин да стане генерал или сенатор, богаташ.
    - Постепенно политиците искат да са на власт повече от мандат, да уредят децата си във властта. Появява се класата на професионалните политици и елита. Те почват да спират пътя нагоре на останалите, да купуват гласове с "хляб и зрелища". Гласоподавателите масово стават зависими и гласуват за този елит, за да не спре кранчето. Елитът става олигархия.
    - В един момент едно се очаква едно лоби да надделее или да дойде революция. Което и да се случи, се минава в тирания.
    Е, сега политическата система е затънала във фаза 2, която Аристотел определя като слабото място- мнозинството е зависимо и гласува за този, който обещава да дава, а не за решаване на проблемите. Кой политик говори за рязане на социални помощи, пенсии, бюджет, данъци? Кой ще гласува за него? 50% от населението е на държавна хранилка- пенсионери, социално слаби, чиновници, НПО и фирми с държавни поръчки, държавни фирми.

    Коментиран от #17

    09:32 08.10.2026

  • 16 Луи Девети

    0 0 Отговор
    Като няма хляб,да ядат пасти, Хиляди години едно и също😂🤣🤣

    15:42 08.10.2026

  • 17 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "хаха":

    Кокала така ли се изпуска😂🤣🤣

    15:44 08.10.2026

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